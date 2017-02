Hausen Kindergarten Leuchtturm wird größer

Der Kindergarten in Hausen wird für 2,5 Millionen Euro vergrößert. Es entstehen unter anderem neue Gruppenräume

Hausen – Bei zwei Gegenstimmen genehmigte der Gemeinderat am Dienstag die von Architekt Harald Klemm vorgelegten Pläne für die Erweiterung des Kindergartens. Dem Beschluss war eine kontroverse Aussprache vorangegangen. Sie hatte sich vor allem an den Kosten von 2,5 Millionen entzündet.

Einhellig bekundeten die Gemeinderäte ihr „Bauchgrimmen“ angesichts der zunächst veranschlagten Kosten von 2,7 Millionen Euro. Die Befürworter knüpften ihre Zustimmung an die Bedingung, dass das Projekt nicht teurer werden darf als 2,5 Millionen Euro. In einer ersten Schätzung waren im Dezember noch 1,8 Millionen Euro genannt worden. Zielvorgabe an die Planer war es, Räumlichkeiten für drei weitere Gruppen zu schaffen: Erstens soll der bestehende Gemeinde-Kindergarten (für über Dreijährige, kurz: Ü3) um eine Gruppe vergrößert werden, zweitens sollen die noch in der ehemaligen Hauptschule ausgelagerten Kleinkinder unter drei Jahren (U3) ins Kindergartengebäude umziehen. Drittens soll eine zweite Krippen-Gruppe mit zehn Plätzen entstehen.

Bei der Erweiterung ist es nicht allein mit diesen drei zusätzlichen Räumen getan; es soll auch Bewegungs-, Intensiv- und Schlafräume geben, wurde bei Harald Klemm deutlich. Die zusätzliche Kindergartengruppe soll in einem Anbau in Richtung des Autokabel-Areals unterkommen. Für die Kleinkinder soll auf der gegenüberliegenden Seite (zwischen jetzigem Kindergarten- und Schulgebäude) ein zweigeschossiger Anbau mit Gruppen- und Schlafräumen entstehen, der vom Zweierweg über einen eigenen Eingang erreichbar ist. Im neuen Anbau ist außerdem ein Essbereich für Kindergarten und Krippe sowie ein Sozial- und Besprechungsraum geplant.

Der Gruppenraum der Mondgruppe wird um eine Etage aufgestockt (Bewegungsraum). Der rote „Leuchtturm“ bleibt als Wahrzeichen des Kindergartens erhalten, verliert aber angesichts der zweigeschossigen Bauweise der Anbauten in gewisser Weise sein überragendes Aussehen.

Im Unterschied zum bestehenden Gebäude wird der Anbau unterkellert, um dem Kindergarten die bislang fehlenden Lagerräume zu schaffen. Zusätzlich zu den neuen Gebäudeteilen soll auch im Inneren des Kindergartens einiges umgebaut und saniert werden, um die Räume besser aufzuteilen, erklärte Harald Klemm.

Bei den Kosten meldeten Gemeinderäte beider Fraktionen Bedenken an: „Das Ganze übersteige die Finanzkraft der Gemeinde, kritisierte SPD-Gemeinderat Wilhelm Libor. Das zumal, als wesentliche Kosten bislang unbekannt seien, denn in der Umbauphase soll der Kindergartenbetrieb ausgelagert werden; Zahlen liegen dazu noch nicht vor.

„Brauchen wir das wirklich?“, stellte Friedrich Jäkel die Pläne in Frage. So sei nicht klar, ob es überhaupt zum Rathausumzug und infolge dessen zum Grundschulumzug komme – falls nicht, gebe es in der Hauptschule Platz für den Kindergarten. Bürgermeister Bühler widersprach dem aus pädagogischen und finanziellen Gründen. Hermann Lederer (SPD) stimmte den Plänen „fast vorbehaltlos“ zu, plädiert aber für eine Obergrenze von 2,5 Millionen Euro. Unter dieser Vorgabe stimmten auch Bernhard Greiner und FW-Rat Michael Gürtler zu. Die Pläne wurden im Kindergartenausschuss mit Eltern, Erziehern, Verwaltung und Gemeinderäten sowie im Bauausschuss diskutiert, sagte Bürgermeister Martin Bühler. Zur Debatte standen sechs Varianten. Als Planer durfte Rat Harald Klemm nicht an der Abstimmung teilnehmen.