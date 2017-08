vor 21 Minuten SK Schopfheim Mann löscht sein brennendes Motorrad mit dem Gartenschlauch

In der Fahrnauer Straße in Schopfheim ist am Freitagabend ein Motorrad in Brand geraten. Das Feuer drohte zwischenzeitlich auf einen Carport überzugreifen. Doch der Besitzer des Motorrads wusste sich schnell selbst zu helfen.