Schopfheim Schülerzahlen: Obergrenze als Rechenaufgabe

Stadt tritt bei Schülerzahlen im Theodor-Heuss-Gymnasium auf die Bremse. Schulleitung des THG soll Konzept entwickeln.

Eine „Hausaufgabe“ besonderer Art soll der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung der Schulleitung des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) auferlegen – das Erarbeiten eines Konzepts, das einem weiteren Anstieg der Schülerzahlen entgegenwirkt. Die jährliche Obergrenze soll demnach bei 150 neuen Schülern liegen.

Die im Prinzip gute Nachricht: Das Theodor-Heuss-Gymnasium erfreut sich ungebrochen großer Beliebtheit – nicht nur in Schopfheim, sondern auch in der Region. Ablesbar ist das an den Schülerzahlen, die seit 2014 jährlich – teilweise sogar deutlich – über den Prognosen lagen. Wobei an diesem Boom nicht zuletzt auch auswärtige Schüler ihren Anteil haben.

Der Ansturm auf das THG ist zum einen dem positiven Image der Schule zu verdanken. Jürgen Sänger (Leiter des städtischen Fachbereichs Bürgerservice und Ordnung) weist denn auch darauf hin, dass „wir stolz sein können auf den tollen Ruf des Theodor-Heuss-Gymnasiums“.

Eine maßgebliche Rolle spielt dabei natürlich auch, dass das THG das einzige Gymnasium im Landkreis Lörrach ist, das neben G-8 auch den neunjährigen Weg zum Abitur (G-9) anbietet. Das erklärt auch, warum mittlerweile nicht nur wie in der Vergangenheit Schüler aus der direkten Umgebung wie dem Kleinen Wiesental oder aus Wehr den Weg nach Schopfheim auf sich nehmen, sondern neuerdings unter anderem auch aus Rheinfelden und Lörrach. Die Stadt als Schulträger sieht diese Entwicklung freilich mit gemischten Gefühlen.

Sollten die Zahlen wie bisher die Prognosen übersteigen – was angesichts aktueller Tendenzen bei den Grundschulen, vor allem der Max-Metzger-Schule, naheliegend ist –, müsste das THG baulich erweitert werden. Das soll aber nach Ansicht der Stadtverwaltung unbedingt vermieden werden. Darum empfiehlt sie dem Gemeinderat, am 13. März „ein Signal zu setzen“ (Sänger).

Die Schulleitung soll beauftrat werden, ein Konzept zu entwickeln mit dem Ziel, die Anmeldezahlen im verträglichen Rahmen halten. Sprich: Höchstens 150 neue Schüler pro Jahr, erklärt Sänger. Wie dieses Konzept aussehen könnte, ist noch offen, zumal es laut Sänger wegen des Leiterwechsels zum Schuljahresende Sinn mache, diese Aufgabe der neuen Leitung zu übertragen (wie berichtet, geht Wolfgang Stocker in Ruhestand).

Denkbar wäre es, Schülern aus dem Schopfheimer Raum noch stärker als bisher Vorrang einzuräumen. Eine Obergrenze festzulegen, sei problemlos möglich. „Es gibt ja keinen Anspruch auf G-9“, erläutert Sänger.