Schopfheim Schwerer Unfall auf der B317

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag um 12.35 Uhr auf der B317/Höhe der Auffahrt der L139/Gündenhausen. Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei rund 14 000 Euro.

Schopfheim – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignet sich am Freitagmittag um 12.35 Uhr auf der B317/Höhe der Auffahrt der L139/Gündenhausen l. Ein polnischer Kleintransporter kam über die L139 und wollte an der Auffahrt Gündenhausen nach links in Richtung Zell abbiegen. An der Einmündung bemerkte der 72-jährige Fahrer, dass er eigentlich nur rechts in Richtung Lörrach auf die B317 auffahren darf. Trotz der auf der B137 aufgestellten Warnbaken behielt er sein Vorhaben im Auge und fuhr kurz auf dem Beschleunigungsstreifen um dann in einer Kehrtwende doch in Richtung Zell weiterzufahren. Hierbei übersah er einen aus Richtung Zell kommenden Peugeot. Der Peugeotfahrer prallte in den Kleintransporter, als dieser gerade zum Wendemanöver angesetzt hatte. Beide Fahrer wurden durch den Unfall verletzt. Die B317 war an der Unfallstelle etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Es bildeten sich Staus in beide Fahrtrichtungen. Die verletzten Fahrer wurden das DRK erstversorgt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 14 000 Euro.