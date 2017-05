Kultur Lesung in der Stadtbibliothek: Bille Haag stellt ihren neuen Roman vor

Bei der 130. Autorenlesung in der Stadtbibliothek Schopfheim stellte die in Freiburg lebende Autorin Bille Haag ihren neuen Roman "Königin der Nacht vor". Ob das Buch lesenswert ist, erfahren Sie hier.

In ihrem zweiten Roman "Königin der Nacht" unternimmt Bille Haag eine Zeitreise. Sie schildert das Porträt einer Frau in der Hitlerzeit, ein Frauenleben in Deutschland. Die Freiburger Schriftstellerin, Lehrerin und Buchhändlerin, die spät zu schreiben angefangen hat, porträtiert den Typus einer entschlossenen, emanzipierten, starken Frau, die in der Familie einen Status hatte. Bei der 130. Autorenlesung in der Stadtbibliothek Schopfheim stellte die 75-Jährige diese deutsche Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert vor. Der Romantitel ist nach der großartigen Figur aus Mozarts "Zauberflöte" gewählt.

Die Hauptfigur Lilith Kordowan strebt eine Karriere als Sängerin an, will eine umjubelte Königin der Nacht werden. Sie möchte, was bei der Nazibewegung ein Schlagwort war, modern sein, und nennt sich fortan nur Lili. So gesehen ist dieser zeitgeschichtliche Roman, der 1906 beginnt, auch ein Entwicklungs- und Künstlerroman, dazu eine spritzig erzählte Familiensaga über eine Nazi-Mitläuferin. Angefangen von der unglücklichen Kindheit der Romanheldin legt die Autorin die problematische Familienkonstellation auf den Tisch. Wie Pamina in der Zauberflöte hofft Lili auf einen Prinzen Tamino. Der heißt allerdings Johnny Ohne und ist nicht ohne, ein durchtriebener, unzuverlässiger, stets klammer Typ, der 1938 durch Nazi-Kontakte aufsteigt. Man kauft einen Konzertflügel, der einem jüdischen Musikprofessor gehört, kommt billig an Porzellan von Juden, hat keine Scheu, von diesen Tellern zu essen.

Es geht um das Wegsehen und Blindsein, um die stillen Gruseligkeiten, wie der Faschismus in den verlogenen 50er Jahren erlebt wurde, um Schuld und Schuldzuweisungen. Auch die eigene Familiengeschichte der Autorin steckt in diesem Roman. Sie habe aus mehreren realen Erzählungen eine Figur gemacht und Engführungen vorgenommen in den vorgefundenen Geschichten. Liebenswürdig charmant liest die Autorin, kommentiert ironisch und fängt sogar zu singen an: "Johnny, wenn du Geburtstag hast", diesen alten Marlene-Dietrich-Schlager, und "Ein Mädchen oder Weibchen" aus der Zauberflöte. Er kenne kein Buch über das 20. Jahrhundert, das so von unten her als Familiengeschichte erzählt werde und so kolossale Wendungen in den Miniaturdetails habe wie dieses, sagt Jürgen Lodemann, der diesen Erzählton ebenso genossen hat wie das Publikum. (js)