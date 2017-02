Schopfheim Niedrige Zinsen nagen am Überschuss

VR-Bank Schopfheim-Maulburg ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2016. EZB-Zinspolitik wirkt sich aber immer mehr aus

Schopfheim – Zufrieden sind die Verantwortlichen der VR-Bank Schopfheim-Maulburg mit dem Geschäftsjahr 2016. Allerdings wohl vorerst zum letzten Mal, wie die Vorstände Ines Niederschuh und Bernhard Schlageter bei der Bilanzpressekonferenz prognostizierten: „Die niedrigen Zinsen machen uns unheimlich zu schaffen“, erklärte Schlageter, „wir sind nun an einem Punkt, an dem es mit unserem Überschuss stetig bergab gehen wird.“ Entspannung könnte nur eine große Zinswende bringen – die aber sei nicht in Sicht.

„Ziele in allen Geschäftsfeldern erreicht, Wachstumsraten und Ertrag stimmten,“, rückten die Vorstände freilich zunächst die positiven Aspekte in den Vordergrund: Sowohl bei den Kundenkrediten als auch bei den -einlagen verzeichnete man demnach „gute Zuwächse“, mit denen man sehr zufrieden sei. Der Jahresüberschuss liege mit 1,25 Millionen Euro etwa auf Vorjahreshöhe. Das Volumen der Kundenkredite wurde um 4,5 Prozent auf 474 Millionen Euro gesteigert. Mit 78 Millionen Euro liegen die neu zugesagten Kredite damit beinahe auf den Euro genau auf der Rekordhöhe des Vorjahres. 56 Prozent der Kredite gingen an private Kreditnehmer, 44 Prozent entfielen auf den gewerblichen Bereich. Nach der Finanzmarktkrise 2008 seien „sichere Bankprodukte“ als Anlagemöglichkeit bei den Kunden nach wie vor gefragt, wiederholen die Vorstände ihre Aussage der Vorjahre: Die bilanziellen Kundeneinlagen seien um 5,2 Prozent auf 324 Millionen gestiegen. Das betreute Kundenvolumen (inklusive Verbund) erhöhte sich um 42 Millionen (4,7 Prozent) auf 952 Millionen. Angesichts des historisch niedrigen Zinsniveaus bevorzugten die Kunden über alle Laufzeiten hinweg kurzfristige Termineinlagen und täglich fällige Kundeneinlagen.

Rekordzahlen und Zuwächse freilich nutzen wenig, wenn die Erträge aus diesen Geschäftsfeldern sinken – und genau das tun sie wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), erläuterte Schlageter. Das Zinsgeschäft werde weiterhin kontinuierlich zurückgehen: Ältere, hoch verzinste Darlehen laufen nach und nach aus und werden durch niedrig verzinste Kredite ersetzt – ein Nachteil zumindest aus Bankensicht. Im Einlagenbereich sei man „jetzt bereits bei null“. Vor diesem Hintergrund sehe man sich auch bei der VR-Bank gezwungen, Einlagen von Kommunen und Firmen über einer Million mit „Negativzinsen“ zu belegen; man gebe damit die Zinsen von 0,4 Prozent weiter, die die EZB ihrerseits von den Banken einfordere. Private Vermögen seien davon bis auf Weiteres nicht betroffen.

Örtliche Struktur: Bislang habe man die sinkenden Erträge der Geschäftsfelder durch Einsparungen auf der Kostenseite kompensiert, erklärten Schlageter und Niederschuh. So man die Zahl der Mitarbeiter durch „normale Fluktuation“ in den vergangenen Jahren von 92 auf 85 gesenkt. Sprich: Eigens gekündigt wurde und werde niemand; scheidet aber ein Mitarbeiter aus, wird die Stelle nicht unbedingt wieder besetzt. „Alles ist ständig auf dem Prüfstand.“ Dazu gehört auch die gerade verkündete Schließung der Filiale in Hausen beziehungsweise deren Umwandlung in eine SB-Geschäftsstelle ab April; die jetzige Mitarbeiterin werde nach Schopfheim wechseln.

Auch wenn es in Hausen nun zur Änderung komme: Es gebe kaum eine Bank, die so lange an Kleinst-Geschäftsstellen festhalte, betont Schlageter unter Verweis etwa auf Häg-Ehrsberg und Gersbach. Weitere Schließungen seien derzeit nicht geplant, so Schlageter weiter. Die Möglichkeiten zu Einsparungen im Kostenbereich seien nun ausgereizt, erklärte Schlageter. In einem nächsten Schritt soll nun die Dividende für die Mitglieder von derzeit 4,75 Prozent auf drei Prozent sinken; man werde der Vertreterversammlung einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, kündigte der Bankenvorstand an. 4,75 Prozent „passen einfach nicht mehr in die heutige Zeit“, verdeutlicht Schlageter – drei Prozent seien immer noch „sehr angemessen“ und wesentlich mehr als der Kapitalmarkt derzeit hergeben. Nachdem zuletzt etwa 300 000 Euro an Dividende ausgeschüttet wurden, soll diese Summe nun um etwa 100 000 Euro sinken. Geld wiederum, das genutzt werden soll, um im Sinne der Nachhaltigkeit das Eigenkapital zu stärken. Mit 11 285 Mitgliedern sei die VR-Bank die größte Personenvereinigung im Mittleren und Oberen Wiesental – ein „Indiz für das große Vertrauen, das die Kunden in das genossenschaftliche Geschäftsmodell haben“, sagt Ines Niederschuh.