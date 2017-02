Maulburg Nachts tanzen die Hexen wild beim Nachtumzug in Maulburg

Nachts tanzen die Hexen wild beim Nachtumzug in Maulburg

Wieder einmal war Maulburg am Samstag fest in der Hand von Hexen, Teufeln und Zombies.

Die Teufelsknechte hatten zum 26. Nachtumzug geladen, und über 90 Gruppen hatten sich aus ihren Wäldern und Sümpfen auf gemacht zum Schaulauf des Schreckens. Verfolgt wurde das Zwei-Stunden-Spektakel von 8000 bis 10 000 Gruselfreunden, schätzte Moderator Willi Schwald. Die Narren hüpften, tanzten, und vollführten kleine Kunststücke. Aus neun Guggenmusikgruppen und aus den Häsgruppen heraus dröhnte, schepperte und kreischte es, mal war’s eine Sammelpackung Bengalos, die in Vereinsfarben leuchtete, mal eine ganze Batterie an Feuerwerksraketen, die in die Luft gingen; funkelnde Augen und leucht-beringte Nasen waren ohnehin obligatorisch.

Eine eigene Macht waren in diesem Jahr die Umzugswagen: 19 großformatige Gefährte brachten in den dargestellten Mottos mal einen Hauch 1001 Nacht, mal eine raue Wildwest-Note und mal den Ruf aus urzeitlicher „Ice-Age-“ oder „Jurassic-Parc“-Vergangenheit ins Spiel. Trotz Konfettibann fanden die Narren ihre Methoden, die Zuschauer zu foppen: Liebevolles Haare-Zausen, schwarz-bunte Schmiere ins Gesicht fabrizieren, mit dem Besen zwischen den Füßen herumfuhrwerken.