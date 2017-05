Kultur Klavierduo Egri & Pertis lässt im Krafft-Areal die Tasten tanzen

Das ungarische Klavierduo Egri & Pertis hat bei seinem Konzert bei Klassik im Krafft-Areal in Schopfheim vierhändiges Klavierspiel auf höchstem Niveau gezeigt.

"À la zingarese" und "quasi zimbalo" – wer könnte solche Vortragsbezeichnungen besser, ja authentischer realisieren als ungarische Interpreten? Das Klavierduo Egri & Pertis, ein Pianisten-Ehepaar aus Budapest, das in Wien lebt, setzte diese Anweisungen von Liszt in einer der bekanntesten und wirkungsvollsten Ungarischen Rhapsodien (Nr. 14) beim Konzert in der Reihe "Klassik im Krafft-Areal" in Schopfheim detailgenau und mit Bravour um. "Tanzende Tasten" war der Abend überschrieben. Und das war nicht zu viel versprochen, denn es ging großteils um Tänze. Monika Egri und Attila Pertis legten los mit temperamentvollen Interpretationen zweier Slawischer Tänze, jenen tänzerischen Verkaufsschlagern von Antonin Dvorák. Das ließ nicht an Esprit und rhythmischer Verve fehlen, und an technischer Brillanz herrscht bei diesem Klavierduo sowieso kein Mangel.

Egri und Pertis spielen mit gleichbleibender Intensität, sie sind ein Team, das klangliches Raffinement und spielerischen Charme hat. Das erlebt man in Debussys populärer "Petite Suite", kapriziöser und sanft kolorierter Musik, deren erster Satz "En Bateau" (Im Boot) musikalisch Lichtreflexe auf Wasserflächen und bewegten Wellengang imitiert, was die beiden Interpreten mit wiegenden Arpeggien im Barcarolen-Rhythmus realisieren.

Im "Capriccio Espagnol", dem Ohrwurm von Rimski-Korsakow, einer der spanischen Flamenco-Stimmungen in Tönen, hört man perfekte rhythmische Übereinstimmung, im "Fandango asturiano" kontrollierte Wildheit.

Vielleicht haben sie gelegentlich etwas stark pedalisiert, aber das kann auch an der Über-Akustik der Fabrikhalle liegen. Agogisch und rhythmisch auf den Punkt gebracht wurden die drei Ungarischen Tänze von Brahms – mit der Betonung auf "ungarisch". Bezwingend verinnerlicht spielen sie kleine Klavierstücke von Leo Weiner. Zündende Miniaturen wie der von ungarischen Volkstänzen inspirierte "Elfentanz" oder der viel gespielte "Fuchstanz" verfehlen ihre Wirkung nicht.

Und wer könnte, wie gesagt, Franz Liszt besser interpretieren als ein so absolut gleich getimtes und gut aufgelegtes Duo? Bei der 14. Ungarischen Rhapsodie langen Egri & Pertis zum Schluss vollgriffig hinein, fahren ihre Liszt-Pranken aus, denn es braucht Tastenlöwen, um diese Musik kongenial zu spielen: souverän und frei, mit Feuer und, das Klischee sei erlaubt, mit Paprika im Blut. Besser geht es wohl kaum. Spätestens jetzt hätte man auf dem Krafft-Areal in Schopfheim die ungarische Flagge hissen müssen!