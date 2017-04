Schopfheim Jugendliche Testkäufer erhalten Alkoholika

Ordnungsamt und Villa Schöpfling testen Verkaufsstellen, ob sie Alkohol an Jugendliche abgeben.

Es ist verboten, harte Alkoholika an Jugendliche unter 18 Jahren zu verkaufen. Das ist bekannt. Doch wie ernst wird der Jugendschutz in der Praxis genommen? Das wollte das Ordnungsamt der Stadt in Kooperation mit der Villa Schöpfling wissen und schickte zwei jugendliche Testeinkäufer in zehn Verkaufsstellen, in denen Alkoholika veräußert werden.

Das Resultat: In zwei Fällen konnten die jungen Leute Hochprozentiges einkaufen. In Schopfheim fand so ein Testeinkauf zum ersten Mal statt. Die Villa Schöpflin habe bereits vor einigen Jahren angefragt, ob Schopfheim sich an so einer Aktion beteiligen wolle, erzählte Ordnungsamtsleiterin Cornelia Claßen. „Wir haben das bislang abgelehnt, weil wir keine minderjährigen Auszubildenden haben, die wir hätten losschicken können“, sagte Cornelia Claßen.

Die beiden Auszubildenden, die sich am 7. April zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr auf den Weg machten, seien vom Landratsamt „ausgeborgt“ worden. Beide – die Auszubildende Jahrgang 2000, der Auszubildende Jahrgang 1999, er wird bald 18 – hätten so etwas schon ein paarmal gemacht. Cornelia Claßen war es wichtig, dass die jungen Testpersonen nicht in der Markgrafenstadt wohnen oder hier bekannt sind. Und sie staunte – besonders beim jungen männlichen Tester –, wie professionell und gelassen er an die Aufgabe ging.

Wichtig: Die Testkäufer mussten auf Befragung wahre Angaben machen, teilte Cornelia Claßen mit. Die Vorschriften besagen, dass zwischen 16- und noch keine 18-Jährige Bier, Wein und Sekt trinken und kaufen dürfen. Harte Spirituosen wie Wodka, Schnaps, hochprozentige Alkopops und neuerdings Einhorn-Likör hingegen dürfen nicht konsumiert oder gekauft werden. Im Hintergrund, beim Testeinkauf aber mit dabei, waren Cornelia Claßen, eine Vertreterin der Villa Schöpflin und eine Polizeibeamtin.

In zwei Einkaufsstellen wäre den Jugendlichen Hochprozentiges verkauft werden. Der junge Mann hätte den Einhorn-Likör erhalten, die junge Frau wäre mit einer Flasche Wodka gegangen. In einem Fall sei weder nach dem Alter oder Ausweis gefragt worden, im anderen Fall sei der Nachweis verlangt worden, doch habe sich die Verkaufsperson beim Alter verrechnet. Der Jahrgang, aber nicht der Geburtstag sei berücksichtigt worden. „Er ging als 18 durch“, meinte Cornelia Claßen. Für beide werde es teuer, denn ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz werde mit 300 Euro geahndet. Kontrollen wie auch das Bußgeldverfahren laufen laut Cornelia Claßen über das Landratsamt Lörrach.

Auf dem Weg durch die Verkaufsstellen fiel Cornelia Claßen in einem Geschäft auf, dass es in der Kasse blinkte, als Hochprozentiges übers Band lief. Diese Warnung zeige dem Personal, sich die Person näher anzusehen, die das Produkt kauft. „Eine gute Sache“, findet Cornelia Claßen.

„Was das Alter betrifft, kann man sich bei jungen Leuten nicht sicher sein“, sagte die Ordnungsamtsleiterin. Die Villa Schöpflin verteile hilfreiches Informationsmaterial und biete Schulungen fürs Verkaufspersonal an. Sinn der Testeinkäufe sei nicht, dass am Ende Mitarbeiter(innen) entlassen werden oder gar Schikane seitens der Behörde, stellte Claßen klar. Vielmehr sollen alle, die Hochprozentiges verkaufen oder ausschenken, für das Thema Jugendschutz sensibilisiert werden. Claßen erinnerte an die vielen Fälle, bei denen sich junge Leute ins Koma getrunken haben. Die Villa Schöpflin gebe es nicht ohne Grund.

In der Villa Schöpflin werde über die Gefahren, die mit dem Konsum von Alkohol verbunden seien, aufgeklärt. Und es werden Wege aufgezeigt, wie dem Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen zu begegnen sei. Vielleicht, so die Überlegung von Cornelia Claßen, mag sich ja das Jugendparlament mal mit dem Thema Verkauf von Alkohol an Jugendliche befassen. Und vielleicht habe ja mal jemand Lust, sich als Testperson zur Verfügung zu stellen (in einer anderen Stadt). Der Testeinkauf werde wiederholt, kündigte Claßen an.