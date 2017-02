Schopfheim Lob für das Jugendreferat: Jugendhelfer im Dauereinsatz

Lob aus dem Verwaltungsausschuss gab es für das Jugendreferat und Streetworker. Die Mitarbeiter arbeiten über dem Pensum.

Viel Lob erhielten das Jugendreferat und Streetworker Ahmet Keskin im Verwaltungsausschuss für ihre Arbeit. Doch aus den Jahresberichten für 2015/2016 wurde auch deutlich, dass Arbeitsaufwand und Personalausstattung im Missverhältnis stehen. Neu ist, dass das Jugendzentrum ab März auch am Wochenende öffnen wird, vorerst einmal im Monat.

Die Mitarbeiterinnen Silke Dantona und Katja Janker werden zwar seit Anfang September von einem neuen Bundesfreiwilligen unterstützt. Gleichwohl entspricht der Aufwand, den sie haben, um das vielfältige Angebot stemmen zu können, nicht dem ihnen zur Verfügung stehenden Stellenpensum. Bei genauer Betrachtung hat sich gezeigt, dass Katja Janker derzeit eigentlich 128 Prozent, Silke Dantona 132 Prozent arbeitet – zusammengerechnet leisten die beiden also 60 Prozent mehr, als ihr Pensum vorsieht. Trotzdem wirkt sich das auf den einen oder anderen Punkt aus. So kann etwa das Jugendzentrum mit Blick auf das Ableisten von Sozialstunden aus zeitlichen Gründen nur Jugendliche annehmen, die nicht mehr als 30 Stunden auferlegt bekommen haben. Und für die neu ab März geplante regelmäßige Öffnung auch am Wochenende werden freiwillige Helfer benötigt, die dafür extra eine Jugendleitercard-Schulung (JuLeiCa) absolvieren. Büroarbeit muss oft parallel zum offenen Treff erfolgen.

Auch Streetworker Ahmet Keskin hat neben seiner Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für eigene Angebote wenig Zeit. Er kooperiert daher für Projekte oft mit dem JUZ. „Also wir sind sehr froh, dass wir unsere Jugendhelfer da haben“, sagte Bürgermeister Christof Nitz. Der Bedarf sei offenkundig vorhanden.

Silke Dantona und Katja Janker präsentierten auch mit Fotos und Videos im Ausschuss ihre Arbeit. Im Rahmen des offenen Treffs können die Jugendlichen unter anderem Billard und Tischkicker spielen, im Internet surfen oder in der Bücherei im Erdgeschoss lesen und Brettspiele spielen. Der offene Treff, der vier Mal wöchentlich stattfindet, erfreue sich regen Zulaufs. Das sei natürlich schön, angesichts eher beengter Platzverhältnisse „tritt man sich da schon ein bisschen auf die Füße“, sagte Silke Dantona. Hierzu merkte Nitz an, dass eine Lösung insofern in Aussicht sei, als das JUZ im neuen Schulcampus untergebracht werden soll. Derzeit kommen durchschnittlich jeden Tag 20 Besucher gemischter Nationalitäten, überwiegend Jungs, aber auch Mädchen, erklärte Katja Janker auf Nachfrage von Teresa Klein (SPD). Der Altersdurchschnitt liegt bei 15 bis 16 Jahren.

Der ungezwungene Rahmen des offenen Treffs bietet Mitarbeitern des JUZ auch die Möglichkeit, „niederschwellige Einzelfallhilfe“ zu leisten. In den Jahren 2015/2016 wurden mindestens fünf Jugendliche über längere Zeit begleitet und beraten.

Hierbei ging es unter anderem um Probleme im Elternhaus wegen Alkohol und Gewalt, psychische Probleme oder die Zusammenarbeit mit der Arrestanstalt Rastatt und dem Jugendamt. Zudem gibt es seit Ende November immer montags von 18 bis 20 Uhr eine Mitarbeiterzeit, in der die Jugendlichen eigene Ideen und Wünsche einbringen können. Ein Ergebnis daraus ist die erwähnte Öffnung des JUZ am Wochenende – ab März einmal monatlich, ab November dann sogar jedes Wochenende. Heidi Malnati (CDU) freute sich über diese Neuerung, die Nachfrage nach einer Wochenendöffnung bestehe schon lange.

Immer donnerstags von 16 bis 20 Uhr wird ein Bewerbungstraining angeboten, bei dem durchschnittlich pro Termin zwei Beratungen stattfinden. 2017 soll es auch einmal im Monat ein Gruppenangebot geben. Auch bei der Ausbildungsbörse an der Gewerbeschule war das Jugendreferat vertreten. Vom 27. bis 31. März gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Aktionswoche zum Thema Bewerbungen von der AG Jugendagenturen. Betreuung Sozialstunden: Acht Jugendliche leisteten im Berichtszeitraum knapp über 100 Sozialstunden im Jugendzentrum ab. Zwei weitere Jugendliche brachen ihre Stunden ab.

„Schüler geben anderen Schülern Nachhilfe“ – mit diesen Worten fasste Silke Dantona den Nachhilfepool-Gedanken zusammen. Derzeit gibt es 17 Lehrer, die 20 Schüler betreuen. „Das läuft, es ist ein wahnsinniger Bedarf da und wird gut angenommen“, berichtete Dantona. Heidi Malnati (CDU) lobte den Nachhilfepool und hob hervor, dass dieses Angebot vielen Jugendlichen Nachhilfe ermöglicht, die sich diese sonst nicht leisten könnten. Bei der Nachhilfe im JUZ zahlen die Schüler einen Eigenanteil in selbstgewählter Höhe, der restliche Beitrag wird vom Förderverein, der Kinder- und Jugendinitiative (Juks e.V.) übernommen.

In Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Schopfheim-Wiesental wird jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr die Sportart Parkour in der Halle der Gewerbeschule angeboten. Zudem gibt es von November bis März an zehn Sonntagen für Sechs- bis Zwölfjährige in der Sporthalle Langenau den Sonntagssport. 2016 nahm das Jugendzentrum und Streetworker Ahmet Keskin an zwei Slack-linetreffen teil, die von Schulsozialarbeiter Thomas Haug organisiert wurden. Das Projekt „Tanzrausch“, eine Teenie-Disko-Tour, fand unterdessen keinen Zuspruch.

Das Jugendparlament (Jupa) wird bei seiner Arbeit von Silke Dantona, Katja Janker sowie Streetworker Ahmet Keskin unterstützt und wurde im April 2016 neu gewählt. 2016 wurde für das Jupa ein Einführungsseminar organisiert, 2017 ist ein weiteres Seminar vorgesehen. Ernes Barnes (Grüne) dankte nicht nur dem Jugendreferat für dessen Arbeit, sondern im Namen der Ausschussmitglieder auch den Kooperationspartnern für deren Unterstützung.