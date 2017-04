Schopfheim Nach Kontrolle in der S-Bahn: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann

Einen 45-jährigen Mann kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Montagabend gegen 22.15 Uhr zwischen Lörrach und Schopfheim. Dabei stellt sich heraus, das gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen.

Nachdem der Mann keine Papiere vorweisen konnte bzw. wollte, wurde er durchsucht. Dabei wurden drei in silberfarbene Folien eingewickelte Kügelchen entdeckt, die vermutlich Betäubungsmittel enthielten.Noch bevor die Beamten diese Kugeln sicherstellen konnten, führte der Mann sie zum Mund und zerkaute sie.Beim Versuch der Beamten, ein Verschlucken zu verhindern, leistete der Mann erheblichen Widerstand. Anhand einer Krankenversicherungskarte mit den Personalien des Mannes wurde dann sehr schnell festgestellt, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle sowie ein weiteres Fahndungsersuchen bestehen.Neben einem Vorführungsbefehl der Lörracher Justizbehörden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz war auch eine Festnahme zur Ausweisung/Abschiebung des Ausländeramtes Lörrach zu vollstrecken.Ferner interessierte sich die Staatsanwaltschaft für seinen derzeitigen Aufenthaltsort, da ein weiteres Verfahren wegen Diebstahls anhängig war. In seinem mitgeführten Gepäck befanden sich Textilien mit Original Schweizer Preisschildern, was den Verdacht begründete, dass es sich dabei um Diebesgut handelt.Vor dem Gang in die Haftzelle stand jedoch zunächst eine Einlieferung in ein Krankenhaus an, da nicht klar war, was der Mann genau verschluckt hatte. Nachdem er dort unter polizeilicher Bewachung untersucht worden war, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.