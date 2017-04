Schopfheim Knoten Schopfheim-Mitte: Abbiegen bleibt gefährlich

ie 2015 gebaute Einfädelspur hat das Abbiegen beim Knoten Schopfheim-Mitte nicht entschärft. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Unfälle sogar markant gestiegen

Schopfheim (hö) Die 2015 gebaute Einfädelspur hat das Abbiegen beim Knoten Schopfheim-Mitte nicht entschärft: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Unfälle sogar markant gestiegen – auf ein Fünfjahreshoch, wie aus der Unfallstatistik des Polizeireviers Schopfheim fürs Jahr 2016 hervorgeht. Allerdings nimmt die Schwere der Unfälle ab.

Unfälle: 563 Unfälle wurden im Jahr 2016 im Bereich des Polizeireviers Schopfheim (von Hasel bis Todtnau, vier Städte, zwölf Gemeinden) gezählt. Das ist zwar identisch mit der Zahl des Vorjahres – „die Anzahl der Verletzten aber ist auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren. Und das ist doch erfreulich“, sagt der stellvertretende Polizeirevierleiter Michael Trefzer. Zusammen mit Revierleiter Florian Doppler stellte er die Unfallstatistik im Rahmen eines Pressegesprächs vor. Kamen 2015 noch 280 Personen zu Schaden, waren es 2016 deutlich weniger – nämlich 193. Wie 2015 weist die Statistik auch für 2016 jeweils 47 Schwerverletzte auf – und ebenfalls wie im Vorjahr sind leider fünf Todesopfer zu beklagen. Drei davon waren Motorradfahrer, ein Vierter war ein Fahrradfahrer, der mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen war. Allerdings weist Michael Trefzer darauf hin, dass die Zahl der Motorradunfälle insgesamt im vergangenen Jahr – und damit zum fünften Mal in Folge – gesunken ist auf 52 (Vorjahr 54).

Trefzer führt diese Entwicklung nicht zuletzt auf die in den vergangenen Jahren intensivierten Kontrollen im Bereich der beliebten Motorradstrecken zurück. Auch in diesem Jahr werden Kontrollen deshalb hier „ganz klar ein Schwerpunkt sein“ – wenngleich die Zahl der Unfälle gerade auf den am stärksten überwachten Biker-Routen wieder angestiegen ist.

So ereigneten sich auf der Strecke Geschwend-Präg-Bernau (L 149) vier Unfälle mit Motorradfahrer-Beteiligung (2015: 2), auf der Strecke Präg-Hochkopf (L 151) sechs Unfälle (Vorjahr: ein Unfall). Und auch auf der Route Schopfheim-Gersbach (K 6352) wurden 2016 sechs Unfälle gezählt (Vorjahr sieben), obwohl hier die Polizei ebenfalls mehr Präsenz zeigt, seitdem immer mehr Biker wegen des Kontrolldrucks im Präger Bereich auf diese Route ausweichen. Gerade mit Blick auf den intensiv kontrollierten Bereich Präg aber kann sich die Polizei die wieder gestiegene Unfallzahl „nicht so recht erklären“, so Trefzer.

Schopfheim-Mitte: Der provisorische Umbau des Knotens Schopfheim-Mitte (B317) durch das Regierungspräsidium Freiburg hat die Verkehrssicherheit in diesem Bereich nicht erhöht. Derzeit ist das Gegenteil der Fall. Die Statistik des Polizeireviers Schopfheim weist hier 15 Unfälle im Jahr 2016 aus, 2015 waren es sieben, 2014 nur zwei. Und auch zuvor waren die Zahlen im einstelligen Bereich (neun im Jahr 2013, sieben im Jahr 2012). Immerhin: Im Vergleich zu den Zeiten vor dem Umbau des Knotens seien die Unfälle in der Regel nicht mehr so schwer, erläutert Trefzer. Das liege daran, dass das häufigste Szenario jetzt ein Zusammenstoß zwischen einem auf die B317 einfahrenden Linksabbieger (Richtung Zell) und einem auf der B317 von rechts (Lörrach) her kommender Linksabbieger sei.

Damit aber seien die Geschwindigkeiten in beiden Fällen nicht sehr hoch. „Offenbar schauen Linksabbieger wegen der Einfädelspur nur nach links und übersehen dabei, was von rechts kommt“, erklärt Trefzer. Die neue Situation sei gerade für Autofahrer, die zum ersten Mal an dieser Stelle kommen, „nicht einfach“. Bürgermeister Christof Nitz stellt fest, dass die Zahlen ein Beleg dafür seien, den Bau eines kreuzungsfreien Anschlusses („Ohr“) „unbedingt weiter voranzutreiben. Wir brauchen das dringend.“ Dafür spreche auch, dass die zweithäufigste Unfallstelle ebenfalls eine Kreuzung mit Einfädelspur ist – der Knoten B317/Hauptstraße in Maulburg. Hier ereigneten sich 14 Unfälle.