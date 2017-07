Schopfheim Platz und Brunnen als Zeichen der Partnerschaft

Die Markgrafenstadt ist seit Samstag um zwei Attraktionen reicher: den Ronneby-Brunnen und den Poligny-Platz

Schopfheim (hjh) Die Markgrafenstadt ist seit Samstag um zwei Attraktionen reicher: den Ronneby-Brunnen und den Poligny-Platz. Der Lasse-Brander-Brunnen beim „Bifig-See“ am Gewerbekanal im Wiesenweg aus dem Jahr 1994 erhielt den Namen „Ronneby“. Dies zu Ehren der 30-jährigen Partnerschaft beider Städte. Und der Museumsplatz beim „Michel“, ein Kleinod mitten in der Altstadt, heißt nun „Poligny-Platz“ und soll nach dem Willen der Verwaltung und des Gemeinderats sichtbares Zeichen einer über 50-jährigen Freundschaft zwischen der Partnerstadt in Frankreich und Schopfheim sein.

Zusammen mit den Jumelage-Delegationen beider Städte und begleitet von einigen Bürgern der Stadt weihte Bürgermeister Christof Nitz die Freundschaftssymbole ein. Oder besser: Er benannte sie um und enthüllte mit seinen Bürgermeisterkollegen die Stele, in die von der Schlosserei Gebhardt die Namen der Partnerstädte gestanzt worden waren. „Der Brunnen hat nun den Namen, den er verdient habe“, sagte Nitz, an seiner Seite Ronnebys Bürgermeister Roger Fredrikssson. „Er soll nämlich so heißen wie unsere Partnerstadt“, betonte Christof Nitz nach dem passenden Trompeten-Entree durch zwei Musiker der Stadtmusik. Dann erzählte Nitz die Geschichte des Brunnens, den die Anwohner als „Tellerbrunnen“ kennen. Und er belegte mit dieser Geschichte unter anderem, dass sich die Ehre, Symbol einer 30-jährigen Freundschaft zu werden, allein schon deshalb aufgedrängt habe, weil der schicke Blickfang im Bifig von Lasse Brandner, einem Stockholmer, der in Inzlingen lebt, entworfen worden ist. Ähnlich klar sei für alle Beteiligten der Stadt gewesen, „nicht einfach irgendeinen Platz in der Prärie“, sondern ein Sahnestückchen mitten in in der Altstadt als Symbol 50-jähriger Beziehungen auszusuchen.

Es sei geradezu selbstverständlich, dass man den ältesten Platz in der Stadt der ältesten Partnerschaft, also der mit Poligny, widme, sagte Nitz. Und erntete dafür ein überschwängliches „Merci! Merci beaucoup“ vom Amtskollegen Dominique Bonnet aus Poligny, der zusammen mit Nitz die dazu passende Stele vor dem Museum enthüllte, um sich dann mit den Jumelage-Gästen in der Alten Kirche St. Michael beim dort aufgetischten Umtrunk zu erfrischen.