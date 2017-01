Schopfheim Schule: Mit lustigem Video ans Ziel

Stufe 6e des Theodor-Heuss-Gymnasiums macht mit bei „Die beste Klasse Deutschlands“. Am 5. März geht es nach Köln in den Sender

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Schopfheim (mj) Die Klasse 6e des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) beteiligt sich am Fernsehquiz „Die beste Klasse Deutschlands“. Wie das kam? „Die Klasse hat gesagt, wir wollen mitmachen“, erzählte Lehrer Lukas Engelke. Begeistert sei er nicht gewesen, doch immerhin habe er die Sendung gekannt, weil seine Tochter sie verfolgt.

„Um mitmachen zu können, muss sich die Klasse mit einem Video oder einem Plakat vorstellen“, erzählt Max, ein Schüler der Klasse. Lukas Engelke knüpfte daran allerdings eine Bedingung: Das Video durfte nicht langweilig sein. „Schon die Bewerbung sollte allen Spaß machen“. Unter den Fittichen von Lorenzo Oswald und Mario Kast, zwei ehemaligen THG-Schülern, die sich als Filmemacher einen Namen gemacht haben, entstand ein quirliger, lustiger kleiner Filmbeitrag. Der Jury vom Fernsehen hat er offenbar auch gefallen, denn die Klasse 6e wurde ausgewählt, sich am Quiz „Die beste Klasse Deutschlands“ zu beteiligen.

Inzwischen hatte die Klasse bereits Besuch vom Fernsehteam, das sich einen Eindruck von den Schülern machte. Aus ihrer Mitte wählten die Kinder die „Frontmänner“ (und Frauen) Jonas und Franz, Luisa und Valeska. Sie müssen die richtigen Antworten vorgeben. 20 Schüler(innen) erhalten Drücker, mit denen sie ebenfalls die richtige Antwort geben können. Je mehr Schüler eine Frage richtig beantworten, desto mehr Punkte werden erspielt. „Welches Tier frisst nach kurzer Zeit Felder kahl?“ habe die Frage gelautet, wusste eine Schülerin. Spinne, Marienkäfer, Libelle und Heuschrecke waren als Antwort vorgegeben. Klar wusste die 6e, dass die Heuschrecke gemeint war.

„Beworben haben wir uns, weil wir nach Madrid wollen“, sagte Max. Wichtig war Lara, dass dann die ganze Klasse gemeinsam wegfahren kann. Hanna hat „Die beste Klasse Deutschlands“ oft im Fernsehen gesehen und findet die Sendung gut. Und Jonas freut sich, dass seine Klasse eigentlich gar nicht verlieren kann. Denn selbst, wenn die Klasse 6e rausfliegt, „kriegen wir mindestens 100 Euro“. Die Klasse wird sich noch ein einheitliches T-Shirt vorm großen Auftritt zulegen.

Am 5. März geht’s nach Köln in den Sender, am 6. März wird die Sendung aufgezeichnet. Kika zeigt das bundesweite Schülerquiz „Die beste Klasse Deutschlands“ mit Moderator Malte Arkona ab dem 8. Mai. „Die Klasse ist stolz, mitmachen zu dürfen“, sagt Lukas Engelke. Vom THG hatten sich drei Klassen beworben.