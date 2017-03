Kleines Wiesental Junger Mann greift Bürgermeister mit Cocktailglas an

Der Kleinwiesentäler Rathauschef Gerd Schönbett wurde im Weideschuppen Neuenweg mit einem Glas im Gesicht verletzt.

Nach dem Buurefastnachtsumzug in Neuenweg ist Bürgermeister Gerd Schönbett mit einem Cocktailglas verletzt worden. Auf diese Tat ging Schönbett in seiner Rede bei der Wiederwahl am Sonntagabend ein.

Demnach hat ihn ein junger Mann am 5. März im Weideschuppen Neuenweg ohne Vorwarnung mit einem stabilen Glas an der Stirn getroffen. Die Wucht war so stark, dass das Glas zerbrach und Schönbett anschließend Splitter im Gesicht hatte.

Der Angriff ging glimpflich aus, der Rathauschef hat keine Schäden davongetragen. „Das war schon ein Schreck“, sagt er auf Anfrage. Die Gründe des Angriffs hätten weniger ihm als Person gegolten als seinem Amt, so Schönbett. Er habe erst am Sonntag erfahren, was das Motiv sei. Es sei um Animositäten in Neuenweg gegangen, die teilweise schon viele Jahre andauern würden.

„Als die Gemeinde noch selbstständig war, gab es Konflikte zwischen Gemeinderatsmitgliedern und dem Förster.“ Der junge Mann sei sehr stark alkoholisiert gewesen. Nach der Tat habe er sich bei ihm für den Angriff mit dem Glas entschuldigt – Schönbett habe die Entschuldigung an diesem Abend aber nicht angenommen. „Ich wollte ihm nicht die Hand reichen, ohne zu wissen, warum er mich angegriffen hat.“

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung, sagt Pressesprecher Dietmar Ernst. „Die Betroffenheit im Dorf ist groß“, sagte Klaus Worms, Ortsvorsteher von Neuenweg.

Kann Gerd Schönbett in Zukunft noch unbefangen auf öffentliche Veranstaltungen gehen? „Ja, schon“, antwortet er. Der Bürgermeister beginnt seine zweite Amtszeit am 1. Juni.