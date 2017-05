Schopfheim Schule: Mit Teamgeist auf dem Weg zum Sieg

Die Klasse 6e des THG tritt bei Deutschlands größtem Schülerquiz „Die beste Klasse Deutschlands 2017“ an. Zu sehen ist ihr Auftritt am Montag, 8. Mai, um 19.25 Uhr im Sender Kika.

Schopfheim – Wird die 6e des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) „Die beste Klasse Deutschlands 2017?“ Die Schopfheimer Gymnasiasten haben jedenfalls die Chance dazu – sie gehen bei Deutschlands größtem Fernseh-Schülerquiz an den Start. Zu sehen ist ihr Auftritt am Montag, 8. Mai, um 19.25 Uhr im Sender Kika. 1440 Klassen der Stufen 6 und 7 haben sich für die Jubiläumsstaffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ von Kika, Hessischem Rundfunk und ARD beworben.

Doch nur 32 Schulklassen haben es in die Wochenshows der Quizsendung geschafft – darunter die 6e des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Jetzt geht es für die Schopfheimer Schüler darum, sich in der ersten Quizrunde gegen eine andere Schule durchzusetzen und so ins Wochenfinale zu kommen. Die Schopfheimer Schüler treten dabei gegen die 6a der Dreilinden-Grundschule aus Berlin an. Zu sehen ist der Auftritt am Montag, 8. Mai, um 19.25 Uhr, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In ihrem Bewerbungsvideo tanzen und hüpfen die THG-Schüler kreuz und quer zu lauter Heavy-Metal-Musik durch den Klassenraum, springen über Tische und Stühle und veranstalten ein riesiges Chaos. „Wir wollten kein klassisches Bewerbungsvideo drehen, in dem wir erklären, warum wir eine tolle Klasse sind. Wir wollten das genaue Gegenteil machen“, wird Chiara, eine der Schülerinnen der 6e, zitiert. Damit trafen sie den Geschmack der Jury, denn nun steht die Klasse in der ersten Wochenshow. Jetzt erwarten sie mit großer Spannung die gegnerische Klasse aus Berlin. Stellvertretend für die 6e des Theodor-Heuss-Gymnasiums sitzen Valeska und Franz in der „Ersten Reihe“, doch in der Quizshow sind die Stärken aller Schüler gefragt: „Einige von uns sind gut in Biologie, die anderen kennen sich besonders gut im Bereich Sport aus“, sagt die Schülerin Hanna.

Mit ihrem Schlachtruf „T! H! THG! Wir sind die 6e!“ geht es jetzt ans Ratepult. In zwei Wettbewerbsrunden stellen sich die Klassen Quizfragen aus Wissensgebieten wie Natur und Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen und Trinken. Dabei ist Teamgeist gefragt, denn die Quizshow „Die beste Klasse Deutschlands“ setzt auf das gesamte Klassenteam: Je mehr Schüler eine Frage richtig beantworten können, desto mehr Punkte werden erspielt und umso größer die Chance auf den Sieg. Allgemeinwissen allein reicht hier nicht aus. Die Rateteams müssen schnell kombinieren, taktisch spielen und ihr Geschick unter Beweis stellen.