Schopfheim Immobilienmarkt: Bauunternehmen plant 158 neue Wohnungen auf dem Gardner-Areal

Binder & Blum will auf dem freiwerdenden Grundstück an der Roggenbachstraße sieben Mehrfamilienhäuser errichten

Schopfheim (hö) Noch wird am Gardner-Denver-Standort Roggenbachstraße (ehemals Rietschle) gearbeitet. In Arbeit ist indes bereits auch die Planung, wie das 2017 freiwerdende Areal genutzt werden soll. Verkauft ist es bereits an „Binder & Blum“. Das Bauunternehmen will auf den 15 500 Quadratmetern sieben Mehrfamilienhäuser mit 158 Wohnungen errichten. Stimmt der Gemeinderat am 14. November dem Konzept zu, wird als Nächstes ein Bebauungsplan entwickelt.

Was wird aus den frei werdenden Gardner-Denver-Standorten in der Grienmatt und an der Roggenbachstraße 58? Diese Frage treibt die Kommunalpolitik seit Frühjahr 2015 um. Damals war bekannt geworden, dass das auf Druckluft- und Vakuumlösungen spezialisierte, weltweit tätige Maschinenbauunternehmen Gardner-Denver beabsichtigt, zwei seiner drei Standorte in Schopfheim aufzulösen und seine Kräfte am Standort Johann-Sutter-Straße zu bündeln. Insbesondere die SPD und ihr Fraktionsvorsitzender Artur Cremans mahnten in der Folge mehrfach an, dass die Stadt gerade am Standort Roggenbachstraße wegen der umliegenden Wohnbebauung „einen Fuß in die Tür“ stellen soll.

Mehrfach wurde eine planerische Veränderungssperre ins Spiel gebracht – die Bürgermeister Christof Nitz freilich stets mit dem Versprechen abblockte, dass die Stadt in die künftigen Nutzungsüberlegungen einbezogen werde. Tatsächlich kam denn der Verkauf des Areals für Nitz und die Stadt jetzt nicht überraschend. „Wir hatten uns da mit dem Immobilienvermarkter sowie Gardner-Denver selbst und Binder & Blum bereits im Vorfeld zusammengesetzt“, teilt Nitz auf Nachfrage mit. Auch die Fraktionsvorsitzenden wurden über die Verkaufs- und künftigen Nutzungsüberlegungen frühzeitig einbezogen. „Ich hatte ja stets angedeutet, dass wir da im guten Dialog sind“, so Nitz. Das habe sich jetzt bestätigt. Und da nun ohnehin vorgesehen ist, für das Areal einen Bebauungsplan auf Grundlage der Konzeption von „Binder & Blum“ zu entwickeln, sei auch beim weiteren Vorgehen „unsere planungsrechtliche Einflussnahme absolut gewährleistet.“

Auch Wilfried Blum, einer der beiden Geschäftsführer von Binder & Blum bestätigt diese Gespräche im Vorfeld auf Nachfrage. „Die enge Verbindung zur Verwaltung und den Fraktionsvorsitzenden war uns sehr wichtig.“ Es sollte auf keinen Fall der Eindruck entstehen, dass da etwas an der Stadt und dem Gemeinderat vorbeigehe, gerade deshalb auch seien die Fraktionsvorsitzenden eingebunden worden. Im Übrigen weist Blum wie Nitz darauf hin, dass mit dem nun vorgesehenen Bebauungsplanverfahren die Stadt ohnehin die Planungshoheit besitze.

Was genau ist geplant? Die Gewerbehallen sollen allesamt abgebrochen werden – mit Ausnahme des viergeschossigen Bürogebäudes. Dieses soll in die Neubebauung integriert werden, vorgesehen ist eine Nutzung mit ruhigem Gewerbe wie Architekten- oder etwa Versicherungsbüros. Bestimmendes Thema aber ist die Wohnbebauung. Sieben Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Vollgeschossen und einem fünften (Dach-)Geschoss – ausgebildet zur Attika – würden demnach gebaut. In der Summe würden auf dem rund 15 500 Quadratmeter großen Areal 158 Wohnungen in verschiedener Größe entstehen. Die Gesamtwohnfläche beträgt nach diesem Konzept 14 660 Quadratmeter.

Die Aufteilung der Wohnungen sähe wie folgt aus: 48 Zweizimmerwohnungen, 58 Dreizimmerwohnungen und 52 Vierzimmerwohnungen. Weiter ist vorgesehen, dass die Flachdächer der Häuser extensiv begrünt würden. Thema Stellplätze: 264 müssen baurechtlich nachgewiesen werden, 20 sind für das Bürogebäude reserviert. Eine Zahl, die das Konzept erfüllt. Dieses sieht 182 Stellplätze in zwei Großraumtiefgaragen und 102 oberirdische Parkplätze vor. Außerdem sind 316 Fahrradstellplätze in den Kellerräumen geplant.

Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Gemeinderat für die Sitzung am Montag, 14. November, der Baukonzeption zuzustimmen. In städtebaulicher Hinsicht sei dieses „schlüssig“, die geplante bauliche Verdichtung trage dem Grundsatz eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung. Zweitens soll der Gemeinderat beschließen, dass als nächster Schritt auf Grundlage dieses Konzepts ein Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten, vereinfachten Verfahren aufgestellt wird. Der Vorteil dabei: Es werden unter anderem Fachgutachten zu Lärm, Geologie, Artenschutz angefertigt. Außerdem kann über diesen Weg die Öffentlichkeit beteiligt werden. rittens soll der Gemeinderat die Stadt ermächtigen, mit dem Projektbetreiber einen Erschließungsvertrag abzuschließen.

Im Moment wird der Standort von Gardner-Denver noch genutzt, die Neubauarbeiten in der Johann-Sutter-Straße laufen noch. Der Um-/Auszug aus dem Standort Roggenbachstraße soll wohl voraussichtlich im Frühjahr erfolgen. Der Gemeinderat tagt am Montag, 14. Dezember, 19.30 Uhr öffentlich.

Weitere Infos im Internet im Ratsinformationssystem: