Schopfheim Leserreporterbild: April verpasst Schweigmatt weißes Kleid

Leserreporterin Sarah Heckendorn aus Schopfheim hat eindrucksvoll festgehalten, wie das Aprilwetter der Schweigmatt ein weißes Kleid verpasst hat.

Der Winter kehrt zurück: Der April macht, was er will – das zeigt auch das Bild von Leserreporterin Sarah Heckendorn aus Schopfheim. Sie hat am Mittwochabend eindrucksvoll festgehalten, wie die Schweigmatt bei Schopfheim mit einer leichten Schneeschicht überdeckt wurde und der Löwenzahn ein weißes Kleid erhalten hat. Bild: Sarah Heckendorn