Schopfheim Rückblick 2016: Nutzer bleiben der Stadtbibliothek treu

CDs, DVDs und E-Books gehen gut. Leichte Rückgänge im Bereichder Druckerzeugnisse

Insgesamt zufrieden blicken die Mitarbeiter der Stadtbibliothek Schopfheim auf das Jahr 2016 zurück. Dank des vielfältigen und modernen Angebots bleibe die Bibliothek im Gespräch. Zwar habe man die Ausleihzahlen früherer Jahre nicht erreicht, der Rückgang sei gegenüber den Vergleichsjahren 2011 bis 2015 jedoch viel geringer ausgefallen.

Im Leistungsvergleich mit anderen Bibliotheken der Schopfheimer Größenordnung – insgesamt rund 530 – liege man deutlich über dem Durchschnitt, sagt Kurt Menter, Leiter der Stadtbibliothek. Insgesamt verbuchte die Bibliothek mit 160 578 Ausleihen 2,6 Prozent weniger Ausleihen als im Jahre 2015. Der Rückgang der Ausleihe bei den Printmedien fiel 2016 mit vier Prozent moderater aus als im Jahr 2015 (Belletristik: minus 6,3 Prozent, Sachbücher: minus ein Prozent, Kinder- und Jugendliteratur: minus 3,4 Prozent). Bei Romanen und Co. wurde der Rückgang vollständig durch die Ausleihe von E-Books ausgeglichen. Aus dem Rahmen fällt der Rückgang bei der Zeitschriftenausleihe mit minus 10,2 Prozent – bei gleicher Zahl der angebotenen Titel. Vermehrt ausgeliehen wurden audio-visuelle Medien wie CDs und DVDs. Lediglich bei den CD-ROMs sei erkennbar, dass diese ihren Stellenwert als Informationsmedium verloren haben: Der dramatische Rückgang liegt bei minus 36,8 Prozent.

Wieder beliebter geworden sind bei den Nutzern hingegen konventionelle Spiele (plus 4,2 Prozent). Wie die brandneue Bibliotheksstatistik für 2016 ausweist, haben im Sachbuchbereich die absoluten Ausleihhöhepunkte zu Beginn des Jahrtausends (2002 bis 2005) gelegen, seitdem sei ein kontinuierlicher Rückgang der Nutzung zu verzeichnen.

Vor allem auf den schulrelevanten Sachgebieten (2016: minus ein Prozent) sei dies bemerkbar. Stabil blieb das Interesse der Nutzer an den Themen Geografie und Reiseliteratur, an Wirtschaftsliteratur und an Themen des häuslichen Bereichs wie Garten, Wohnen und Einrichten, Handarbeiten, Kochen und Backen. Nach wie vor bleiben auch Sprachkurse attraktiv. Der Anteil der Ausleihen im Kinder- und Jugendliteraturbereich an der Gesamtausleihe liegt mit 38 426 Ausleihen gleichbleibend hoch, ihr Anteil an der Gesamtbuchausleihe beträgt 40,2 Prozent. Das Angebot der Schopfheimer Bücherei mit seinen 55 000 Medien umfasst unter anderem 20 000 Sachbücher, 7700 Romane und 9800 Kinder- und Jugendbücher. Die seit Mitte 2013 bestehende „Onleihe Dreiländereck“ gestattet zudem Zugriff auf 8450 elektronische Medien; dieser Service wird derzeit von 17 Prozent der aktiven Benutzer in Anspruch genommen; die Ausleihe von elektronischen Medien durch Schopfheimer Nutzer hat dabei wieder um 30 Prozent zugenommen. Im Bundesdurchschnitt ein Spitzenergebnis. Wie in den vorhergehenden Jahren besuchten 2016 mehr als 35000 Besucher die Stadtbibliothek, das sind etwa 20 Gäste pro Öffnungsstunde.

Die Zahl der aktiven Benutzer hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht: auf 1783 gegenüber 1723 im Jahr 2015; 50 Leser nutzen davon ausschließlich die Onleihe. Insgesamt liege die Zahl der Entleihungen pro Einwohner weit über dem bundesrepublikanischen Durchschnitt für diese Bibliotheksgröße. Und was die aktiven Nutzer betrifft: Die erreichen mit 94 Entleihungen pro Person und pro Jahr im bundesdeutschen Vergleich einen Spitzenwert, gelten doch schon 50 Entleihungen als sehr gutes Ergebnis. Als aktiver Nutzer gilt, wer mindesten einmal pro Jahr ein Medium ausleiht, erläutert Kurt Menter. Diese starken Werte führt die Bibliothek unter anderem auf die großzügigen Öffnungszeiten – an sechs Tagen pro Woche insgesamt 34 Stunden pro Woche – zurück. Deutlich über dem Durchschnitt liege die Schopfheimer Bibliothek auch bei der Zahl der Neuerwerbungen je Einwohner und bei der Zahl der angebotenen Computerarbeitsplätze mit Internetzugang.

Stolz ist das Team auf die traditionsreiche Reihe der Autorenlesungen in Schopfheim, die im 34. Jahr des Bestehens bis zur 128. Lesung fortgeführt wurden. Auch in diesem Jahr werde es wieder vier Lesungen geben, kündigt Kurt Menter an. Der seit Frühjahr 2004 im Internet zugängliche, interaktiv zu nutzende Katalog der Bibliothek werde derzeit monatlich im Schnitt 2000-mal aufgesucht. Hier können Nutzer von zu Hause unter anderem im Bestand der Bibliothek recherchieren, das Archiv der Autorenlesungen einsehen oder ausgeliehene Medien selbst verlängern oder vorbestellen. „Physischer Bestand, virtueller Bestand, virtuelle Nachweise und die Fachinformationen der Schopfheimer hypervirtuellen Bibliothek (SHVB) fügen sich zu einem attraktiven Ganzen, das gerne angenommen wird“, sagte Kurt Menter.