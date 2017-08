Gersbach Schlechtbach: Bauernhaus mit 250-jähriger Geschichte

Bauernhaus vereint drei Generationen. Chronik lässt lange Geschichte des Hofes in zahlreichen Details und alten Aufnahmen lebendig werden.

Eine strahlend weiße Gebäudefront mit blumengeschmückten Fenstern, darüber ein mächtiges Walmdach, davor ein üppig blühender Bauerngarten mitsamt schön gewachsener Linde von über hundert Jahren, und auf der Weide dahinter friedlich grasende Rinder: Wohlerhalten und bestens gepflegt, bietet der Hof der Familie Blum in Schlechtbach jedem, der vorbeikommt, ein prächtiges Bild. Die 250 Jahre, die er auf dem Buckel hat, sieht man ihm in positivem Sinne an – als Verkörperung hergebrachter Schwarzwälder Bau- und Bauerntradition.

Erbaut wurde der Hof im Jahr 1767 von Jakob Klemm aus Gresgen und seiner Frau Verena, geborene Veltin; die Initialen der beiden Hofgründer sind noch heute im Türsturz verewigt. Würde mancher den Standort durchaus auch heutzutage als abgelegen bezeichnen, so traf diese Umschreibung zu jenen Zeiten um so mehr zu: Die Hauptstraße führte damals von Glashütten an der Stegmühle vorbei nach Gersbach. Erst 1848 wurde die Straße durch Schlechtbach gebaut. Vier Generationen lang blieb der Hof im Besitz der Familie Klemm, bevor er zwischen 1838 und 1840 an Johann Georg Blum und Eva Deiss verkauft wurde. Seither ist er im Besitz der Familie Blum, die ihn heute in der – bis zu den jüngsten Nachkommen gezählt – achten Generation bewohnt. Die jüngsten drei Generationen wohnen dabei bis heute (fast) unter einem Dach: Die Seniorriege aus Alfred und Brigitte (geb. Retzlaff), Sohn Thomas mit Frau Agnes (geb. Matt) sowie deren drei Kinder Philipp, Melanie und Robert.

Dass Stammbaum, Familien- und Hofgeschichte so gut dokumentiert sind, ist der Forscherfreude von Alfred Blum zu verdanken, der die Erforschung der Familiengeschichte lange schon zu seinem Steckenpferd gemacht hat. Aufs Hofjubiläum hin – es wurde Ende Juni mit einem schönen Hoffest gefeiert – hat Alfred Blum zusammen mit seiner Schwiegertochter Agnes die Dokumente und Erkenntnisse zu einer Chronik aufbereitet, die die lange Geschichte des Hofes in zahlreichen Details und alten Aufnahmen lebendig werden lässt. So erfährt man von den technischen wie baulichen Meilensteinen in der Entwicklung des Hofes ebenso wie von den Menschen, die den Hof über acht Generationen hinweg bewohnten und bewirtschafteten. Darunter der „Blumbot“ Ernst Blum (1881-1955), der seinen Spitznamen seiner Arbeit als Postbote verdankte: Drei Jahrzehnte lang holte er tagtäglich die Post in Hasel ab, um sie neun steile Kilometer weiter in Gersbach auszutragen – und die neusten Neuigkeiten gleich mitzuliefern.

Auch sind in der Chronik eine Menge Erinnerungen und Anekdoten zusammengetragen, die eine Ahnung vom Hofleben in früheren Zeiten geben. Von der am fehlenden Wasseranschluss gescheiterten Idee, Anfang des 20. Jahrhunderts in den Fremdenverkehr einzusteigen ist da die Rede (mit dem Bau des Schlechbacher Skilifts gelang es 1969 dann doch), von der Imkerei und der Schnapsbrennerei, von einem Grabstein, der mehrmals seinen Standort wechselte, und vom großen Kinder-Reinemachen in der Zinkwanne in der Küche. Ein großer technischer Fortschritt war das erste Weidezaungerät mit Batterie, das 1955 in Betrieb ging („jeder fasste mal neugierig an den Draht“), und erst recht die Motorisierung der Landwirtschaft, die mit dem 1957 angeschafften Traktor auf dem Hof Einzug hielt. Für seine Premierenfahrt allerdings wurde der Fendt zum Kurierfahrzeug umfunktioniert, um in Hausen den lang ersehnten Puppenwagen für Christel Blum – Schwester von Senior Alfred – abzuholen. Auch für die erste Urlaubsreise seiner Besitzer Ernst und Frieda Blum (die Eltern des heutigen Seniors Alfred) war der Fendt das passende Gefährt; Zielort dieser Ferienpremiere: das Naturfreundehaus in Gersbach.

An manchen Stellen zeigt sich, wie fortgeschritten und zukunftsweisend die Technik auch in früheren Zeiten bereits war: Vor einigen Jahren öffneten die Blums erstmals seit vier Jahrzehnten den Zugang zur Brunnstube, die den Menschen hier über Jahrhunderte hinweg das Frischwasser lieferte. Die 1772 gemauerte Grotte war makellos sauber, keine Spur von Moos oder ähnlichem, und das Wasser derart klar, dass man mühelos auf den Grund sehen konnte, berichtet Thomas Blum noch heute staunend.

„Die Mauern hier standen schon immer“, so Alfred Blum mit Blick auf den Grundriss des ursprünglichen Hofgebäudes. Ringsum und innen freilich hat es über die Jahrhunderte, und erst recht in den vergangenen Jahrzehnten, jede Menge Um- und Anbauten gegeben. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurde beispielsweise das Stroh- durch ein Ziegeldach ersetzt, die Rauchküche ohne Abzug wich ihrer modernen Variante, der Stall wurde Mitte der 1980er Jahre grundlegend modernisiert, und 1997 entstand hinter dem alten Hof ein weiteres Wohngebäude, in dem nun Thomas und Agnes Blum mit ihren drei Kindern wohnen.

Auch die Bewirtschaftung des Hofes erfuhr über die Zeit hinweg immer wieder Änderungen und Anpassungen. Die letzte große Umstellung gab es vor vier Jahren: Thomas und Agnes Blum stellten von der Milchwirtschaft auf die Färsenmast mit etwa 45 Rindern für die Direktvermarktung um. Sie lässt den Nebenerwerbslandwirten im täglichen Arbeitsrhythmus mehr Freiraum und ist dadurch besser mit der Berufstätigkeit zu vereinbaren, erklärt Thomas Blum, und zeigt sich zufrieden mit dem jüngsten Schritt in die Zukunft: „So könnte man den Hof noch eine Generation weiterführen.“