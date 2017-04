Schopfheim Klinikstandort hätte gut getan

„Schade“: Mit diesem Wort kommentiert Bürgermeister Christof Nitz den Beschluss des Kreistags, das Zentralklinikum in Lörrach zu bauen

Schopfheim (hö) „Schade“: Mit diesem Wort kommentiert Bürgermeister Christof Nitz den Beschluss des Kreistags, das Zentralklinikum in Lörrach zu bauen. Hätte diese Einrichtung doch „uns und unserer Raumschaft sehr gut getan.“ Die klare Mehrheitsentscheidung im Kreistag (42 zu neun, eine Enthaltung) habe aber auch „ihr Gutes. Eine knappe Mehrheit hätte vielleicht Anlass für große Diskussionen gegeben, so ist das eine klare Sache.“ Nitz gratuliert „Lörrach zu diesem klaren Votum“.

Auch kann er der Entscheidung insofern Positives abgewinnen, da ein Zentralklinikum in Lörrach-Entenbad insgesamt „eine Verbesserung im Vergleich zur jetzigen Situation darstellen wird. Aber wir hätten es natürlich gerne hier bei uns gehabt, das ist auch klar.“ Überrascht habe ihn die Entscheidung nicht. „Es war absehbar, dass es so ausgeht, das hatte man im Vorfeld schon herausgehört.“ Jeder Kreisrat habe für sich eine individuelle Bewertung vorgenommen „und da war halt einfach die Frage, unter welchem Blickwinkel man die gemacht hat“.

Ein Beispiel dafür sei die Frage: Was ist Zentralität? „Da gibt es die geografische Bewertung, die ich vertrete, wonach jeder Kreisrat jedem Einwohner verpflichtet sein muss. Und dann gibt es die andere Bewertung, die sagt, der zentralste Punkt ist da, wo die meisten Leute wohnen.

“ Was nun einzelne Bewertungen innerhalb der Matrix angehe, „ist ja bekannt, dass ich persönlich zu anderen Ergebnissen gekommen wäre.“ Die Matrix aber sei nun am Mittwochabend „so vorgestellt und so akzeptiert worden von einem Großteil – gut, da kann man nichts machen. Das ist so. Was man aber auch sagen muss: Insgesamt war es gut, dass Rheinfelden und Schopfheim auch eine Bewerbung abgegeben haben.“ Dies habe die Kandidatur von Lörrach „befeuert in vielen Bereichen“ – bis hin zu der einen oder anderen Kostenzusage, die die Lörracher Seite sonst „so nicht gemacht hätte.“ So gesehen habe der ganze Vorgang etwas Positives.

Im Übrigen müsse jeder Kreisrat für sich ausmachen, ob es „eine kluge Entscheidung war, für einen Standort zu plädieren, der mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit – das kam am Mittwoch im Vortrag ja auch nochmals zum Ausdruck – keine optimale Anbindung an die Bundesstraße hat und mit Sicherheit auch keinen S-Bahn-Anschluss in absehbarer Zeit.“ Er persönlich hätte dies anders gewertet. „Aber es ist auch kein Geheimnis, dass ich da die Schopfheimer Brille aufhabe.“ Stellt sich jetzt die Frage: Wie geht’s weiter? Insbesondere mit Blick auf die Notfall– aber auch die medizinische Grundversorgung mit einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).

Das Notfall-Rettungswesen so zu organisieren, dass die gesetzlich geforderten Rettungszeiten eingehalten sind, ist Aufgabe des Landkreises. Was indes das MVZ angehe, das in Schopfheim derzeit im Krankenhausgebäude untergebracht ist, müssten Stadt und Landkreis hier gemeinsam eine Zukunftsperspektive entwickeln, sagt Nitz, der hier vom Landkreis „ganz klar Hilfestellung“ erwartet. Zwar seien die Medizinischen Versorgungszentren ein Thema, das landkreisweit betrachtet werden müsse. Der spezielle Hintergrund in Schopfheim ist aber, dass das Krankenhausgebäude und das Gelände in den Besitz der Stadt zurückgehen, wenn eine Krankenhausnutzung entfällt. So sieht es der Übergabevertrag zwischen Stadt und Landkreis vor. Dies wäre dann bei einer für das Jahr 2025 angepeilten Fertigstellung des Zentralklinikums in Lörrach-Entenbad der Fall – also in rund acht Jahren. Dass dann ein MVZ das komplette Krankenhausgebäude in Anspruch nehmen würde, sei aber „vermutlich eher nicht der Fall“. Ganz generell wäre hier auch Wohnbebauung denkbar. Allerdings stellt Nitz ausdrücklich klar, dass im Gemeinderat darüber bisher noch gar nie diskutiert worden sei, „das war noch nie ein Thema für uns.“

Ein solches wird es nun aber – zumindest perspektivisch. Zwar habe man wohl acht Jahre Zeit, bis die Krankenhausübergabe anstehe. Trotzdem sei es sicher kein Fehler, so Nitz, sich alsbald einmal darüber zu unterhalten, „was dann passiert und wie es mit dem MVZ weitergehen kann“.