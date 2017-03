Schopfheim Interplast: Einsatz mit Hygiene-Hindernissen

Zum 18. Mal war ein Interplast-Team in Manyemen (Kamerun) unter Leitung von Andreas Rudolph tätig

Schopfheim (mj) Ein siebenköpfiges Team von Interplast Germany unter Leitung von Andreas Rudolph, Chefarzt für plastische Chirurgie am Kreiskrankenhaus Schopfheim, hatte vom 20. Januar bis 5. Februar den 18. Einsatz in Manyemen (Kamerun).

Schwerpunktmäßig wurden Folgen von Verbrennungen operiert, erzählte Andreas Rudolph. Und die können heftig sein, denn es gibt keine Erstversorgung. Am Kochen mit offenem Feuer werde sich in den nächsten Jahren sicher nichts ändern, meinte Andreas Rudolph. Da passierten leider immer wieder schwerere Verbrennungsunfälle. Rudolph freute sich darüber, dass viele Patienten wiedergekommen sind, bei denen Folgeoperationen nötig waren. „Das zeigt die Nachhaltigkeit unserer Einsätze“, sagte er. Ein Patient, der einen Tumor im Gesicht hat, der ihn schwer beeinträchtigte, sei inzwischen zum 13. Mal dagewesen.

Dass das Interplast-Team wieder da ist, hatte sich herumgesprochen. Rund 90 Patienten kamen. Schlussendlich seien 76 große Operationen und 32 kleinere Eingriffe vorgenommen worden. Darunter sei auch eine bekannte Sängerin aus Kamerun gewesen, die nach Unfall ziemlich entstellt und behindert gewesen sei. Nach der Operation sei sie wieder mobiler gewesen, aber ganz wiederhergestellt werden könne sie nicht. Viele Patienten seien bereits vor Ort gewesen, als das Team eintraf. Das hatte damit zu tun, dass die politische Situation im Südwesten Kameruns derzeit „spannend ist“, wie es Andreas Rudolph formulierte. Die Regierung hatte nämlich von Montag bis Mittwoch eine ganztägige Ausgangssperre verhängt, „weil der Südwesten gegen die Regierung aufbegehrt“.

Das Interplast-Team reiste am Samstag an und fuhr am Freitag wieder ab, so dass es davon nicht betroffen worden sei. Außerdem sei das Programm im OP so voll gewesen, dass das Team zehn bis zwölf Stunden im Operationsraum beschäftigt war.

Neu im Team sei Christina Lemanczyk, plastische Chirurgin vom Borromäus-Hospital Leer gewesen. Auch sie passe hervorragend dazu. Das weitere Team: Wolfgang Bachbauer, Leiter IMC, Kliniken des Landkreises Lörrach, Christiane Zierer (OP-Schwester Hagen), Marita Steinebrunner (OP-Schwester Todtnau), der Mediziner Ernst Eichel (St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach) und die Anästhesistin Sabine Hinterding (Bethesda-Spital Basel). „Wir haben gute Hilfe leisten können und die Dankbarkeit der Patienten war sensationell“, zog Andreas Rudolph Fazit über den nunmehr 18. Interplast-Einsatz in Manyemen (Kamerun).

Kamerun-Einsatz

Spenden: Interplast Germany ist auf Spenden angewiesen. Sie können auf folgendes Konto überwiesen werden: IBAN DE85683515570003197779 bei der Sparkasse Wiesental; Vortrag: Am Donnerstag, 30. März, hält Dr. Andreas Rudolph einen Vortrag über die Einsätze in Kamerun. Beginn ist um 19.30 Uhr im Nebengebäude des Schopfheimer Krankenhauses. Der Eintritt ist frei, eine Spendenkasse iist aufgestellt.