Schopfheim Ruthard Hirschner: Gradlinig, ehrlich und hartnäckig

Bürgermeister Christof Nitz entließ den Beigeordneten Ruthard Hirscher am Freitag in den Ruhestand. Bei der Feier im Rathaussaal gab es reichlich Lob.

Schopfheim – Großer Bahnhof im historischen Rathaussaal: Am Freitag schlug Ruthard Hirschners letzte Stunde im öffentlichen Dienst. Bürgermeister Christof Nitz entließ den verdienten Beamten nach einer bemerkenswerten Karriere über mehr als 41 Jahre hinweg – darunter 22 Dienstjahre als Beigeordneter der Stadt Schopfheim – in den Ruhestand.

Viele Persönlichkeiten, die im lokalpolitischen Bereich Rang und Namen haben sowie alle, die Ruthard Hirschners öffentliches und privates Leben begleiteten, waren gekommen, um mit dem Beigeordneten auf diesen Ruhestand anzustoßen. Dieser könnte freilich leicht zum Unruhestand werden könnte, wenn eintrifft, was Bürgermeister Christof Nitz schwant: „Wie ich Dr. Hirschner kenne, wird er ganz sicher nicht die Beine unterm Tisch ausstrecken.“ Neben Hirschners Familie und Freunden hieß Nitz Schopfheims Altbürgermeister Klaus Fleck, die Bürgermeisterkollegen der Verwaltungsgemeinschaft Helmut Kima (Hasel), Martin Bühler (Hausen) und Jürgen Multner (Maulburg), Gemeinderäte, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte sowie Vertreter des DRK, der Polizei, der Feuerwehr, der Banken, Schulen und Kirchen und eine Reihe von Mitarbeitern aus der Verwaltung willkommen.

Nach dem musikalischen Entree durch das Schopfheimer „Duo Bela“ durften die Zuhörer zunächst einmal staunen über eine unglaublich vielseitige Karriere eines Mannes, der in seinem Leben – wie bereits umfassend berichtet – auf sehr vielen Hochzeiten tanzte. Und das mit bemerkenswertem Erfolg nicht nur im Dienst, sondern auch im Ehrenamt – unter anderem als Mitbegründer des Krankenhausfördervereins und als Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes. „Die Stadt hat sich unter ihrer Mitwirkung unglaublich entwickelt“, fasste der Bürgermeister Hirschners Wirken in einer Aufzählung der Highlights aus den Bereichen Wohnraumentwicklung, Hochwasserschutz, Verkehrsplanung, Innenstadtentwicklung, EEA, Finanzen, Abwasser oder Bildung – um nur einige zu nennen – zusammen. Ruthard Hirschner sei ein sehr loyaler Beigeordneter gewesen, ein Mitarbeiter, mit dem er nicht immer einer Meinung gewesen sei, der aber stets eine klare Linie vertrat. „Wir haben es trotz Meinungsverschiedenheiten, die zum demokratischen Entscheidungsfindungsprozess einfach dazugehören, immer geschafft, nach außen ein gemeinsames Bild abzugeben“, betonte Nitz. Seine Rede endete mit der Feststellung: „Die Stadt hat in all den Jahren eine hervorragende Entwicklung genommen. Auch finanziell geht es uns ordentlich. Und daran haben Sie einen ganz großen Anteil.“

Als Sprecher der Verwaltungsgemeinschaft beschrieb Jürgen Multner das, was den Umgang mit Ruthard Hirschner ausgezeichnet habe: „Es war ein Verhältnis auf Augenhöhe“, sagte Multner und kehrte die charakterlichen Vorzüge Hirschners heraus: „Wenn man ihn gebraucht hat, war er da. Ein verlässlicher Partner, gradlinig, offen, ehrlich und hartnäckig.“ Dabei habe Hirschner nie Geselligkeit und Kameradschaft vernachlässigt im Bemühen, konstruktiv miteinander umzugehen. Auch deshalb kamen dann aus Maulburg, Hausen und Hasel die besten Wünsche: „Wir hoffen, du kannst deinen Ruhestand zusammen mit deiner Frau noch lange genießen und sind sicher, dass nun die Zeit gekommen ist, Dinge tun zu können, die bisher nicht möglich waren.“

„Alles hat seine Zeit. Auch das Ausscheiden aus dem Amt – und es spart sogar Personalkosten“, sagte Ruthard Hirschner in seinem Statement. Und er betonte: „Mein Beruf war mein Leben.“

Wichtig in diesem Leben sei ihm gewesen, Ziele zu haben und Prioritäten zu setzen, Zeit zu haben für Diskussionen und Recherchen als Basis für Entscheidungen. Er wollte Alternativen ausloten, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit prüfen und einen finanziellen Spielraum schaffen, um Projekte umsetzen zu können.

Es sei eine interessante und spannende Zeit in Diensten der Stadt gewesen. Dafür danke er allen Beteiligten herzlich, auch denen, die ihm halfen, große und wichtige Projekte anzustoßen.

In seinen Dank schloss Ruthard Hirschner namentlich Altbürgermeister Klaus Fleck, den ehemaligen Fraktionschef der Unabhängigen Klaus Kochdörfer, der zu seiner Verabschiedung aus Bad Dürkheim angereist war sowie Claus Stockburger „für sein Einfühlungsvermögen in einer besonderen Situation“ mit ein. Ganz herzlich bedankte er sich bei seiner Frau Franziska Hirschner, die ihm bereits ab dem Abitur „in all den Jahren hilfreich zur Seite gestanden“ habe. Es sei mit ihr Verdienst, dass er erreicht habe, was nun hinter ihm liegt.

Dazu zählt seine Promotion im Jahr 2014, die vielen Freundschaften, das Studium in Freiburg, der Wahlkampf in Ettenheim und nicht zuletzt schöne Feste im Kreis von Freunden und der Familie. Dank schulde er auch der Presse für die kritischen Nachfragen, die manchmal auch zum Überdenken der eigenen Position und dann zu veränderten Schwerpunkten führten. „Für diese Denkanstöße, die nur in einem kritischen Dialog entstehen, herzlichen Dank“, sagte Hirschner, um schließlich die „anwesenden Akteure“ auf die „ausgestreckte Hand der EWS“ hinzuweisen, die zu ergreifen sich lohnen könnte, um neue Kontakte auch in Sachen Windkraft zu knüpfen. „Mich würde das freuen“, betonte er.

Er werde nun beobachten, wie sich die Geschichte der Stadt weiter entwickelt. „In einer Stadt, die sich durch Lebendigkeit auszeichnet, gibt es viele Wünsche und Aufgaben.“ Das erfordere Tatkraft, Entschlossenheit, mutige Entscheidungen und systematisches Vorgehen – „und all diese Eigenschaften wünsche ich ihnen allen zum Wohle der Stadt Schopfheim.“