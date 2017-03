Schopfheim Sameday Records: Ohrwurmsongs mit Hit-Potenzial

Das Trio Sameday Records aus Wehr präsentierte in St. Agathe in Fahrnau die zwölf brandneuen Songs seines ersten Albums „Never Ending“, das am Freitag in den Handel kommt

Schopfheim – Lange haben die Fans darauf gewartet, jetzt war es so weit: Das Trio Sameday Records aus Wehr präsentierte in St. Agathe in Fahrnau die zwölf brandneuen Songs seines ersten Albums „Never Ending“, das am Freitag in den Handel kommt. Der enthusiastischen Reaktion der Zuhörer nach zu urteilen, wird das Album ein echter Renner mit Ohrwurm-Songs und Titeln, die das Zeug zu einem Nummer-Eins-Hit haben.

Neun Monate waren Patrick Huber, Severin Ebner und Daniele Cuviello im Studio, haben Texte geschrieben, Melodien komponiert, an den Songs getüftelt. Die Arbeit hat sich gelohnt, denn die neuen Stücke sind stark geworden, vielfältig in den musikalischen Einflüssen von Pop, Rock, Modern Folk, Acoustic Sound, Singer-Songwriter-Balladen, mit neuen und überraschenden Klangfarben, kleinen Ausflügen in Rap, Country und Flamenco-Gefilde und doch im Kern typisch und unverwechselbar im Acoustic Sound: zwei Gitarren, Cajon, dreistimmiger Gesang.

Für die drei jungen Musiker hat sich mit diesem Album ein langgehegter Traum erfüllt. Entsprechend waren sie „megafroh“, dass es geklappt hat mit den Release-Shows in der zwei Mal vollbesetzten Agathe-Kirche, einer ganz besonderen „Location“. „Für uns bedeutet es die Welt“, erklärte Cuviello, wie sehr die Musiker darauf brennen, bei dieser CD-Premiere ihr Album live vorzustellen: ein Meilenstein in der jungen Karriere des Trios. Gitarrist und Sänger Severin Ebner ließ sich auch von einem Sportunfall nicht ausbremsen: Er hat sich kürzlich einen Bänderriss am Knöchel zugezogen und musste deshalb im Sitzen spielen, zeigte aber auch in dieser Position ungebremste Spiellust und gitarristische Klasse.

Nach mittlerweile 200 Konzerten sind Ebner und seine Mitmusiker Cuviello und Huber (Vocals, Gitarre und Perkussion) traumwandlerisch gut aufeinander eingespielt. Die Chemie stimmt zwischen den Dreien, das merkt man in jedem Stück. Mit dem gefühlvollen Titel „Show me Love“ stiegen die Drei stimmungsvoll ein. Der zweite Song „On my own“ begeisterte durch Vitalität, einen kraftvoll treibenden Rhythmus, Power und Groove. So richtig unter die Haut ging der Song „Confession“ mit sattem Klang, intensivem Gesang und rhythmischer Raffinesse. Zwar bleiben sie ihrer Linie weitgehend treu, doch für einige Titel des neuen Albums haben sich Sameday Records Verstärkung durch Gastmusiker geholt, um den Sound zu veredeln.

Wie fantastisch das klingt, hörte man in den Songs, in denen sich die junge Geigerin Theresa Albiez zu den Musikern gesellte. Die aus Görwihl stammende Violin-Studentin kommt von der klassischen Geige her. Ihr Geigenklang gab dem mit Country-Elementen durchsetzten „Keep on Walking“ oder dem melodisch eingängigen Stück „Disneyland“ eine besondere Note. Gesanglich und klanglich tief geht das Liebeslied „I will be“, in dem von ersten Frühlingstagen nach dem langen Winter die Rede ist. Ja, Sameday Records können richtig gefühlvoll werden im Gesang und im nuancierten Gitarrenklang. Und wenn Special Guest Theresa Albiez ihre Geige richtig rockig klingen lässt, kommentiert Severin Ebner anerkennend: „David Garrett kann bald einpacken…!“.

Mit der einprägsamen Nummer „You and me“ ging es in die Pause. Der zweite Teil begann fulminant mit dem Titelsong „Never Ending Story“, der sich mit seinem suggestiven Gesang und treibendem Rhythmus im Ohr festsetzt. Ebenso wie der Song „Demons“, der einen kraftvollen, geheimnisvollen Sound hat und im Gesang eine starke, etwas düstere Atmosphäre erzeugt. So viele Musikrichtungen, so viele Themen haben Sameday Records in ihr Album gepackt, darunter auch das Thema Freundschaft, das sie im eindringlichen Song „Give it all up“ behandeln. In dem temporeichen „Five Years“ spielen sie auf die Bandgeschichte an. Die drei Senkrechtstarter auf dem Pop-Markt überzeugen auch mit ruhigeren Songs wie „Be My History“ und sogar mit einem Wiegenlied, dem „Lullaby“, in dem die coolen Jungs ihre sanfte, weiche Seite zeigen.

Die Kultnummer „Spanish“ darf nicht fehlen, und wenn sie zu dritt an einer Gitarre agieren, jubelt das Publikum ausgelassen. Zum Schluss lassen sie es richtig krachen und holen für die Zugabe noch mal Geigerin Theresa Albiez dazu. Die Fans reißt es von den Sitzen. Und das neue Album geht an diesem Abend weg wie warme Semmeln.