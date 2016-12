Am 1. Januar kommt die Sparkasse Wiesental. Technisch wird die Fusion der beiden Sparkassen Schopfheim-Zell und Schönau-Todtnau aber erst im Mai akut.

Verkündet ist die Fusion der beiden Sparkassen Schopfheim-Zell und Schönau-Todtnau schon seit Juli. Nun wird sie zum 1. Januar rechtlich auch vollzogen: Sparkasse Wiesental soll das neue Geldinstitut heißen. Für die Kunden in Schopfheim und Zell ändert sich wenig, selbst die beiden Vorstände Müller und Ückert bleiben erhalten.

Hinter den Kulissen aber macht die Fusion jede Menge Arbeit, wie am Donnerstag bei einem Pressegespräch deutlich wurde. „Das ist ein Megaprojekt für unser Haus“, meinte Vorstandsvorsitzender Lothar Müller gleich zu Beginn des Gesprächs, an dem auch sein Vorstandskollege Georg Ückert teilnahm. In 14 Teilgruppen wird derzeit fieberhaft gearbeitet: Es gelte, technische, menschliche und organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, damit die Fusion, wenn sie im Mai dann auch tatsächlich vollzogen wird, in jeder Hinsicht gelingt.

Das Projekt „Sparkasse Wiesental“ werde, wie Müller betonte, für beide bislang unabhängige Häuser Vorteile mit sich bringen. Schließlich, so Müller, seien sowohl die Schönau-Todtnauer Kollegen wie auch die Sparkasse Schopfheim-Zell von der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, von den zunehmenden Anforderungen durch die Digitalisierung, aber auch von den erhöhten Ansprüchen in Sachen Regulatorik für die Bankhäuser betroffen. Wenn aber die Schere zwischen ausbleibenden Einnahmen und steigenden Kosten immer weiter auseinanderklafft, sei ein Wachstum durch Zusammenschluss schon fast unvermeidbar.

Die Sparkasse Wiesental sei im Übrigen mit ihren künftig 33 000 Kunden und einer Bilanzsumme von etwas mehr als 1,1 Millionen Euro keineswegs ein Riese unter den Sparkassen des Landes. „Wir liegen von der Größenordnung her immer noch im hinteren Drittel“. Ein Risiko vermag Lothar Müller im Zusammenschluss mit dem kleineren Partner nicht zu erkennen. „Wir fusionieren mit einem Institut, das alle Risiken abgedeckt hat, die wir jetzt erkennen können“ betonte Müller. Die Sparkasse Schönau-Todtnau habe inzwischen sämtliche größere Kreditausfälle, mit denen sie vor einigen Jahren noch zu kämpfen hatte, bilanztechnisch bereinigt. Geführt wird die neue Sparkasse (Werbespruch: Eine Region – eine Sparkasse) auch weiterhin von Lothar Müller und seinem Stellvertreter Georg Ückert. Von den bisherigen Vorständen der Sparkasse Schönau-Todtnau geht Klaus Armbruster in den Ruhestand, während Gabriele Strittmatter zum 31. Dezember dieses Jahres das Haus verlassen wird. „Ein Haus unserer Größenordnung verträgt nur zwei Vorstände“, so Lothar Müller. Der Abschied Strittmatters sei „ein ganz normaler Vorgang“. Nicht kurz-, aber mittelfristig werde die Sparkasse Wiesental nicht nur beim Spitzenpersonal Einsparungen vornehmen. Man wolle zwar auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, strebe aber über das Nichtbesetzen freiwerdender Stellen auf Dauer einen Personalstand deutlich unter 200 Mitarbeitern an. Derzeit sind bei beiden Sparkassen noch rund 220 Mitarbeiter beschäftigt.

Sitz der neuen Sparkasse Wiesental wird Schopfheim sein. Dorthin sind auch bereits die meisten Mitarbeiter der zur Sparkasse gehörenden Abteilungen mit Ausnahme der direkten Kundenbetreuer umgezogen. „Es geht hier gerade etwas kuschelig zu“, meinte Vorstand Lothar Müller schmunzelnd. Die Erfahrung der Fusion zwischen den Sparkassen Zell und Schopfheim vor 14 Jahren habe gezeigt, wie wichtig es sei, dass die Mitarbeiter nach beschlossener Fusion so schnell wie möglich zusammenarbeiten, meinte Georg Ückert: „Es menschelt halt überall“.

Sparkasse Wiesental

Bilanzsumme: 1,134 Milliarden Euro; Kreditvolumen: 736 Millionen Euro; Einlagenvolumen: 824 Millionen Euro; Eigenkapital: 90 Millionen Euro; Geschäftsstellen: acht; Einwohner im Geschäftsgebiet: 47 100 Menschen; Anzahl Girokonten: 33 200; Personal: 219 Mitarbeiter, davon 17 Azubis.