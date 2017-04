Schopfheim Krimionalstatistik: Straftaten-Anstieg mit Sondereffekt

Stark gestiegen ist die Zahl der Straftaten im Gebiet des Polizeireviers Schopfheim im Jahr 2016 – um fast acht Prozent im Vergleich zu 2015

Schopfheim (hö) Stark gestiegen ist die Zahl der Straftaten im Gebiet des Polizeireviers Schopfheim im Jahr 2016 – um fast acht Prozent im Vergleich zu 2015. Allerdings spielt ein Sondereffekt eine große Rolle: Asylanträge, die vor Ort gestellt werden. Diese außen vorgelassen, beträgt die Zunahme „nur“ 3,3 Prozent. Auffällig ist dabei vor allem ein Anstieg bei den Körperverletzungen.

Die Gesamtbilanz: Florian Doppler, Leiter des Polizeireviers Schopfheim, machte am Freitag bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2016 keinen unzufriedenen Eindruck – was verwundern könnte. Weist doch das Zahlenwerk für den Zuständigkeitsbereich des Reviers – zwölf Gemeinden von Hasel bis Todtnau (48 000 Einwohner) – deutlich mehr Straftaten aus als im Vorjahr. Konkret geht es um eine Zunahme von 7,8 Prozent. Das ist viel – auch mit Blick darauf, dass in Baden-Württemberg die Quote sogar gesunken ist (um 1,3 Prozent). Allerdings gibt es da Besonderheiten zu berücksichtigen. Oder wie Doppler es formuliert: „Das Bild ist verzerrt.“

So sei diese Zunahme insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Revierbereich im Jahr 2016 zahlreiche Asylanträge direkt vor Ort, gerade auch bei der Polizei, gestellt wurden. Da ein Antragsteller aber automatisch gegen das Asyl-/Aufenthaltsgesetz verstößt, wird jeder einzelne Antrag zugleich als Verstoß registriert. 214 Fälle weist hier die Statistik aus. „Das ist massiv“, so Doppler – auch mit Blick aufs Vorjahr. Da waren es 88 Fälle. Weil es sich um eine Besonderheit wegen der Grenznähe handelt, aber auch, um „Vergleichbarkeit mit den Vorjahren herzustellen“, legte das Polizeirevier daher eine zweite Statistik vor, bei denen diese Verstöße herausgerechnet sind.

Die Zunahme beträgt da nur 75 Fälle oder 3,3 Prozent. Doch auch dazu gibt es Erklärungsbedarf. So trägt etwa das Polizeirevier mit seiner intensiven Ermittlungsarbeit teils selbst dazu bei, dass die Zahlen steigen. Beispiel Rauschgiftkriminalität. Gerade in diesem Bereich werden Straftaten in der Regel nur dann bekannt, wenn sie von der Polizei aufgedeckt werden, wie Doppler erläuterte. Überhaupt sei die Aufklärungsquote mit 60,4 Prozent (Vorjahr 58,8) ein „sehr gutes Ergebnis“. Abgesehen davon liege die „bereinigte“ Jahresstatistik mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre absolut im Rahmen. Allerdings stellte Doppler auch klar, dass diese Statistik nie die wahre Kriminalitätslage wiedergeben könne, da es für viele Deliktbereiche eine Dunkelziffer gibt.

Die Delikte: Klaus Ziegler, Leiter des Ermittlungsdienstes, ging auf die einzelnen Delikte ein. 361 Körperverletzungen seien „viel“, allerdings spiele ein „geändertes Anzeigenverhalten“ eine Rolle. „Wurde früher auf eine Anzeige verzichtet, kommen die Leute heute eher.“ Insbesondere Fälle von häuslicher Gewalt hätten zugenommen. Was Diebstähle angeht, war vor allem der Fahrradklau „ein großes Problem“ – vor allem im Herbst sei fast kein Tag ohne eine Diebstahlsmeldung vergangen. Offenbar habe es sich um gewerbsmäßiges Vorgehen gehandelt. Räder seien gezielt ausgesucht und abtransportiert worden. Mit dem Wintereinbruch allerdings habe diese Diebstahlserie auf einen Schlag geendet. Erfreulicherweise rückläufig ist die Tendenz bei den Einbrüchen (55, Vorjahr 68). Inwiefern hier die eigenen Bemühungen sowie gezielte Aktionen des Polizeipräsidiums Freiburg eine Rolle spielten – Großkontrollen zur Täterabschreckung fanden auch im Wiesental statt – lasse sich nur schwer beurteilen.

