Schopfheim Schule: THG-Sanierung macht Fortschritte

Schopfheim (mj) Was 2013 mit Untersuchungen begann und 2014 konkret wurde, soll bis Anfang 2018 fertig werden: die Sanierung des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG). Insgesamt hat die Stadt dann 6,6 Millionen Euro in die Schule gesteckt, rechnet Hochbauamtsleiter Bertram Ludwig vor. Über die Jahre seien 147 Gewerke vergeben worden.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt seien 6,1 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt worden, „davon wurden bis jetzt 4,4 Millionen Euro abgerechnet“, erklärte Ludwig. Bis wirklich alles fertig ist, werden es komplett 6,5 Millionen Euro sein, sagte Bertram Ludwig, mit Flachdach seien es dann 6,6 Millionen Euro. Wo das Geld geblieben ist, zeigte Bertram Ludwig während eines Rundgangs.

Gleich am Eingang blieb er an der Tür stehen. Die Fassade des THG soll unter Wärme dämmenden Aspekten saniert werden. Alles Metall an Fenstern und Türen komme weg und werde gegen eine Holz- und Alukonstruktion ausgetauscht. Der Sockel werde durchgehend mit Kalksandstein und einer Wärmedämmung dazwischen ausgestattet. Und ebenfalls im Außenbereich fallen neue LED-Leuchten auf, denn der Zugang sei zu dunkel gewesen, erklärte Bertram Ludwig. Zwei Leuchten waren vorhanden; sie wurden auf LED-Technik umgerüstet, eine dritte sei neu hinzugekommen.

Vom Grundsatz her erhielten Klassenzimmer und naturwissenschaftliche Räume alle neue Decken, neue Elektrik, Wärmedämmung und Heizleitungen. Im östlichen Block der Schule wurden sanitäre Anlagen komplett saniert. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail: Werden die Toilettenräume betreten, geht das Licht an. Aha, Bewegungsmelder, nichts Besonderes, denkt der Laie. Von wegen. „Das Licht wird über einen Präsenzmelder gesteuert“, erklärt der Hochbauamtsleiter. Das heißt, selbst wenn sich jemand minutenlang nicht rührt, bleibt das Licht an. Dort, wo aktuell gearbeitet wird – auch hier geht es um neue elektrische Leitungen, um neue Decken und Böden –, lassen sich in einem Klassenzimmer die vielen Kabel bewundern, die unter der noch fertigzustellenden Decke baumeln. „Da steckt viel Technik drin“, schmunzelt Bertram Ludwig.

Auch im Foyer des THG wird die Elektrik ausgetauscht, die Heizungsrohre erhalten eine Dämmung und auch dort soll ein Deckenaustausch erfolgen. Eine Schalldämmung werde zu den Musikräumen angebracht, sagte Ludwig. Er freut sich, mit Gino Kratzer vom Architekturbüro Brüderlin und Klemm einen Bauleiter zur Seite zu haben, der sich vorbildlich um die Sanierung kümmere. Auf Vordermann gebracht worden seien im Laufe der Zeit der naturwissenschaftliche Trakt (Physik, Chemie). Außerdem gebe es inzwischen einen sicheren Fluchtweg mit Rauch- und Wärmeschutzanlagen. Dort, wo der Fluchtweg verläuft, lässt sich selbst eine verschlossene Tür von innen öffnen – Ludwig demonstriert es eindrucksvoll, indem er die Tür abschließt und sie dann locker öffnet. Ohne Schlüsse, versteht sich.

Das Flachdach werde auch noch saniert. Zur Hälfte sei das bereits gemacht worden, die andere Hälfte fehle noch. Das müsse aber bis zum nächsten Jahr warten. Das Gras auf dem Flachdach sei ökologisch sinnvoll. Ein kurzer Blick galt noch dem Heiztechnikraum. Allein von seinen Dimensionen ist er beeindruckend. Bertram Ludwig bestätigte, dass ein heutiger Hausmeister ein halber Ingenieur sein müsse, um so eine Anlage bedienen und warten zu können. Mit ein paar Glühbirnchen austauschen ist es heutzutage ganz sicher nicht mehr getan.

Die Sanierungen am THG zahlen sich nicht nur für Schüler und Lehrer aus, die es künftig deutlich wärmer haben. Auch die Stadt profitiere von der Sanierung. Bertram Ludwig geht davon aus, dass künftig rund 50 Prozent weniger Stromkosten anfallen und durch Wärmedämmung ließen sich etwa 20 Prozent Heizkosten sparen.