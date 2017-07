Schopfheim Open-Air: Drei Mal großes Kino im Stadtpark

Für das 7. Open-Air-Kino im Stadtpark hat die Stadt Schopfheim zusammen mit der VR Bank Schopfheim-Maulburg als Hauptsponsor für das Publikum drei interessante und unterhaltsame Filme ausgesucht.

Schopfheim – Der lauschige Stadtpark wird vom 31. August bis 2. September, jeweils abends, wieder zu einem gemütlichen Freilichtkino unter dem Blätterdach mächtiger Bäume. Für das mittlerweile 7. Open-Air-Kino im Stadtpark hat die Stadt Schopfheim als Veranstalter zusammen mit der VR Bank Schopfheim-Maulburg als Hauptsponsor für das Publikum drei interessante und unterhaltsame Filme ausgesucht.

„Wir sind froh, dass wir dem Schopfheimer Publikum auch in diesem Jahr diese attraktive Veranstaltung bieten können und glauben, dass wir mit der Auswahl der Filme die richtige Wahl getroffen haben“, freut sich die Schopfheimer Kulturbeauftragte Susanne Häußer-Ühlin. Und Bernhard Schlageter, Vorstand der VR-Bank, erklärt: „Diese tolle Veranstaltung für die Bevölkerung unterstützen wir sehr gerne. Bereichert sie doch das kulturelle Angebot in der Stadt Schopfheim.“

Premiere des Open-Air-Kinos im Stadtpark ist am Donnerstag, 31. August, bei Einbruch der Dunkelheit gegen 20.30 Uhr, mit dem spannenden Streifen „Lion – der lange Weg nach Hause“.

Dieser Film vermittelt dem Zuschauer, wie ein kleiner indischer Junge bei der Suche nach Essensresten auf einer Müllkippe seinen Bruder aus den Augen verliert und so erschöpft ist, dass er sich in einem haltenden Zug ausruht und einschläft. Als er aufwacht, findet er sich in Kalkutta am anderen Ende es Subkontinents wieder. Schließlich landet er in einem Waisenhaus und wird von reichen Australiern adoptiert. Doch die Suche nach seiner Herkunft lässt ihn nicht los. Als er die Hoffnung fast aufgibt, findet er im Internet Hinweise auf ein kleines Dorf, das ihm noch in Erinnerung ist. Und dann wird die Geschichte richtig spannend.

Am Freitag, 1. September, kommt die Tragikomödie „Mein Blind Date mit dem Leben“ zur Aufführung. Ein junger Mann, der fast blind ist, wünscht sich nichts sehnlicher als eine berufliche Karriere in einem Luxushotel. Sein Freund hilft ihm dabei, eine Bewerbung an ein Fünf-Sterne-Hotel in München aufzusetzen, ohne jedoch das Handicap zu erwähnen. Tatsächlich wird er in diesem Luxustempel angestellt. Ein Hotelmitarbeiter, der ihm freundschaftlich gesonnen ist, hilft ihm in schwierigsten Situationen, bis er alle Handgriffe „blind“ beherrscht. Doch als er sich in eine Frau verliebt, gerät der ganze Bluff aus den Fugen. Vom Filmpublikum dürfte auch die Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“, die am 2. September gezeigt wird, bestens angenommen werden. Der Streifen handelt von einer jungen Lehrerin, die sich aktiv der Flüchtlingsproblematik annehmen will und schließlich einen nigerianischen Asylbewerber in ihrem Haus unterzubringen gedenkt. Ihr Ehemann und ihr Sohn stehen diesem Vorhaben jedoch sehr skeptisch gegenüber. Nur die Tochter kann sich für den afrikanischen Familienzuwachs begeistern. So kommt es im Zusammenleben der Familie Hartmann mit dem Flüchtling immer wieder zu urkomischen Situationen.

Übrigens: Das Team des Restaurants Glöggler wird dafür sorgen, dass an den Filmabenden auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz kommt.