Schopfheim Schwerer Unfall auf der B317 bei Schopfheim: Autofahrer stirbt an der Unfallstelle

Nach einem schweren Unfall auf der B 317 bei Schopfheim ist am Mittwochnachmittag ein 73-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Die Unfallursache ist derzeit nach Informationen der Polizei noch unklar.

Am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr ist es auf der B 317 in Höhe Schopfheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem weißen Opel und einem Lastwagen gekommen. Dabei wurde der 73-jährige Fahrer des Autos so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der verstorbene 73-jährige Autofahrer, der aus Richtung Lörrach kommend in Richtung Zell gefahren war, aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang oder auch die Fahrweise des weißen Opel Mokka vor dem Unfallgeschehen beobachtet haben, sich mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Telefon 07621/9800-0, in Verbindung zu setzen.Aufgrund der aufwändigen Bergungsmaßnahmen ist auf der B 317 derzeit eine Vollsperrung eingerichtet. Mit der Freigabe der B 317 ist noch in den Abendstunden zu rechnen, Die Unfallermittlungen dauern an.