Die rückläufige Tendenz bei Betrügereien indes sei darauf zurückzuführen, dass es 2016 nicht mehr wie in den Vorjahren serienmäßige Betrügereien via Internet gegeben habe. Beim Thema Rauschgift mache sich bemerkbar, dass das Polizeirevier seit einem Jahr einen ausgewiesenen Experten in seinen Reihen habe. Dieser habe bereits einige Ermittlungserfolge vorzuweisen, darunter „einige spektakuläre Rauschgiftfunde“. So sei es ihm gelungen, in die Szene hineinzukommen. Diese müsse man sich wie ein Spinnennetz vorstellen. Habe man erst einmal einen Anknüpfungspunkt, könne man das Beziehungsgeflecht zwischen Kunden, Händlern und Hintermännern Schritt für Schritt aufrollen. Gehandelt würden in der Region in der Regel Cannabis und Amphetamine.

Was die Verstöße gegen das Asyl-Aufenthaltsgesetz angehe, stellten Ziegler und Doppler klar, dass diese insofern aus Sicht des Polizeireviers nicht ganz unter den Tisch fallen gelassen werden können, als jeder Asylantrag, der beim Polizeirevier gestellt wird, „einen großen Arbeitsaufwand für uns bedeutet“ – das gelte auch für Rückführungen, deren Zahl ebenfalls steige. Abgesehen davon habe die Polizei den Verdacht, dass hier Schleuser illegal am Werk sind, da die Antragsteller überraschend präzise informiert seien, welche S-Bahn sie nehmen müssen und wo es zu den Polizeidienststellen gehe.

Keine Besonderheiten weist laut Ziegler der Bereich Straßenkriminalität auf (unter anderem Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum), die Zahlen bewegen sich auf Vorjahresniveau. Gleiches gilt für die Gewaltkriminalität (Mord und Totschlag, gefährliche/schwere Körperverletzung, schwere Sexualdelikte). Auch hier bewegt sich die Zahl für 2016 (81) in etwa im Bereich des Vorjahres. TatVerdächtigeAuch hier hat das Polizeirevier für das Jahr 2016 zwei Statistiken erstellt – eine mit und eine ohne Verstöße gegen das Aufenthalts-/Asylgesetz. Nimmt man die Statistik ohne die Verstöße, waren es 1096 Personen. Der „typische Tatverdächtige“ ist männlich (79 Prozent) und in mehr als 50 Prozent der Fälle „bei uns bekannt“, fasst Revierleiter Doppler die Zahlen zusammen. Erfreulich sei der erneute Rückgang bei den Heranwachsenden, ihr Anteil sinkt seit Jahren stetig auf nunmehr 104 fürs Jahr 2016. Bei den Jugendlichen verharrt der Wert bei etwa um die 120. Leicht gesunken ist der Anteil der „nichtdeutschen“ Tatverdächtigen (in der Statistik ohne Verstoß gegen Aufenthalts-/Asylgesetz) von 73,5 auf 71,4 Prozent. Umgekehrt stieg der Anteil deutscher Tatverdächtiger von 26,5 auf 28,6 Prozent.

Die nichtdeutschen Tatverdächtigen verteilen sich auf Menschen mit türkischem Hintergrund (43), gefolgt von italienischen Staatsbürgern (42), Syrern (27), Menschen aus dem Kosovo (22) und aus Gambia (21), gefolgt von Menschen aus Polen, Ungarn und Afghanistan.

Fazit: Florian Doppler weist darauf hin, dass das Polizeirevier Schopfheim den halben Landkreis abdeckt – ein ländliches Gebiet mit teils abgelegenen Orten. In Kombination mit der eher dünnen Personaldecke sei dies keine leichte Aufgabe, umso mehr seien das „hohe Maß an Flexibilität und das große Engagement“ der Beamten zu würdigen.

Zum 1. März sei das Revier um eine Stelle aufgestockt worden, die Sollstärke aber ist weiterhin nicht erreicht. Was die zehn Beamten angehe, die das Land jetzt dem Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg zusätzlich zur Verfügung stellt, müsse man abwarten, wie diese verteilt werden. Bürgermeister Christof Nitz und Hausens Bürgermeister Martin Bühler dankten den Polizeibeamten für ihre Arbeit.

Straftaten

1556 Straftaten wurden 2016 registriert – 2015 waren es 1411. Hier die Übersicht: Körperverletzung: 170 (Vorjahr 126); Diebstähle: 336 (369) – Fahrräder: 106 (65) -Ladendiebstähle: 39 (50); Einbrüche: 20 (29); Vermögensdelikte: 251 (260); Straßenkriminalität: 359 (350); Rauschgiftkriminalität: 107 (93) Gewaltkriminalität: 41 (26) Computerkriminalität: 20 (19).