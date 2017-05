Kultur Olaf Schubert in der Stadthalle: Provokationen treffen ins Schwarze

Comedian Olaf Schubert hat bei seinem Auftritt in der Stadthalle Schopfheim im neuen Programm "Sexy forever" über Weltprobleme, Frauen und Konsum gelästert. Die Provokationen treffen ins Schwarze, gehen aber manchmal auch unter die Gürtellinie. Ob es unserem Kritiker Jürgen Scharf gefallen hat, lesen Sie hier.

Wie viele solcher gelber, ärmelloser Acryl-Pullunder mit Rautenmuster hat Olaf Schubert eigentlich im Schrank? Es müssen einige sein, denn man kennt den Kabarettisten und Musiker aus der „Humorzone Dresden“ nur in diesem vertrauten Bühnenoutfit. Das gestrickte Textil, sein Markenzeichen, trägt das sächsische „Wunder im Pullunder“ zur abgewetzten Jeans auch in der ausverkauften Schopfheimer Stadthalle.

Seit seinen vielen Fernsehauftritten ist der Show-Dino Olaf Schubert – der Name ist eine Kunstfigur – längst Kult. In seiner neuen Show „Sexy forever“ macht er vor aktuellen Themen nicht halt. Der Zungenakrobat sagt, was er immer schon sagen wollte, und das ist teils hart und sarkastisch. Dieser Comedian macht einen guten Job und trifft mit seinem Provokationen ins Schwarze. Er sucht nach „Problemlösungen“, redet über Altersarmut frei nach Karl Marx („Jede Form von Armut mündet in Gewalt“), hat etwas über Homöopathie („Globulisierung“) und über „unsere schöne deutsche EU“, die ein gemeinsames Feindbild brauche, im Programm, erzählt über Fehltritte und Fremdgehen, singt über Profit und Gewinn und wendet sich in dem Lied „Bewusster Konsum“ gesellschaftskritisch gegen das System.

Olaf Schubert ist anders, dreist, unangepasst. Lustig macht er sich am liebsten auf Kosten anderer, etwa seines Begleitmusikers Jochen Barkers (Gitarre und Backgroundgesang). Am besten ist er, wenn er über die großen Probleme unserer Zeit nachdenkt; da verlangt er dem Zuhörer einiges ab, bringt die Gehirnzellen auf Trab, wenn er manches sagt, was er so nicht meint. Seine Pointen sind hinterhältig, tun weh oder stoßen nach einer Schrecksekunde bitter auf – aber sie sitzen.

Dieser „Hänfling“, „kleine Hüne“ und „regionale Kaspar“ (Olaf über Olaf) mit dem leicht sächselndem Tonfall verheddert sich gern in seinen Gedankensprüngen und stolpert über den eigenen Satzbau. Das ist er seiner Bühnenfigur schuldig. Die Witze, mit denen er die Welt retten will, wenn er nur die Zeit dafür hätte, sind ja noch ganz okay. Etwas ärgerlich ist aber sein Frauen-Bashing, obwohl es das Publikum zum Johlen animiert. Seine Witze über Frauen, die sich wegen ihres Aussehens besser verschleiern sollten, sind das Gegenteil von schmeichelhaft und zeigen ein etwas befremdliches Frauenbild. Obwohl er das schräge Liebeslied „Hey Girl“ für seine neue Freundin Pamela singt, um nach dem teutonischen auch den amerikanischen Markt zu erobern.

Wenn der berühmt-berüchtigte Komiker („Heute Show“), selbsternannte Mahner und Erinnerer, der sich als überzeugter Besserwisser und Weltverbesserer inszeniert, noch weiter unter die Gürtellinie geht, muss er aufpassen, dass er nicht auf Mario-Barth-Niveau abrutscht, der mit dem ähnlich klingenden Programm „Männer sind bekloppt, aber sexy“ tourt.