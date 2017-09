Schopfheim Photovoltaik: Feuerwehr steht jetzt unter Strom

Die Feuerwehr hat jetzt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gerätehauses. Betrieben wird die 360 Quadratmeter große Anlage von der Genossenschaft Bürgerenergie Dreiländereck.

Schopfheim – Die Feuerwehr hat was aufs Dach bekommen und ist darob nun förmlich „elektrisiert“: Gemeint ist eine 360 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, die jährlich 60 000 Kilowattstunden Strom produzieren soll. Bürgermeister Christof Nitz freut sich über diese Investition der Genossenschaft Bürgerenergie Dreiländereck. Bringt sie doch die Stadt beim Energiesparwettbewerb European Energy Award (EEA) weiter voran.

Die Sonne ließ sich zwar nicht so recht blicken am Donnerstag, dafür strahlten zumindest die Gesichter der Anwesenden: Die Stadt und die Bürgerenergie Dreiländereck eG – ehemals Bürgersolar Hochrhein – hatten zur offiziellen Eröffnung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schopfheimer Feuerwehrgerätehauses eingeladen.

Für beide Seiten war dies aus vielerlei Gründen ein Grund zur Freude. Für die rund 320 Mitglieder zählende Genossenschaft, weil sie jetzt auch in Schopfheim mit einer Anlage vertreten ist und sie mit dieser Investition zugleich ihren Gesamtbestand erneut erweitern konnte – Stand Ende Juli verfügt sie über 46 Anlagen mit einer Leistung von 1245 kWp (Kilowatt Peak), – dazu kommt ein Anteil von 25 Prozent am „Solarpark am Rhein“ bei Herten. Für die Stadt wiederum war dies ein erfreulicher Anlass, weil sie zum einen selbst Mitglied bei der Genossenschaft ist und sie damit auch profitiert, wenn die Genossenschaft Rendite erwirtschaftet. Das Vorhaben hat für die Stadt aber noch weitere Vorteile. Da ist die Teilnahme am Energiesparwettbewerb European Energy Award (EEA): Eine Photovoltaikanlage bringt Punkte und verhilft so zu „weiteren Fortschritten beim EEA“, wie Bürgermeister Christof Nitz erläuterte.

Punkte gibt es dabei nicht nur für den Bau einer Anlage. Hilfreich ist sie auch für die Öffentlichkeitsarbeit, die im Rahmen von EEA ebenfalls bewertet wird – da lässt sich mit einem konkreten Projekt besser für regenerative Energieerzeugung werben als nur in der Theorie, so Christine Griebel, EEA-Beauftragte der Stadt. Die Stadt übernehme hier „eine Vorbildfunktion“ mit Blick darauf, dass es wegen sinkender Einspeisevergütungen Zweifel gibt, ob Photovoltaik überhaupt noch Sinn macht. „Photovoltaik kann sich immer noch lohnen“, betont Griebel – mit diesem Projekt könne die Stadt das auch in der Realität aufzeigen und zur Nachahmung animieren – oder aber für jene, die selbst keine geeigneten Dachflächen haben, ein Hinweis sein, dass man sich auch über Genossenschaftsmodelle an solchen Anlagen beteiligen kann.

Bertram Ludwig, Leiter der Fachgruppe Gebäudemanagement, wies auf einen weiteren Pluspunkt hin. Zwar verfügt das Feuerwehrgerätehaus – nachdem die alte Heizung im Frühjahr endgültig ausgestiegen war – jetzt über eine funkelnagelneue Heizanlage (Gas-Spitzenkessel). Ohne die Kombination mit einer Photovoltaikanlage aber hätte die Stadt die Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes nicht erfüllt.

Kein Wunder also, dass sowohl Nitz als auch Martin Völkle, der Vertreter der Bürgerenergie Dreiländereck EG, von einer „Win-Win“-Situation sprachen. Konkret läuft die Zusammenarbeit in diesem Fall so ab: Die Stadt verpachtet der Genossenschaft die Dachfläche gegen Gebühr. Die Genossenschaft verkauft den Strom, den das Feuerwehrgerätehaus verbraucht. Was die Feuerwehr nicht verbraucht, wird ins Netz eingespeist, dafür erhält die Genossenschaft eine Einspeisevergütung. Da die Feuerwehr in den vergangenen Jahren im Schnitt einen Verbrauch von 40 000 Kilowattstunden hatte, die Anlage aber 60 000 Kilowattstunden erzeugen sollte, wäre das rund ein Drittel der produzierten Strommenge. Völkle dankte der Stadt für die Möglichkeit, in Schopfheim eine Anlage zu bauen und die „gute und reibungslose Zusammenarbeit mit der Verwaltung.“ Lutz Hofer, Leiter der Feuerwehr Schopfheim, wiederum dankte der Stadt, dass diese in die Infrastruktur der Feuerwehr investiere, sowie der Genossenschaft und der ausführenden Firma dafür, dass die Installation der Anlage völlig problemlos vonstattengegangen sei.Hofer lobte „Planung und Abwicklung“ des Projekts als „vorbildlich.“ Wie Matthias Eschbach, Geschäftsführer der Installationsfirma „Strom Tiger“ erläuterte, besteht die Anlage aus 218 Modulen und nimmt damit eine Fläche von rund 360 Quadratmetern ein.