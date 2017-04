Schopfheim Polizei fahndet in Schopfheim nach Entenfamilie auf Abwegen

Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstagmorgen kurz nach 11 Uhr über Notruf, dass eine Entenfamilie im Oberfeld in Schopfheim herumwatscheln würde.

Als Polizei und Freiwillige Feuerwehr Schopfheim, die mit zwei Mann im Einsatz war, an der Örtlichkeit eintrafen, waren die Enten nicht mehr dort.

Kurz darauf kam die Meldung, dass sie sich im Bereich der Hebelstraße aufhalten würden. Auch dort konnten sie nicht angetroffen werden.

Schließlich wurde in der Roggenbachstraße der Erpel entdeckt. Der Rest der Familie befand sich bereits im nahe gelegenen Schlierbach und schwamm in Richtung Innenstadt. Der Erpel wurde zum Bach geleitet und so ebenfalls in Sicherheit gebracht.

Ente gut – alles gut!