Schopfheim Klinikstandort: Schopfheim kämpft weiter

Bürgerinformation zum Standort für Zentralklinikum. Viele kritische Fragen an Vertreter des Landkreises

Schopfheim (mj) Fast voll war die Stadthalle bei der Bürgerinformationsveranstaltung des Landkreises zum künftigen Standort des Zentralklinikums. Es wurden viele Fragen aus dem Publikum gestellt. Der Landrätin Marion Dammann und ihrem Team wurde auch deutlich gemacht, dass bei der Standortwahl die objektiven Kriterien und nicht der politische Wille im Vordergrund stehen müssten. Und da liegt Schopfheim aus Sicht der Zuhörer bestens im Rennen.

Bekanntlich wurde dem Schopfheimer Standort in Gündenhausen in der Klausurtagung des Kreistags die „rote Karte“ gezeigt, weil ein Großteil des Grundstücks in der Wasserschutzzone II liege, wo ein Bauen nicht möglich ist. „Da geht es um den Trinkwasserschutz“, erklärte der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler. Inzwischen liegt aber das hydrogeologische Gutachten vor, „das nicht nur verdeutlicht, dass die Wasserschutzzone II deutlich reduziert werden muss, sondern auch, dass das Grundstück komplett außerhalb dieser Wasserschutzzone liegt“, teilte Bürgermeister Christof Nitz bei der Bürgerinformation mit.

Wenn es unter Umständen eine andere Einschätzung in dieser Angelegenheit als 1992 gebe, wäre diese Barriere überwunden – doch dann komme noch die Grünzäsur ins Spiel, merkte Ulrich Hoehler an. Im Regionalplan sei in dem Bereich keine Bebauung vorgesehen, da die Grünzäsur der Natur Rechnung trage und eine klimatische Funktion habe. Hier entgegnete Bürgermeister Nitz, dass es eine klare Aussage vom Direktor des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee gebe, dass Probleme mit der Grünzäsur lösbar seien. Im übrigen sei Landrätin Marion Dammann Vorsitzende des Regionalverbands. Was aus der Grünzäsur werde, sei eine rein politische Entscheidung. Als Bürgermeister Nitz das Ergebnis des Gutachtens verkündete, gab es spontanen Applaus, denn damit ist eine entscheidende Hürde genommen.

In der Diskussionsrunde tauchte immer wieder die Frage nach den Kosten für den Bau des Zentralklinikums auf. In Lörrach müsse die Landesstraße 138 verlegt werden, die derzeit noch quer übers Gelände führe, zudem müsse eine S-Bahn-Haltestelle neu gebaut werden. „Wo sind die Kosten hierfür erwähnt?“ wollte nicht nur Hans-Jörg Klein wissen. Zahlen vermisste auch Artur Cremans, denn schlussendlich sei es das Geld der Steuerzahler. Schopfheim könne mit einer kreuzungsfreien Anbindung an die B 317 und einem bereits vorhandenen S-Bahn-Halt punkten. Das müsse nicht erst gebaut werden. Die Kosten hatte auch Ernes Barnet im Blick, der sogar ein Umdenken vorschlug: Man könne angesichts von etlichen Millionen Euro, die investiert werden müssen, selbst jetzt noch Abschied vom Zentralklinikum nehmen und sich für den Erhalt aller drei Klinikstandorte entscheiden.

Mit der Antwort aus den Reihen der Kreisvertreter taten sich die Zuhörer schwer. Insgesamt seien Kosten von 240 Millionen Euro für den Bau des Zentralklinikums angesetzt worden, sagte Armin Müller (Geschäftsführer der Kreiskliniken GmbH). Bislang seien nur die Quadratmeterpreise fürs Grundstück bekannt.

Zunächst gehe es um eine Grundsatzentscheidung, ergänzte Landrätin Marion Dammann. Die Kosten werden derzeit nicht bis ins letzte Detail geprüft. Alle drei Häuser zu behalten sei nicht zukunftsfähig und langfristig teurer als der Neubau einer Klinik. Es gehe dabei auch ums Personal: Pflegekräften und Ärzten müsse was geboten werden können.

Nicht nur ein Zuhörer mahnte an, dass es um das Wohl der Patienten gehen müsse. „Lange Distanzen entscheiden über Leben und Tod“, sagte Gerhard Baumann, der dabei an Notfalleinsätze zum Beispiel im Oberen Wiesental dachte. Die Grenze der Erreichbarkeit sei schnell erreicht. Lörrach liege am Rand des Landkreises Lörrach, weshalb er die gute Bewertung hinsichtlich Erreichbarkeit als grotesk empfinde. Bedenken in diese Richtung äußerte auch Artur Cremans: Hätte Schopfheim keine Klinik mehr, wie sähe dann die notärztliche Versorgung für Gersbach oder Häg aus, wollte er wissen. „Oder für Todtnauberg und Aftersteg“, meinte auch Wolfgang Lenz. Hans Viardot sagte aus seiner langjährigen Erfahrung als Landarzt, dass es einfacher sei, einen Notfallpatienten nach Gündenhausen zu bringen als ins Entenbad nach Lörrach-Hauingen. Wer in Neuenweg wohnt und auf die ärztliche Notversorgung warte, wisse, wie lange das gehen könne, erklärte Dagmar Fuchs. Schopfheim sei von der Lage her die beste Lösung fürs Zentralklinikum.

