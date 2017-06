Schopfheim Motorradkontrollen: Auf der Jagd nach Sündern auf zwei Rädern

Es sind oft schlimme Bilder, die sich den Rettungskräften in der Motorradsaison auf den Bergstrecken im südlichen Schwarzwald bieten. Frühling und Frühsommer werden immer von schweren Motorradunfällen begleitet, oft mit tödlichem Ausgang. Die Verkehrspolizei Lörrach auf die Lauer gelegt. Sie will Raserei und Lärm eindämmen

Präg/Schopfheim (nka) Es sind oft schlimme Bilder, die sich den Rettungskräften in der Motorradsaison auf den Bergstrecken im südlichen Schwarzwald bieten. Frühling und Frühsommer werden immer von schweren Motorradunfällen begleitet, oft mit tödlichem Ausgang. Unfallschwerpunkte sind auch Strecken im Oberen Wiesental. An Fronleichnam hat sich an mehreren Stellen die Verkehrspolizei Lörrach auf die Lauer gelegt. Das Ziel: Raserei und Lärm eindämmen.

Wir haben die Beamten während der Kontrolle begleitet. Ein Blick zum Himmel am Morgen dieses Fronleichnamsdonnerstags reicht, um eine klare Vorhersage zu machen: Es ist keine Wolke am Himmel, Gewitter sind erst für den Abend angekündigt – perfektes Motorradwetter. Thomas Eichin von der Verkehrspolizei weiß genau, dass eine Kontrolle von Motorradfahrern nur bei schönem Wetter Sinn ergibt. „Bei Regen sind die ganz schnell wieder weg“, sagt der 60-Jährige. Der Polizeihauptkommissar ist Einsatzleiter und führt eine Mannschaft aus fünf seiner Kollegen, die den Rasern und Lärmsündern unter den Motorradfahrern an diesem Frühsommertag empfindlich zu Leibe rücken will. Eichin macht den Job seit 40 Jahren, an Erfahrung mangelt es ihm nicht. Und deswegen weiß er auch: Nicht nur auf den Bergstrecken wird es gefährlich. Auch auf den Zulaufstrecken spielen sich manchmal haarsträubende Szenen ab.

So postieren sich die Beamten an diesem Vormittag zunächst an der B 317, in der Nähe der Abfahrt Schopfheim Mitte, erlaubt ist hier Tempo 100. Weil die Beamten heute flexibel sein müssen, kommt kein Blitzer, sondern ein Lasermessgerät zum Einsatz. Zwei Polizisten postieren sich an der Bundesstraße, zwei weitere winken die Erwischten an der Abfahrt herunter, der Rest schreibt Anzeigen und Beanstandungen. Es dauert gar nicht lange, da rollen schon die ersten heran: meist bunte, PS-starke Rennmaschinen mit Fahrern in ebenso bunten Rennkombinationen. Der Rekordhalter des heutigen Tages ist auch schon dabei. Mit rund 160 Sachen ist der Mann aus dem Landkreis an der Kontrollstelle vorbeigerast. Für ihn wird es richtig teuer: 480 Euro Strafe, ein Monat Fahrverbot. Er nimmt es sportlich: „Ich habe einfach kurz zu viel Gas gegeben. Pech gehabt.“ Seine Schwarzwaldtour will er trotzdem fortsetzen. Der Beamte drückt ihm die Papiere wieder in die Hand und wünscht ihm „trotzdem noch eine gute Fahrt“.

Ein weiterer Fahrer hat Glück, er wurde mit „nur“ 125 Stundenkilometern erwischt. „Hauptsache, ich kann den Führerschein behalten“, sagt der Mann auf seiner blau-weißen Suzuki. Für ihn bleibt es bei 70 Euro Strafe und einem Eintrag in Flensburg. Nach gut einer Stunde sind drei Motorradfahrer zu schnell gewesen, ein junger Mann musste sein frisiertes Mofa stehen lassen und außerdem erwischten die Beamten quasi nebenbei noch einen Autofahrer am Handy. „Wenn wir sowas sehen, erledigen wir das gleich mit“, sagt Thomas Eichin. Als die Meldung kommt, dass die Kontrollstelle schon im Radio und auf Facebook verbreitet wird und die Fahrer so gewarnt werden, brechen die Beamten ab.

Nächstes Ziel: Gersbach. Schon auf der Fahrt hinauf ins Bergdorf bekommen alle in der Kolonne der Polizei einen Eindruck, wie es hier mitunter zugeht. In einer unübersichtlichen Kurve werden die Beamten in ihren Zivilfahrzeugen von einem Motorradfahrer mit Erfurter Kennzeichen riskant überholt. Sie können den Man anhalten und wegen gefährlicher Fahrweise anzeigen. Dann geht es weiter nach Gersbach. Mitte Mai starb hier der erste Motorradfahrer in diesem Jahr auf den Straßen des Landkreises. Der junge Mann aus der Schweiz stieß auf der kurvigen Bergstrecke nach Todtmoos mit einem anderen Fahrer zusammen, er starb vor den Augen seiner Brüder.

