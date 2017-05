Schopfheim Meisterschaft: Kronenwirt flott am Spargel

Martin Hauri setzt sich bei der ersten Deutschen Meisterschaft Im Spargelschnellschälen gegen eine starke Konkurrenz durch

Schopfheim – Wie der Spargel in der „Krone“ in Wiechs zubereitet wird, muss jeder für sich selbst herausfinden. Dass man dort aber auf diese Kostprobe nach der Bestellung nicht lange wird warten müssen – genauer: sie in rekordverdächtiger Zeit serviert bekommt – hat Martin Hauri am Samstag bewiesen. Der Kronenwirt ist nämlich der Erste, der sich mit dem Titel „Deutscher Meister im Spargelschnellschälen“ schmücken darf.

Er hat sich bei der vom Wirteverein Schopfheim ausgerufenen ersten Auflage dieses Wettbewerbs auf dem Marktplatz gegen 19 Mitbewerber durchgesetzt. Im Finale musste er gegen einen seiner besten Freunde antreten. Es waren wenige Sekunden, die Dino Baldassarre im Schäl-Endspurt hinter seinem Kollegen aus Wiechs lag. Der Wirt vom „Kranz“ schmiss das Schälmesser nur Augenblicke später hin und schnaufte tief durch. Dann lagen sich die beiden kochenden Kollegen schon in den Armen. Als die Jury die geschälten Gemüsestangen gezählt und untersucht hatte, durfte Martin Hauri den Pokal stemmen. Und er fügte den Regentropfen, die noch vereinzelt aus den grauen Wolken fielen, einen ordentlichen Sektregen hinzu.

„Ich bin schon stolz“, verkündete der Sieger hinterher. „Immerhin gibt es diesen Titel bisher nicht. Da ist es schon etwas Besonderes.“ Dass der Titel des Deutschen Meisters vergeben wurde, war denn auch die maßgebliche Neuerung an diesem Wettbewerb, den der Wirteverein vor gut zehn Jahren erfunden hat. „Wir haben ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass es diesen Titel noch nicht gibt“, erklärte Adlerwirt Jörg Buchleither – Vorstand im Wirteverein – bevor die ersten Spargelschalen durch den Samstagmorgen flogen. So wurde das Wettschälen der Wirte aus der Region kurzerhand zur nationalen Konkurrenz erklärt.

Und es nahm auch immerhin ein schälmesserschwingender Kochprofi teil, der nicht im Wiesental kocht: Herbert Brand, Küchenchef im Inselrestaurant auf der Mainau im Bodensee. „Was es diesmal so schwierig macht, ist eine neue Regel“, erklärte Martin Buchleither, Wirt aus der „Mühle“ in Gersbach, nachdem er im Achtelfinale ausgeschieden war. „Man muss die Spargel in die Halterung zurückstecken und darf sie nicht einfach ablegen.“

Für schlecht geschälte oder gar gebrochene Exemplare gab es von der Jury Zeitstrafen. Den gestrengen Herren vom Kochclub Lörrach – die Küchenchefs Peter Henke, Martin Lehmann und Otto Grölle – entging nichts. Während die Männer in den Kochkitteln auf der Bühne ihrem Wettkampf nachgingen, wurden übrigens rund 250 Kilogramm Markgräfler Spargel von seiner Schale getrennt. Am Stand direkt neben der Wettkampfbühne wurde das Frühlingsgemüse an die Marktbesucher verkauft.

Je weiter es auf das Finale zuging, desto mehr Marktbesucher blieben stehen, feuerten die Schälmesser-Profis mit freien Händen an oder spannten je nach Bedarf Schirme auf. Der neue Deutsche Meister Martin Hauri musste kurz im Kopf überschlagen. Dann schätzte er, dass während einer Spargelsaison 700 bis 800 Kilo Spargel in seiner Küche nur durch seine Hände gehen. „Da braucht man kein Extra-Training mehr“, erklärte der Titelträger nach dem Wettkampf. Er wird sich auch auf die Titelverteidigung im kommenden Jahr in seiner Kronen-Küche vorbereiten. Der Wirteverein hofft, dass sich dann noch mehr Teilnehmer am Wettschälen versuchen.