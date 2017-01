Schopfheim Langenauer Narren: Prachtbaum trifft auf unersättliche Prinzessin

Langenauer richten noch vor den Schopfheimern einen 13,51 Meter hohen Narrenbaum auf. Inthronisation von Prinzessin Bianca II

Langenau (est) Die Langenauer sind bekanntlich ein lustiges Feiervölkchen, das es glänzend versteht, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Am vergangenen frostigen Samstagnachmittag hatten sie zum Feiern wieder einmal allen Grund. Zum Auftakt einer „inoffiziellen“ Fasnachtskampagne richteten sie in der Langen Au einen imposanten Narrenbaum auf und kürten mit Bianca II eine Prinzessin, die als Leibgarde gleich drei Exprinzen engagiert hatte.

Majestätisch schwang die neue Fasnachtsprinzessin Bianca II., mit bürgerlichem Namen Bianca Trcovic, bei ihrer Inthronisation das Zepter. Sogar der Schopfheimer Statthalter Öhrly vom Bugg war gekommen und erwies ihr huldvoll die Ehre. Wegen derer dreifacher Männergefolgschaft konnte es sich Öhrly vom Bugg gleichwohl nicht verkneifen, die neue Regentin leicht unziemlich als „Bianca, die Unersättliche“ zu betiteln. Doch der Reihe nach: In voller Pracht präsentierte sich der geschmückte Narrenbaum noch in der Waagerechten kurz vor Umzugsbeginn.

Feuerwehrkommandant Sven Elsässer und seine Floriansjünger hatten diesen eigenhändig im Wald geschlagen und entrindet. Ganz genau 13,51 Meter lang sei das Prachtstück, versicherte Feuerwehrmann Karlheinz Markstahler der herbeigeeilten Presse. „Sonne, Schnee und e herzige Prinzessin, schöner chas doch garnit si!“, so Schopfheims Statthalter Öhrly vom Bugg in Langenau. Punkt 14 Uhr setzte sich der Umzugstross in Bewegung. Die Schopfheimer Aruba-Band und die Guggemusik D’Namelose spielten und tschädderten sich bei klirrender Kälte so richtig warm.

Die bestens aufgelegte Prinzessin Bianca und ihre Gefolgsleute, die drei Exprinzen, sowie die Musketiere und Eskimos, winkten dem Publikum am Straßenrand zu und formierten sich dann im Halbkreis zusammen mit der Schopfheimer Fuchsengruppe und einer Abordnung der Narrenzunft mit Statthalter Öhrly vom Bugg und Ozume Hanspeter Meyer vor dem Rathaus.

Während das Narrenvolk ausgelassen schunkelte, hievten die kräftigen Männer der Feuerwehr den Narrenbaum in neuer Rekordzeit in die Senkrechte. Wortgewandt und witzig moderierte Silke Roser das Geschehen und stellte dann die neue Prinzessin Bianca II. dem Narrenvolk vor. Es sei für sie eine große Ehre, meinte die neue Langenauer Regentin bei ihrer Antrittsrede. Schon in der Kindheit habe sie davon geträumt, einmal Prinzessin sein zu dürfen und von einem Prinzen auf einem weißen Schimmel abgeholt zu werden. Nun, und da kein Schimmel aufzutreiben war, habe sie eben gleich drei Exprinzen, die sie ganz schön auf Trab halten, als Fußgefolge engagiert, witzelte sie.

Dem Schopfheimer Statthalter Öhrly vom Bugg überreichte ihre Durchlaucht ein Fläschchen mit scharfem Stimulationswässerle, das diesen wohl zu einer feurigen Dankesrede anstachelte. „Was wollt ihr Langenauer mehr?“, rief er dem Narrenvolk zu. „Sonne, Schnee und e herzige Prinzessin, schöner chas doch garnit si!“ Dann wirbelte er mit Prinzessin Bianca in einem flotten Tänzchen über den Platz. Das Langenauer Narrenvolk war begeistert und spendete nach einem dreifachen „Rätsch-dätsch“ tosenden Applaus. Als Tänzer jedenfalls erwies sich Statthalter Öhrly vom Bugg als „ganz Großer“ und wuchs dabei förmlich über sich hinaus.