Schopfheim Knochenmarkspende: Noemi lernt ihren Retter kennen

Drei Jahre ist es nun her, dass die damals achtjährige Noemi Faraone eine Knochenmarkspende erhielt, mit der ihr Leben gerettet wurde. Denn das Kind litt an Leukämie. Den passenden Spender zu finden war ihre einzige Chance, die tückische Krankheit zu überwinden. Im Januar lernte Noemi ihren Retter kennen. Sie strahlte über das ganze Gesicht, als sie nun von der Begegnung erzählte.

„Nach zwei Jahren ist es grundsätzlich möglich, den Knochenmarkspender kennenzulernen“, erzählte Noemis Mutter, Maria Faraone. Da Noemi unbedingt wissen wollte, wer ihr das Leben mit seiner Knochenmarkspende gerettet hat, schrieb die Familie an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und fragte an, ob sie den Namen des Spenders bekommen könne. Es dauerte eine ganze Weile, bis eine Antwort kam, erzählten Maria und Noemi Faraone. Sowohl der Spender als auch Noemi mussten ein Formular ausfüllen, denn eine Kontaktaufnahme ist nur möglich, wenn wirklich alle Beteiligten das wollen.

Noemi freute sich wie eine Schneekönigin, als sie erfuhr, dass ihr Spender sie auch kennenlernen wollte. Sie nickte mit dem Kopf bei der Frage, ob sie aufgeregt war. „Ich wollte aber unbedingt wissen, wer mich gerettet hat“, erzählte Noemi. Im Januar war es dann soweit. In Schopfheim lag noch dick Schnee. Noemi und ihre Mutter holten Florian Barth vom Bahnhof ab, der aus Speyer angereist war. „Als ich ihn sah, kam er mir bekannt vor“, erzählte Noemi, obwohl sie sich noch nie vorher begegnet waren. Und sie waren sich auf Anhieb sympathisch.

Der heute 30-Jährige hatte sich mit 26 Jahren typisieren und als potenzieller Knochenmarkspender registrieren lassen, erfuhr Noemi im Gespräch mit Florian, der für sie inzwischen wie ein großer Bruder ist. Seine Typisierung war ein Jahr vor der Typisierungsaktion, die im März 2014 in der Schopfheimer Stadthalle stattfand, zu der 3500 Menschen in der Hoffnung kamen, der kleinen Noemi eventuell helfen zu können. Die DKMS-Mitarbeiter waren von diesem Ansturm überwältigt. Überhaupt war die Hilfsbereitschaft für Noemi in der Schopfheimer Bevölkerung riesig. Sehr viele Menschen nahmen Anteil am Schicksal des Mädchens, waren erleichtert zu erfahren, dass es einen Spender gibt und drückten ihr auch nach der Transplantation die Daumen.

Der Eingriff verlief gut. „Mir geht’s gut“, versicherte Noemi, die im kommenden Monat zwölf Jahre alt wird und an die Realschule wechselt. Mit Mathe stehe sie ein bisschen auf Kriegsfuß, gestand das Mädchen. Leidenschaftlich gern tanzt sie nach wie vor Zumba und neuerdings auch Hiphop. Doch zurück zur Begegnung mit Florian (Barth): Er habe erzählt, dass er sich typisieren ließ, weil sein bester Freund an Leukämie gestorben sei.

Nachdem er den Tag mit der Familie verbracht hatte, sei er abends mit dem Zug wieder zurückgefahren. Noemi hält seither den Kontakt über WhatsApp (Handy) mit ihm und ist stets auf dem Laufenden, was ihr „großer Bruder“ so macht – und umgekehrt natürlich. Sie freut sich jetzt schon riesig auf die nächste persönliche Begegnung, die vermutlich am 28. Mai sein wird. An dem Tag findet in der Höllsteiner Wiesentalhalle eine Benefizveranstaltung, ausgerichtet von Silvia Tortomasi, statt. Der Erlös aus dem Eintritt kommt der Deutschen Knochenmark-Spende (DKMS) zugute. Die DKMS ist für Spenden dankbar, denn jede Typisierungsprobe kostet 50 Euro.

In der Carpe-Diem Moveacademy von Silvia Tortomasi hatte Noemi bis zu ihrer Erkrankung begeistert Zumba getanzt. Silvia Tortomasi hatte sich vor drei Jahren auch stark für die Typisierungsaktion engagiert, um Noemi zu helfen. Die Veranstaltung findet von 13 Uhr bis circa 17.30 Uhr (Einlass ab 12.30 Uhr) statt. Sieben Tanzlehrer aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz geben Workshops in verschiedenen Tanz-Fitness-Stilen, begleitet von einem Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Der Eintritt kostet 20 Euro und für Kinder bis 13 Jahre 10 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei HStudio 81 in Grenzach-Whylen, Markgrafenstraße 16; Tanz Studio Carpe-Diem Moveacademy in Maulburg, Alemannenstraße 33; Kosmetikstudio Ausdruck in Lörrach, Belchenstraße 11. Bei weiteren Fragen: Info@carpe-diem-moveacademy.de