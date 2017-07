Schopfheim Ruthard Hirschner: Das Wohl der Stadt lag mir am Herzen

Ruthard Hirschner, über 22 Jahre lang Schopfheimer Beigeordneter und Rathausjurist, geht in den Ruhestand. Damit endet in der Stadt auch die Ära der Beigeordneten

Schopfheim – Das Urteil von Ruthard Hirschner über seine 22 Jahre als Schopfheimer Beigeordneter und Rathausjurist – es fällt am Ende positiv aus. Er sei „stolz darauf, für die Stadt einiges mit auf den Weg gebracht zu haben. Hat mir deren Wohl doch stets am Herzen gelegen“. Und so legt er bei seinem Abgang, mit dem zugleich die Ära der Schopfheimer Beigeordneten endet, der Stadt ausdrücklich den Rat ans Herz, bei allen Überlegungen „Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit“ stets an die erste Stelle zu setzen.

Bücher mit Gesetzestexten, und Paragrafen – wenige Tage vor Hirschners offiziellem Dienstende füllen sie noch immer die Regale an der Rückwand seines Büros. „Ich bin noch nicht dazugekommen, zu packen“, sagt er. Er habe zugesagt, noch einige Termine zu übernehmen. Und dann flattern da Dinge auf seinen Tisch wie etwa ein aktuelles Verwaltungsgerichtsverfahren. Wenn er schon mal da sei, verfasse er eben auch gleich noch eine Stellungnahme. Es klingt fast entschuldigend. Wohlgemerkt – der Mann hat Urlaub. Resturlaub, bevor er zum Monatsende in Pension geht – ein halbes Jahr vor der Zeit, auf eigenen Wunsch. Aber irgendwie ist es auch typisch für Hirschner, dass er bis zum letzten Arbeitstag seine Aufgabe als hauptamtlicher erster Bürgermeisterstellvertreter voll erfüllen will.

Pflicht- und Verantwortungsgefühl. Ein analytischer Blick. Und Loyalität. Diese Eigenschaften zeichneten Hirschner aus. Das wird auch in seinen Worten deutlich, die er zum Abschied wählt. Fragen mit kritischem Potential umschifft er diplomatisch-elegant. Etwa die, ob nicht künftig ein internes „Frühwarnsystem“ fehlt, wenn kein Jurist mehr im Haus ist? „Ich gehe davon aus, dass das künftig gut läuft“, antwortet Hirschner. Das Verwaltungsrecht gebe den Rahmen vor und den würden die Fachbereichsleiter kennen.

Kurz und sachlich auch seine Antwort auf die Fragen, warum er nicht das halbe Jahr noch gemacht habe und wie er es sehe, dass Schopfheim künftig keinen Beigeordneten mehr hat? Der Gemeinderat habe beschlossen, die Verwaltung auf „neue Beine zu stellen“. Nun, nachdem Karin Heining als Fachbereichsleiterin eingearbeitet sei, habe er für sich eben entschieden, den Antrag auf vorgezogene Pensionierung zu stellen. Und zum Thema Beigeordneter schiebt Hirschner einen Satz hinterher, der typisch ist für seine rationale Sicht der Dinge: Sowohl sein vorzeitiger Abgang wie der Verzicht auf die Wiederbesetzung „spart der Stadt die Kosten fürs Gehalt“. Ohnehin würden deshalb vielerorts immer mehr Beigeordnetenstellen wegfallen. Da klingt ganz unsentimental der studierte Volks- und Betriebswirtschaftler Hirschner durch, der stets für sorgsamen Umgang mit dem Geld der Bürger plädiert hat.

„Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit“, sagt er, „diese Dinge lagen mir stets am Herzen“. Und so schreibt er der Stadt und dem Gemeinderat zum Abschied denn auch ins Stammbuch, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bei allem stets oberste Devise sein müsse. Für Hirschner heißt das: Prioritäten setzen – so wie er es als Leiter für den Fachbereich Bau gehandhabt hatte. Genauso wichtig wie das Prioritätensetzen, ist für Hirschner aber auch gutes Planen. „Zeit, die man in frühzeitige, gute Planung steckt, ist bestens investiert.“ Wobei eine gute Planung stets mehrere Szenarien und Alternativen auszeichne. Was das Setzen von Prioritäten angeht, so stehen für ihn „Investitionen, die sich auch dadurch auszahlen, dass man später nicht Dinge reparieren muss“ an erster Stelle – sprich in Bildung, also Schulen und Kindergärten.

Schon deshalb kommt in Hirschners Auflistung jener Vorhaben, auf die er stolz ist, sie „zusammen mit anderen mit auf den Weg gebracht zu haben“, der Schulcampus an erster Stelle. „Zusammen mit anderen“ ist eine bewusst gewählte Formulierung. Ein Beigeordneter untersteht dem Bürgermeister, ist weisungsabhängig. Daher habe er sich darauf konzentriert, Debatten und Vorhaben möglichst intern im Vorfeld in bestimmte Richtungen zu lenken. „Mir war wichtig, dass die Dinge gut umgesetzt werden im Interesse der Stadt.“Gleichwohl scheute Hirschner nicht das offene Wort. Eine Kostprobe davon bekam zuletzt Energie- und Umweltminister Franz Untersteller bei der Windpark-Einweihung. Als Hirschner den Minister zu Nachbesserungen aufrief beim Thema Ausgleichszahlungen, echauffierte sich dieser. „In bin für eine klare Sprache im politischen Raum“, sagt Hirschner.

