Schopfheim Natur- und Umweltschutz: Vereinigung will Klinikplanung stoppen

Schopfheim/Lörrach (hö) Die Schopfheimer Vereinigung „Die Unabhängigen“ fordern das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau dazu auf, einen vorläufigen Planungs- und Baustopp für ein mögliches Zentralklinikum in Lörrach-Entenbad zu erlassen. Zudem soll die Behörde den 2016 von der Stadt Lörrach geänderten und mittlerweile rechtskräftigen Bebauungsplan für dieses Gebiet nochmals unter die Lupe nehmen. Dieser Stopp müsste so lange gelten, bis alle Belange des Bau-, Umwelt- und Naturschutzes ausreichend untersucht seien.

Beim besagten Grundstück in Lörrach-Entenbad Ost seien wichtige Punkte der im Regionalplan verankerten „Richtlinien und Vorschriften zum Natur- und Umweltschutz wissentlich nicht berücksichtigt“, schreibt Vorsitzender Heiko Weide im Namen der Unabhängigen in einem offenen Brief an Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Die Unabhängigen berufen sich zum einen auf Angaben der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, wonach das geplante Baugebiet in „Lörrach-Entenbad Ost“ mitten in einem internationalen Wildtierkorridor liegt. Dieser sei wichtig für solche Arten, die sich großräumig verbreiten, beispielsweise Luchse oder Wildkatzen.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg habe 2015 die Stadt Lörrach darauf hingewiesen, dass der Generalwildwegplan im Jagd- und Wildtiermanage-mentgesetz rechtsgültig verankert ist und dränge auf Prüfung eines alternativen Standortes für das Kreisklinikum und die Rücknahme der von der Stadt Lörrach 2016 beschlossenen Änderung des Bebauungsplans. Außerdem schreiben die Unabhängigen, dass für mehrere Grundstücke, die ans Baugebiet „Lörrach-Entenbad Ost“ angrenzen, Naturschutz-Auflagen verhängt worden seien, gegen die beim Zentralklinikumsbau verstoßen würde. Was die Verkehrsanbindung angeht, müsste die Landstraße L 138 um rund 800 Meter nach Norden verlegt werden – „angrenzend an das Hochwasserschutz- und in das Wasserschutz-Gebiet“. Zusätzlich müsste ein neuer Anschluss an die Bundesstraße B 317 durch geschützte Biotope und den Wildtierwegekorridor gebaut werden. Auch gebe es einen Zusammenhang zwischen dem Grundwasser sowie den Wasserständen des angrenzenden Weihers (Biotop) und der „Wiese“. Schon deshalb müsste vorab genauer geklärt werden, wie sich Bauaktivitäten darauf auswirken. Auch der Bau einer zusätzlichen S-Bahn-Haltestelle direkt in einem zusammenhängenden Biotop müsste unter diesen Aspekten betrachtet werden. „Eine Prüfung der Durchführ- und Machbarkeit dieser Haltestelle in diesem Biotop-Gebiet wurde leider nicht vorab mit dem zuständigen Eisenbahnbundesamt abgeklärt“, schreiben die Unabhängigen. Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz weist auf Nachfrage die Vorwürfe zurück, sie seien längst widerlegt. Es werde versucht, „aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. “ Lutz kritisiert dies als keinen guten Stil. „Das ist ärgerlich und befremdlich.“ Lutz verweist darauf, dass rechtskräftige Bebauungspläne nicht zurückgenommen werden können. Dazu komme, dass der Generalwildwegplan vorsehe, dass in einem einen Kilometer breiten Geländestreifen nur ein 50 Meter breiter Korridor freigehalten wird, damit Wildtiere diesen nutzen können. Dass das Zentralklinikum nicht einen ganzen Kilometer versperre, müsste eigentlich jedem klar sein.