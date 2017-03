Schopfheim Qualitätssiegel für Kita Bremt

Der Kita Bremt werden Bestnoten von der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen ausgestellt.

Schopfheim (mj) Als das Landratsamt Lörrach Kindertagesstätten (Kitas) das Angebot machte, am Förderprogramm zur Qualitätssteigerung teilzunehmen, haben die Leiterin der Kita Bremt und die Erzieherinnen beschlossen, sich anzumelden.

Nach eingehender fachlicher Prüfung liegt das Resultat auf dem Tisch: Der Kita Bremt werden Bestnoten von der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen ausgestellt. „Das ist Anlass für eine kleine Feier“, sagte Fachbereichsleiter Jürgen Sänger. Fachgruppenleiterin Jacqueline Dumont brachte Blumen fürs Team mit. „Die offene Arbeit im Kindergarten Bremt bietet beeindruckend alle Qualitätsvoraussetzungen für eine professionelle Entwicklungs- und Bildungsbegleitung sowie vielfältige Anreize für selbstbestimmtes Lernen von Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren“, heißt es in der Bewertung der Verhaltensbiologin und Ethnologin Gabriele Haug-Schnabel, die im Januar zwei Tage in der Kita war und das Projekt beobachtet hat. Im Laufe der „kleinen Feierstunde“ machte Kindergartenleiterin Anne Joachimi klar, was unter offener Gruppenarbeit zu verstehen ist. Klar wurde dabei, dass diese Arbeitsweise höchste Ansprüche an die ganze Mannschaft stellt.

Doch der Reihe nach: Eines der Auslöser, am Förderprogramm teilzunehmen sei das Ziel gewesen, Familien mit Kindern mit Migrationshintergrund zu integrieren. Seit 2015 wusste die Kita, dass die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge nach Fahrnau kommt, so dass dieses Thema nahe lag. Mit den 4500 Euro, die es als Förderung vom Landratsamt gebe, habe das Team Fortbildungen wahrgenommen wie auch Fall-Supervisionen und praxisintegrierte Ausbildung. Die Spezialität des Kindergartens Bremt ist die offene Arbeit mit Kindern. „Das bedeutet, die Kinder gestalten ihren Alltag selbst, die Erzieherinnen ermöglichen ihnen das“, sagte Anne Joachimi. Und sie erläuterte das Prinzip. In einem traditionellen Kindergarten werden Wochenpläne angefertigt und die Erzieherinnen überlegen sich das Programm für die Kinder. Im Bremt funktioniere es anders herum. Die Kinder machen die Vorschläge und werden in ihren Anliegen ernst genommen. „Eine besondere Achtsamkeit erleben Kinder mit differenziertem Bedarf oder Spezialinteressen sowie Kinder mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund“, hat die Wissenschaftlerin Gabriele Haug-Schnabel erlebt.

Das Kindergartenteam höre den Kindern zu und führe kindgerechte Gespräche. „Wenn die Kinder die Kita Bremt verlassen, sollen sie ein breites Spektrum an Erfahrungen, soziale Kompetenz und Bildung mitnehmen“, sagte Anne Joachimi, was die Erzieherin Jasmin Knupfer und die stellvertretende Kita-Leiterin Babette Schmidt-Limberger nur bestätigen konnten. Der Beruf der Erzieherin sei sehr verantwortungsvoll, „weil in der Kita die Meilensteine in der kindlichen Biographie gelegt werden“, drückte es Anne Joachimi aus. Auch deswegen sei die Kita Bremt sehr stolz über das Qualitätssiegel und die Beurteilung ihrer Arbeit. „Wir verstehen uns als Entwicklungsbegleiterinnen der Kinder“.

Die offene Gruppenarbeit erfordere viel Absprache unter den Erzieherinnen. „Es war ein langer Prozess für uns alle“, verdeutlichte Kitaleiterin Joachimi. Seit zehn Jahren werde diese Form der Erziehung jetzt an der Kita Bremt praktiziert. Was Gabriele Haug-Schnabel auch beeindruckt hat, wie aus ihrem Abschlussbericht hervorgeht, ist der Umgang der Erzieherinnen mit Konflikten. „Viele Streitigkeiten lösen die Kinder dank der Regeln allein“, hat die Expertin beobachtet.

Ohne Schuldzuweisungen werde der Hergang einer schwierig gewordenen Situation ermittelt und der Konflikt von den Kindern im gegenseitigen Einverständnis gelöst. Die Anforderung an Erzieherinnen sei heute sehr hoch, nicht jeder könne den Beruf ergreifen, freute sich Jacqueline Dumont über den Erfolg der Kita Bremt. Leicht sei es nicht, Personal zu finden, so Dumont. Der Einstieg in die praxisorientierte Ausbildung sei ein richtiger Schritt. Keine Frage sei der Bedarf an Kindergartenplätzen. Es gebe bereits eine lange Warteliste, auch für die Kita Bremt.

Die Glückwünsche überbrachte auch der Elternbeiratsvorsitzende Michael Behrenzs. Als Vater erlebe er die gute Arbeit, die in der Kita Bremt geleistet werde und die Zusammenarbeit mit dem Team sei ganz hervorragend. Allein die Zukunft der Ausbildung und die dünne Personaldecke bereite ihm Sorgen. Er appellierte an die Stadt, dem entgegen zu wirken und die Werbetrommel für den Beruf und den Standort Schopfheim zu rühren. In der Kita Bremt sind 75 Kinder und es arbeiten dort zehn Mitarbeiterinnen.

Der Naturkindergarten wird im September fertig und kann 20 Kinder aufnehmen. Ein Wunsch der Kita Bremt ist es, die Holzwerkstatt nach außen zu verlagern, was aufwendig und nicht ganz billig sei, erklärte Anne Joachimi. Vielleicht gebe es ja einen Sponsor, hofft das Kita-Team.