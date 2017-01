Hausen Neue Ortsmitte: 404 Bürger begehren auf

Bürgerinitiative zum Nutzungskonzept für Neue Ortsmitte. Gegen Rathausumzug und für mehr Pflegeplätze

Bei der Gemeinderatssitzung überreichte die Hausener Bürgerinitiative (BI) 404 Unterschriften. Sie wurden innerhalb von etwa zwei Wochen gegen das Nutzungskonzept Bürgerzentrum/Neue Ortsmitte gesammelt. „Mit den beigefügten Unterschriften beantragen wir die Durchführung eines Bürgerentscheids“, heißt es im zugehörigen Anschreiben.

Nun ist die Gemeindeverwaltung am Zug. Sie wird zunächst die formale Richtigkeit des Bürgerbegehrens prüfen. Gültig sind nur Unterschriften von wahlberechtigten Hausenern. Die Frage lautet: „Sind Sie gegen die im Nutzungskonzept Bürgerzentrum/Ortsmitte bisher geplante Verlegung des Rathauses sowie für ein ausgeglichenes Verhältnis von Pflegeplätzen für Hausener Senioren wie für MPH-Bewohner bei der geplanten Ansiedlung des Markus-Pflüger-Heims?“

Mit 404 Unterschriften hat das Bürgerbegehren die gesetzliche Hürde von 137 Unterstützern genommen. Gemeinde und Kommunalaufsicht prüfen, ob das Begehren inhaltlich zulässig ist – ob etwa Formulierung und Zielrichtung eindeutig sind, und ob die Fragestellung klar mit Ja/Nein zu beantworten ist. Dauer: maximal zwei Monate. Dann ist es am Gemeinderat zu entscheiden, ob er dem Bürgerbegehren mit einem Beschluss von sich aus entgegenkommt oder ob die Bürger bei einem Bürgerentscheid befragt werden sollen. Bis dahin ist Stillstand angesagt. Der Gemeinderat darf keinen Beschluss fassen, der dem Ergebnis des Bürgerentscheids im Wege steht. Vor der Übergabe der Unterschriftenlisten durch BI-Vertrauensperson Helmut Lang waren aus den Reihen der etwa zwei Dutzend BI-Anhänger im Zuschauerraum nochmals etliche Fragen und Kritikpunkte rund um die Pläne zur neuen Ortsmitte angesprochen worden.

Eine Bürgerin wollte wissen, ob alternative Überlegungen für die Nutzung der neuen Ortsmitte angestellt worden seien, und ob ein anderer Investor als das Markus-Pflüger-Heim „überhaupt die Chance hatte, sich zu interessieren“. Das Planungsbüro Sutter3 habe den Gemeinderäten durchaus verschiedene Überlegungen vorgestellt, antwortete Bühler. So seien für das Gebäude „Baldersau 5“ die Optionen Kleinkindbetreuung, betreutes Wohnen und touristische Nutzung „durchgerechnet worden“.

Dies alles allerdings hinter verschlossenen Türen, räumte Bühler indirekt ein: Zu dem Zeitpunkt, als man mit dem Projekt an die Öffentlichkeit gegangen sei, sei man sich im Gemeinderat bereits mehrheitlich einig gewesen, dass die Kooperation mit dem Markus-Pflüger-Heim der richtige Weg sei. Deren Paket aus Pflegeheim, Tagescafé, Tages- und Kurzzeitpflege sei weit über das hinausgegangen, was man sich jemals hätte vorstellen können. Bühler: „Uns war klar: Diese einmalige Chance müssen wir ergreifen.“ Für das Autokabel-Areal seien dann keine weiteren Alternativen geprüft worden. Abgelehnt wurde denn auch eine Wohnungsbau-Anfrage der „Familienheim Lörrach“: An dieser Stelle müsse Infrastruktur entstehen, nicht Wohnraum. FW-Gemeinderat Mathias Pfletschinger gab zu Protokoll, dass ihm von Alternativplänen nichts bekannt gewesen sei.

Für das Sutter-Areal wolle das Markus-Pflüger-Heim innerhalb eines halben Jahres ein Konzept vorlegen, wie das Gelände samt historischem Gebäude genutzt werden soll, so Bühler. Der Gemeinderat entscheide dann, ob das Konzept passe. Eine Bürgerin äußerte Zweifel, ob sich für die angedachte Gastronomie in Hausen die nötige Kundschaft finde. Bürgermeister Bühler wiederum sah gerade in Kombination mit Hotel/Übernachtungsangebot durchaus Chancen, schließlich fehle derlei in Hausen. Rathaus-Umzug: Mit Blick auf den möglichen Rathausumzug plädierte Bühler dafür, „nicht zwei Dinge zu verquicken, die zeitlich so weit auseinanderliegen.“ Derzeit gehe es um ein Pflegeheim auf dem Autokabel-Areal; die Entscheidung übers Rathaus stehe erst in vier bis sechs Jahren an.

Unterm Stichwort Inklusion und Teilhabe gehe es um mehr als um den Zugang zu einem Gebäude, erwiderte Bühler auf das BI-Argument, dass das jetzige Rathaus barrierefrei umgebaut werden könne. Der Feuerwehrsaal als viel genutzter Raum etwa sei dann immer noch nicht erreichbar. „Hier ein Liftchen, dort ein Liftchen, und eine barrierefreie Toilette haben wir dann immer noch nicht“. Das sei auch unter wirtschaftlichen Aspekten keine gute Lösung.