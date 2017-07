Schopfheim Junge Künstlerin Lisa Hummel überzeugt beim Schopfheimer Orgelsommer

Beim ersten Preisträgerkonzert des internationalen Schopfheimer Orgelsommers konnte die 25-jährige Organistin Lisa Hummel mit Werken von Brahms, Schumann und Liszt überzeugen.

Schopfheim ist reich an historischen Orgeln. Eine der wertvollsten steht in der evangelischen Stadtkirche und wird dieses Jahr 125 Jahre alt: die 1892 erbaute Voit-Orgel, ein Instrument mit romantischer Disposition, das warm und charaktervoll klingt. Beim ersten Preisträgerkonzert des internationalen Schopfheimer Orgelsommers saß die 25-jährige Organistin Lisa Hummel am Spieltisch der Emporenorgel, die sich für das romantische Programm bestens eignet. Vor allem Reger passt unglaublich gut zu diesem Klangbild, aber auch Brahms, Schumann und der abschließende Liszt, bei dem das volle Werk ertönte.

Zu Max Reger gehört auf jeden Fall eine solche Orgel, die aufgrund ihrer Registerfarben und Intonation prädestiniert ist und einen optimalen Verschmelzungsklang gewährleistet. Das hörte man bei diesem typischen Reger-Werk, der Toccata und Fuge aus op. 80. Die junge Orgelkünstlerin, die im letzten Jahr bei der Internationalen Orgelwoche Nürnberg (ION) den zweiten Preis und den Publikumspreis gewonnen hat, stellte in der Toccata die Temporückungen und dynamischen Wechsel übersichtlich dar. Mit ihrem klugen und geschmackvollen Rubatospiel bewies sie, dass man Reger agogisch, also vom Tempo her individuell gestalten muss. Mit zwei Choralvorspielen von Brahms und zwei „Skizzen für den Pedalflügel“ von Schumann stellte sie kunstvolle Miniaturen vor, wobei die beiden Skizzen wie ein Scherzo daherkamen: Nr. 3 mit viel Verve gespielt, Nr. 4 duftig und rhythmisch punktiert.

Der Höhepunkt war das Präludium und Fuge über Bach von Liszt in einer beeindruckenden Interpretation. In diesem Werk konnte die Voit-Orgel als eine waschechte Vertreterin der Orgelromantik auftrumpfen. Da war alles, was der Orgelkomponist Liszt braucht: die romantische Emphase, die elegante Virtuosität. Perfekt gelingen der finger- und fußakrobatisch agierenden schwäbischen Kirchenmusikerin die Läufe und Triller in den Manualen, exakt war ihre Pedalarbeit, dramaturgisch gut getimt das Crescendo hin zum hymnischen Schluss mit seinem Pianissimo-Akkordeinschub vor den letzten Takten. Faszinierend, diese enorme spieltechnische Virtuosität und der hohe Klangsinn der Interpretin, die den Überblick behält und mit diesen mächtigen, in den Raum gestellten Akkorden für ein imposantes Klangerlebnis sorgt. (js)

