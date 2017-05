Schopfheim Leinen los in Schopfheim: Erstes Slackline-Treffen der Saison am Sonntag

Leinen los in Schopfheim: Erstes Slackline-Treffen der Saison am Sonntag

Wenn das Wetter mitspielt, findet am Sonntag, 21. Mai, von 14 bis 17 Uhr das erste Schopfheimer Slackline-Treffen in diesem Jahr statt.

Zwischen den Bäumen um den Bolzplatz auf dem Oberfeld (zwischen Breslauer, Karlsbader und Stettiner Straße) werden mindestens acht Slacklines in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespannt. Dies kündigen die Veranstalter vom Jugendreferat und Mobile Jugendarbeit Schopfheim sowie den Vereinen AK Integration, JUKS und Schopfheim hilft in einer Pressemitteilung an.

Eigene Slacklines (mit Baumschutz und Ratschenschutz) können mitgebracht und aufgebaut werden. Wer nicht (nur) slacken will, kann kicken oder die vielfältigen Angebote aus dem Spielbus nutzen. Außerdem gibt es freie Getränke und Snacks (soweit der Vorrat reicht) sowie Infomaterial zum Thema „Flucht und Asyl“ zum Mitnehmen.

Wenn die Besucher eigene Instrumente mitbringen, kann spontan auch Musik gemacht und gejammt werden. Mit dem Slackline-Treffen wollen die Veranstalter ein deutliches Zeichen setzen und heißen besonders Flüchtlinge willkommen.

Ein weiteres Slackline-Treffen ist am Sonntag, 24. September, in Schopfheim geplant.