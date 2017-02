Schopfheim Historischer Roman: Schwarzwaldholz für Basler Papier

Der Steinener Autor Ralf Dorweiler veröffentlicht ein Buch über die Kinzig-Flößer. Den Berufszweig gab es aber auch entlang der Wiese

Steinen (rbe) Fast eineinhalb Jahre hat der in Hägelberg lebende Autor Ralf Dorweiler an seinem neuen Buch „Der Pakt der Flößer“ recherchiert. Herausgekommen ist ein spannender historischer Roman über den Flößersohn Jacob, der kurz vor Beginn des 18. Jahrhunderts an Bord eines riesigen Holländerfloßes im Kinzigtal auf große Fahrt nach Amsterdam geht. Was das Buch nicht erwähnt: Auch die Wiese war einst ein wichtiges Transportmittel für im Schwarzwald gefällte Bäume mit dem Ziel Basel.

Einen Namen gemacht hat sich Ralf Dorweiler bislang vor allem wegen seiner Krimis, die zumeist im Wiesental spielen und ihren speziellen Charme nicht zuletzt aus dem Wiedererkennungswert der in den Büchern versteckten Örtlichkeiten ziehen. Da hängt dann halt ein „Teufel zu viel“ im Schopfheimer Revolutionsdenkmal, führt die Spur eines Verbrechens nach Wieslet und vieles mehr. In seinem neuen Roman dagegen zieht es den Autor ins Kinzigtal, wo das Holz geschlagen wird, das der Protagonist im Jahr 1698 ins ferne Amsterdam bringen soll. Und natürlich warten jede Menge Abenteuer, Liebe und Leidenschaft auf den jungen Jacob und seine Mitstreiter.

„Ich habe mich mit meinem neuen Verlag darüber verständigt, dass ich mal etwas über altes Handwerk im Schwarzwald machen wollte, erklärt der Hägelberger. Und da seien ihm halt die Flößer in den Sinn gekommen. So weit habe er sich mit seinem neuen Buch vom Krimi-Genre gar nicht entfernt, sagt Ralf Dorweiler. Im neuen Flößer-Pakt-Buch „kommt nämlich auch ein Mord vor“.

Und seinen Hang, skurrilen Figuren literarisches Leben zu geben, habe er sich auch bewahrt, wappnet sich Dorweiler gegen mögliche Angriffe enttäuschter Schleicher- und Dr. Watson-Fans. Das Wiesental nutzen seine neu geschaffenen Figuren gleichwohl nicht als große historische Spielbühne: Es geht mit Flößern tief hinein in den Schwarzwald, genauer nach Wolfach oder auch nach Offenburg und schließlich ins historische Amsterdam.

Dabei hätte Autor Dorweiler doch auch direkt vor der Haustür bei seiner historischen Flößer-Recherche fündig werden können. Die Geschichte der Wiesentäler Flößerei lässt sich nämlich bis ins 13. Jahrhundert zurück verfolgen. Die damals hier lebenden Menschen nutzten den Fluss mehr als 400 Jahre als Transportweg, um Holz aus dem Schwarzwald hinunter nach Basel und sogar noch weiter rheinabwärts zu bringen. Der Hunger nach Schwarzwälder Holz war damals schier unersättlich: Die Städte Freiburg und Basel deckten große Teile ihres Brennholzbedarfs mit dem geflößten Holz.

Flößsaison auf der Wiese war immer im März und April, wenn der Fluss während der Schneeschmelze genügend Wasser führte. Später war dann, im Zuge des enormen Aufschwungs des Druck- und Papiergewerbes, die Stadt Basel vor allem daran interessiert, die Holzvorkommen im Schwarzwald zur Herstellung von Papier nutzbar zu machen.

Die Blütezeit der Wiese-Flößerei reichte – so steht es in der forstwissenschaftlichen Literatur – vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert führte die Nachfrage aus Basel zu einem regelrechten Holzboom im südlichen Schwarzwald. Die Flößerei wurde ab Hausen schließlich auf einem extra geschaffenen Wiese-Floßkanal betrieben. Dessen Bau musste der Markgraf von Baden anno 1724 zähneknirschend genehmigen, weil sich Basel mit dem Kloster St. Blasien auf einen Holzvertrag geeinigt hatte, der die jährliche Lieferung von rund 6000 Klaftern (etwa 24000 Kubikmeter) Holz vorsah. Von seinem einstigen Verlauf zeugt heute unter anderem noch der Floßkanal in Schopfheim. Ansonsten wurde der Kanal zumeist ziemlich parallel zum heutigen Wiese-Flussbett bis nach Basel geführt. Allerdings war dann Ende des 18. Jahrhunderts auch schon wieder Schluss mit dem Schwarzwald-Flößen auf der Wiese. Die Wälder im Einzugsgebiet des Flusses waren durch die ungebremste Nachfrage aus Basel zu diesem Zeitpunkt vollständig erschöpft.

Das neue Dorweiler-Buch erscheint beim Bastei-Verlag am 16. Februar. Wer den Autor beim Lesen erleben möchte: Er wird sein Werk unter anderem auch in Steinen vorstellen, genauer am 22. März, in der Aula der Grundschule Steinen, Beginn ist um 19.30 Uhr.