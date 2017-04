Schopfheim Motorradfahrer schwebt nach Unfall auf der L 139 in Lebensgefahr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der L 139 zwischen Maulburg und Schopfheim wurde ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Kurz vor 17 Uhr befuhr der 33-Jährige mit seinem Motorrad die L 139 in Richtung Gündenhausen. Hierbei überholte er nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit einen vorausfahrenden VW-Bus trotz Sperrfläche.In diesem Moment bog eine von der B 317 kommende VW-Fahrerin nach links in die L 139 ein. In der Folge prallte der Motorradfahrer mit hoher Wucht seitlich in den VW. Der 33-Jährige flog über das Auto hinweg und prallte nach etwa acht Metern auf der Straße auf.Der Rettungsdienst und ein Notarzt versorgten den lebensgefährlich verletzten Kradfahrer und transportierten ihn mit dem Rettungshubschrauber ab. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Sie waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L 139 und die Zufahrt zur B 317 bis etwa gegen 19.20 Uhr halbseitig gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.