Rainer Strittmatter erinnerte an Debatten um die Kreismülldeponie und um die Tierseuchenstation. Da habe es stets geheißen, beide Einrichtungen gehörten ins Zentrum des Landkreises. Genau das müsse auch für das Zentralklinikum gelten. Armin Müller verwies auf die Notfallstützpunkte, die so gewählt seien, dass binnen 15 Minuten Hilfe kommen könne. Die Patienten werden heute schon nach Lörrach, Freiburg oder Basel zur Weiterbehandlung gebracht.

Versteckt, aber auch offen wurde den Kreisvertretern die nötige Objektivität bei der Standortfrage abgesprochen. Wolfgang Lenz sprach Ulrich Hoehler diesbezüglich direkt an. Egal, was Schopfheim aufzubieten habe – es werde gleich das nächste Haar in der Suppe gesucht und gefunden. Hoehler hatte angemerkt, dass die Kläranlage in Steinen nicht in der Lage sei, die Mengen zu bewältigen, die mit dem Bau des Zentralklinikums anfallen. Es bedürfe zudem der Vorreinigung (Neubau). „Die Leitung zur Kläranlage führt aber am Grundstück in Gündenhausen vorbei und Lörrach hat auch keine Lösung für dieses Problem“, bemerkte Artur Cremans. Klaus Strütt wusste, dass die Kläranlage in Steinen ursprünglich für 100 000 Einwohner-Gleichwerte konstruiert worden sei und somit ohne Weiteres in der Lage wäre, so viel Klärwasser aufzunehmen. Spurenstoffe – verursacht durch Arzneimittel zum Beispiel oder auch Keime – könnten auch im Bändlegrund (Weil) nicht geklärt werden. Das Nachrüsten müsse jede Verbandsgemeinde zahlen.

Ins Feld geführt worden war von Ulrich Hoehler auch, dass eine 20-KV-Leitung in Schopfheim direkt über das Grundstück führe. Bei Hubschrauberflügen mache das spätestens Probleme. Ein Langenauer Bürger merkte an, dass es eine 80-KV-Hochspannungsleitung in Lörrach an der Grundstücksgrenze gebe, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Zentralklinikum. Außerdem gebe es etwas unterhalb vom Grundstück in Lörrach einen Grundwasserstrom. Da er in dem Bereich eine Firma habe, wollte er wissen, ob der Neubau Auswirkungen aufs Umfeld hat. Die Kreisverwaltung will das prüfen.

Anita Grether wunderte sich, dass der Standort Entenbad nicht in Frage gestellt wird. Denn die Verlegung der L 138 und der Bau des neuen S-BahnHalts sind für sie finanziell kein Pappenstiel. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Klinikum in Lörrach in der Erdbebenzone IV liegen würde. Auch hier schlagen immense Kosten zu Buche. Stattdessen mache man sich auf Kreisseite Sorgen, was das Nachrüsten der Kläranlage kosten würde. „Was hier passiert, ist nicht mehr neutral“, meinte Grether.

Objektiv, fair und cool an die Standortsuche zu gehen sei seine Hoffnung vor der Klausurtagung gewesen, sagte Hans Viardot. Was folgte, habe ihn an Amerika erinnert, „postfaktisch gesehen“. Auch an diesem Abend habe er den Eindruck, dass Ulrich Hoehler tendenziell für Lörrach und gegen Schopfheim votiere, so Hans Viardot.

Es gehe nicht darum, Schopfheim etwas zu nehmen, erklärte Landrätin Marion Dammann. Der Kreis sei im Gegenteil froh, dass gleich drei Grundstücke als potenzielle Standorte angeboten werden. Als selbstverständlich werde die ganze Zeit erachtet, dass es nur im Schopfheimer Umland einen ländlichen Raum gebe. Der Landkreis sei aber weiter gefasst. Patienten kommen auch aus Schliengen, Kandern oder Efringen-Kirchen. Für sie sei Lörrach näher. „Wir versuchen, einigermaßen objektiv dem Kreisrat eine Matrix zu bieten“, erklärte Marion Dammann. Der Prozess der Entscheidungsfindung verlaufe nicht anders als sonst auch, ging sie auf eine diesbezügliche Anmerkung von Fritz Lenz ein. Es werde auch keine Vorweg-entscheidung getroffen. „Jeder kämpft für seinen Standort“, zeigte Marion Dammann durchaus Verständnis für eine gewisse Emotionalität.