Die Strecke von Schopfheim hinauf ins Bergdorf und weiter Richtung Landkreis Waldshut ist aber nicht nur wegen der Raserei ein Brennpunkt. Auch der Lärm macht Anwohnern zu schaffen. Deshalb postieren sich die Beamten am Ortseingang von Gersbach auf dem Parkplatz auch, um die Motorräder technisch zu untersuchen. „Manche Fahrer modifizieren ihre Auspuffanlage“, sagt Thomas Eichin. „Das macht keinen Sinn. Nur Lärm.“ Auf der langen Geraden vor dem Ort könnten die Fahrer theoretisch ordentlich beschleunigen und Joachim Ritter, der mit der Laserpistole im Gebüsch steckt, ist angesichts der Motorengeräusche, die aus Richtung Schlechtbach durch die Landschaft dröhnen, auch zuversichtlich. Aber einen Raser erwischen die Verkehrswächter hier nicht. Schwierig ist es für die Beamten auch nachzuweisen, dass ein Motorrad die festgeschriebenen Lärmgrenzen überschreitet. Denn die Messung ist nur bei stehender Maschine möglich. „Wie laut die dann während der Fahrt sind, können wir nicht genau sagen“, berichtet Thomas Eichin.

Ein junger Mann mit Rennmotorrad wird wegen einer fehlenden Rückleuchte verwarnt. „Ich finde das sinnlos“, murrt er, während seine Papiere überprüft werden. „Es gibt ganz andere Straftaten.“ Aber die Polizisten kennen das Klientel gut. „Schau dir die abgenutzte Kombi an Ellbogen, Knien und Schuhen an“, sagt Polizist Stefan Andres zu seinem Kollegen. „Der hält sich normalerweise an keine Regel. Da können wir schon mal kleinlich sein.“

Die letzte Station richten die Polizisten an einer Stelle ein, die an der Motorradstrecke schlechthin liegt. Wer auf der schattigen Terrasse am Hochkopfhaus zwischen Präg und Todtmoos an einem sonnigen Sommertag versucht, in Ruhe sein Mittagessen zu genießen, kann dieses Vorhaben getrost vergessen. Der Berg brummt buchstäblich. Aus den Wäldern rundherum röhren die hohen Drehzahlen von beschleunigenden Motorrädern, mehrere Hundert sind es jeden Tag. Die Strecke vom Wiesen- ins Wehratal über Präg und den Hochkopf ist eine der beliebtesten Motorradrouten im Schwarzwald – und eine der gefährlichsten, wie ein Blick in die Unfall-Statistik zeigt. Im vergangenen Jahr gab es hier auf der L 151 vier schwere Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern, auch in diesem Jahr hat es bereits gekracht. Joachim Ritter sitzt an einer längeren Geraden unterhalb der Passhöhe mit dem Laser im Unterholz, oben am Gasthaus werden die Fahrer herausgewunken. Schon nach wenigen Minuten ist die Kontrollstelle beinahe überfüllt.

„Wäre ich doch nur daheim geblieben“, jammert ein Fahrer aus dem Markgräflerland, er ist Mitte 50. „Eigentlich bin ich kein Raser, ich hab nur einmal kurz Gas gegeben.“ Es ist Tempo 80 erlaubt, der Mann hatte 120 Sachen drauf. Er braucht den Führerschein beruflich. „Darauf habe ich keinen Einfluss“, sagt der Beamte, der gerade die Anzeige schreibt. Es wird einen Monat Fahrverbot geben. Das setzt es auch für einen jungen Mann mit Rennmaschine aus Nürnberg. Er glaubt zuerst, dass es Thomas Eichin nur um das verbogene Nummernschild geht und wirkt erleichtert. Als Eichin dann den verhängnisvollen Satz „ich glaube, Sie waren auch noch 40 Km/h zu schnell“ sagt, friert dem jungen Mann das Lächeln ein. Auch er ist den Führerschein für einen Monat los, 320 Euro kostet ihn der Zug am Gashebel in der 80-er-Zone.

Bei den meisten Temposündern handelt es sich an diesem Tag um junge Männer auf Rennmaschinen. Aber es sind auch ältere Herren auf Tourenmotorrädern dabei. Den Vogel schießt allerdings eine Frau ab: Eine Schweizerin brettert mit mehr als 140 Stundenkilometern Richtung Pass. Das bedeutet zwei Monate Fahrverbot und 920 Euro Strafe. Am Ende sind während der eineinhalb Stunden Kontrolle am Hochkopf sechs Motorräder deutlich zu schnell. Die meisten erwischten Fahrer hadern an diesem Tag mit sich selbst: „Die machen nur ihren Job. Wer zu schnell ist, hat gespielt und verloren“, sagt ein Biker aus Rheinfelden, während er seinen Helm wieder aufsetzt. „Es ist halt nicht leicht, wenn die Maschine mehr als 100 PS hat. Das reizt schon zum Gasgeben. “Ob der Tag erfolgreich war oder nicht? „Kann man schwer beurteilen“, sagt Thomas Eichin. „Ein Erfolg ist, dass einige der Fahrer in den kommenden Monaten nicht unterwegs sein werden, weil sie keinen Führerschein mehr haben. Ansonsten wäre es eher ein Erfolg, wenn wir niemanden erwischen würden.“ Die Polizei schreibt dann am Freitag im Pressebericht von „zahlreichen Verstößen“. Der Bericht endet mit einem klaren Hinweis: Die Kontrollen werden fortgeführt.