Auch im Gemeinderat. Eine Verwaltung müsse auch mal widersprechen – wenn etwas rechtlich nicht geht. Aber auch dann, wenn nicht das Geld vorhanden sei. Hirschner denkt bei Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit aber nicht nur ans Geld. Sondern auch an Themen wie Energie und Bauen. Beim Bauen werde ein sparsamer Umgang mit Boden immer wichtiger – deshalb sei er etwa bereits zu Beginn der Uehlin-Areal-Debatte dafür gewesen, die alten Häuser abzureißen, sie 1:1 mit ebenerdigem Zugang wieder aufzubauen und ein Geschoss draufzusetzen. Und das Thema Energie sei für ihn schlicht eine „Zukunftsfrage.“ Auch deshalb nennt Hirschner die Fertigstellung des Projekts Windparks Rohrenkopf, für das er „Schützenhilfe“ gegeben habe, „einen „guten Abschluss meiner Zeit“. Zugleich schlägt dies den Bogen zu dem, was er gerne angestoßen hätte, aus dem aber nichts wurde. Nullenergieplushäuser im Schlattholz oder die Solarsiedlung in Raitbach etwa. „Die Zeit war dafür wohl zu früh“, meint er rückblickend.

Apropos Rückblick: Sein persönliches Fazit der 22 Jahre in Schopfheim und damit verbunden der Zusammenarbeit mit zwei „charakterlich völlig unterschiedlichen“ Bürgermeistern falle positiv aus. „Es war eine schöne Zeit. Es hat Spaß gemacht.“ Stünde er heute nochmals vor der Entscheidung, sich zu bewerben – er würde es wieder tun. Heute Abend nun steht die offizielle Verabschiedung an. Was danach kommt? Hirschner nimmt da erst einmal noch Arbeit mit, zwei Artikel für Fachzeitschriften will er noch verfassen. Ansonsten hat er noch keine konkreten Pläne. „Ich hab mal die Anwaltsrobe anprobiert – sie passt noch“, sagt er augenzwinkernd.

Person und Stelle

Zur Person: Ruthard Hirschner wurde geboren am 31. Januar 1950 und wuchs auf in Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis. Nach Verwaltungslehre und Abitur am Wirtschaftsgymnasium absolvierte er die Verwaltungsfachhochschule Kehl und schloss danach in Freiburg ein Wirtschafts- und Jurastudium an. Der Jurist, Volkswirt, Betriebs- und Verwaltungswirt wirkte vor seiner Schopfheimer Zeit unter anderem eine Amtsperiode lang als Bürgermeister von Ettenheim und als Anwalt in Offenburg.

Ruthard Hirschner trat im Februar 1995 bei der Stadt seinen Dienst als Beigeordneter – also als vom Gemeinderat gewählter hauptamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters – an. Im Rathaus leitete Hirschner zunächst die Finanzverwaltung, nach seiner Wiederwahl 2003 dann den Fachbereich I (Bau und Technik).

Im Zuge der Strukturreform der Stadtverwaltung beschloss der Gemeinderat 2015, den Bürgermeister und seinen hauptamtlichen Stellvertreter von der Fachbereichsleitung zu entbinden und für die Leitung des Fachbereichs Bau einen Stadtplaner einzustellen. Da sich die Besetzung der Stadtplaner/Fachbereichsleiter-Stelle aber eineinhalb Jahre hinzog, leitete Hirschner den Fachbereich Bau dann aber doch bis Ende 2016. Der Gemeinderat beschloss seinerzeit auch, die Stelle des Beigeordneten nach Hirschners Ausscheiden nicht mehr zu besetzen. Hirschners Amtszeit hätte Anfang 2018 geendet. Jetzt im April stellte er den Antrag auf vorzeitige Versetzung in den Ruhestand per 31. Juli.

Hirschner engagierte sich von 1999 bis 2002 als ehrenamtlicher Geschäftsführer für die Städtische Wohnbau Schopfheim (SWS) und war mehrere Jahre Vorsitzender des DRK-Ortsvereins und des Krankenhausfördervereins. Vor drei Jahren erwarb Hirschner, der auch eine Ausbildung als Mediator absolvierte, mit einer Dissertation zum kommunalen Ökokonto den Doktortitel.

Die Stelle: Mit der Eingemeindung Fahrnaus nach Schopfheim trat 1972 Fahrnaus Bürgermeister Walter Brutschin erstmals das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten an. Sein Nachfolger wurde 1979 Hartmut Bertsch. Ihm folgte 1995 Ruthard Hirschner.