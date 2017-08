Schopfheim Menschen auf dem Markt: Gerhard Brombacher

Seit 50 Jahren kommt Gerhard Brombacher jede Woche, mittwochs und samstags, auf den Markt in Schopfheim. Sein Sortiment umfasst Geflügel, Eier, Nudeln und Schnaps

Schopfheim – Treffpunkt Marktplatz an einem Samstagmorgen: Einkauf, Schwätzchen, Gemütlichsein – ganz Schopfheim scheint auf den Beinen, deckt sich mit frischem Obst und Gemüse, mit Wurst und Brot, mit der ein oder anderen Delikatesse oder einem blumigen Augenschmaus fürs Wochenende ein. Der samstägliche Marktmorgen gehört für viele Schopfheimer zu einem runden Wochenende einfach dazu.

Der Mittwochsmarkt als zweite Gelegenheit für den marktfrischen Einkauf hat vielleicht nicht ganz den Treffpunkt-Charakter wie sein Pendant am Wochenende, trotzdem zieht auch dieser Tag zumeist einen breiten Besucherstrom an. Neben Altstadtambiente und angelagerten Cafés sind es natürlich vor allem die Marktbeschicker, die einen elementaren Anteil an der besonderen Atmosphäre haben, die viele Besucher dem Schopfheimer Markt ins Stammbuch schreiben.

Drei Dutzend Verkäufer belegen die dreißig Stellplätze, die die Stadt vergibt: Die meisten sind an beiden Markttagen mit von der Partie; manche aber auch nur an einem der beiden Tage, sodass der Stellplatz samstags und mittwochs verschiedene Anbieter sieht. Manche Anbieter kommen direkt aus der Nachbarschaft, andere nehmen die Anfahrt vom Markgräflerland oder gar aus Frankreich auf sich, um den Schopfheimern die Einkaufskörbe zu füllen. Im Rahmen einer Serie stellen wir die Marktleute nun vor.

Gerhard Brombacher ist ein echtes Urgestein unter den Schopfheimer Marktbeschickern. Seit 50 Jahren fährt er Woche für Woche, mittwochs wie samstags, über den Buckel von Holzen nach Schopfheim, um hier sein Sortiment aus Geflügeln und Eiern, Eiernudeln und Schnaps feilzubieten. Damit ist er ungekürter Rekordhalter unter den knapp drei Dutzend Schopfheimer Marktbeschickern. Obwohl das offizielle Rentenalter längst überschritten ist – das genaue Alter bleibt schmunzelnd ungenannt – denkt der eingefleischte Marktverkäufer noch längst nicht ans Aufhören: So lange, wie die Gesundheit mitmacht, soll es weitergehen, denn: „Der Markt – der gehört einfach zu meinem Leben“, sagt er. Auch den vielen Stammkunden ist es mit Sicherheit lieb, wenn ihnen der alteingesessene „Eiermann“ noch eine lange Zeit erhalten bleibt.

Die Ware von Gerhard Brombacher stammte lange Zeit vom eigenen Hof, den er zusammen mit seiner Frau bewirtschaftete. Gerhard Brombacher hatte die Landwirtschaft von seinen Eltern übernommen und sich dann auf Geflügel konzentriert. Was „ganz klein anfing, ist recht schnell größer geworden“, erinnert er sich. Mittlerweile alleine, hat Gerhard Brombacher die Geflügelzucht vor einiger Zeit aufgegeben und kauft die Eier von einem Kollegen zu. Einen Nachfolger für Hof und Marktgeschäft gibt es bei Gerhard Brombacher nicht, die beiden Söhne sind beruflich anderweitig aktiv. Ob es beim Marktgeschäft um mehr geht als ums reine Verkaufen? „Absolut!“, ist sich Brombacher sicher: „Da ist viel Persönliches mit dabei: Man kennt sich, redet ein paar Worte, kennt die Geschichten der Kunden und bekommt auch selbst gute Wünsche und Unterstützung, wenn es vielleicht einmal nicht so gut geht“, erzählt er.