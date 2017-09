Schopfheim Hintertürchen für Museumskeller

Ein Konzept für fehlenden zweiten Rettungsweg liegt vor. Das Gebäudemanagement der Stadt rät von einer Fluchttreppe allerdings ab.

Schopfheim – Öffnet sich für die Nutzung des Museumskellers als Kleinkunst-Veranstaltungsort doch noch ein Hintertürchen? Als Ergebnis eines „Runden Tisch“-Gesprächs im Mai hat Architektin Hilke Hänßler eine Lösung für das Problem fehlender zweiter Rettungsweg ausgearbeitet – eine Fluchttreppe, die aus dem Keller nach oben auf den Platz führt. Im Bauausschuss wird dies am 18. September diskutiert. Das städtische Gebäudemanagement allerdings hält wegen des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses eine solche Investition „für nicht sinnvoll.“

Dass öffentliche Veranstaltungen im Museumskeller unter dem Aspekt Brandschutz nicht ganz unproblematisch sind, schwelte lange im Verborgenen – bis zu einer Brandverhütungsschau im Jahr 2015. Der Sachverständige stellte fest, dass die Lokalität nicht mehr als Veranstaltungsort genutzt werden kann. Zum einen, weil der Brandschutz nicht auf dem neuesten Stand ist – vor allem aber, weil ein zweiter Rettungsweg fehlt. Ein solcher hatte zwar früher existiert – 1986 wurde eigens dazu neu ein unterirdischer Verbindungskanal zwischen Museumskeller und Hirtenhaus (Wallstraße 6) gebaut.

Nach einem Eigentümerwechsel beim Hirtenhaus im Jahr 2005 aber wurde dieser Gang zugemauert. Von da an konnte der Veranstaltungsbetrieb im Museumskeller nur noch behelfsmäßig aufrechterhalten werden. Damit ist seit Ende 2015 nun Schluss. Seitdem heißt es: Entweder findet sich eine dauerhafte Lösung, oder der Museumskeller ist als Kleinkunst-Veranstaltungsort Geschichte.

Darum geht es: Im Oktober 2016 entschied der Gemeinderat, dass die Kosten für den Bau eines neuen Rettungsweges in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden, die Verwaltung solle daher nach Alternativen suchen. Auf Initiative von Gerhard Abt, der sich im Namen der Kleinkunstszene an die Stadtverwaltung mit der Bitte um einen Runden Tisch wandte, fand im Mai dieses Jahres dann ein solches Gespräch statt, an dem Vertreter der Verwaltung, der Fraktionen, der Kleinkunstszene und sachkundige Bürger teilnahmen. Als Ergebnis davon wurde Architektin Hilke Hänßler von Bürgermeister Christof Nitz beauftragt, Planunterlagen für eine in diesem Rahmen diskutierte Lösung zu erstellen. Diese liegen nun vor und werden am 18. September im Bau-, Umwelt- und Technikausschuss (BUT) diskutiert.

Im Oktober 2016 entschied der Gemeinderat, dass die Kosten für den Bau eines neuen Rettungsweges in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden, die Verwaltung solle daher nach Alternativen suchen. Auf Initiative von Gerhard Abt, der sich im Namen der Kleinkunstszene an die Stadtverwaltung mit der Bitte um einen Runden Tisch wandte, fand im Mai dieses Jahres dann ein solches Gespräch statt, an dem Vertreter der Verwaltung, der Fraktionen, der Kleinkunstszene und sachkundige Bürger teilnahmen. Als Ergebnis davon wurde Architektin Hilke Hänßler von Bürgermeister Christof Nitz beauftragt, Planunterlagen für eine in diesem Rahmen diskutierte Lösung zu erstellen. Diese liegen nun vor und werden am 18. September im Bau-, Umwelt- und Technikausschuss (BUT) diskutiert. Der Vorschlag: Konkret arbeitete Hilke Hänßler ein bauliches Konzept aus, das auf der von Vertretern der Kleinkunstszene ins Spiel gebrachten Idee einer Fluchttreppe basiert, die „auf kürzestem Wege aus der Ebene des bisherigen Fluchtwegs, der sogenannten Künstlergarderobe, direkt ins Freie“ auf den Platz vor dem Museum („Poligny-Platz“) führt. Wie die Architektin darlegt, wäre dies „einfach umzusetzen“. Die Stahltreppe würde unmittelbar entlang der südlichen Museumswand verlaufen. Es seien keinerlei Veränderungen an der Substanz des Museumskellers erforderlich, da der Ausgang zur Treppe im Bereich der Stahlbetonaußenwand des früheren Verbindungskanals vorgesehen wäre.

Die Treppe wäre 1,20 Meter breit – groß genug, um im Ernstfall nicht nur zur Flucht, sondern auch als Zugang zur Brandbekämpfung dienen zu können. Auch könnte die Treppe bei Veranstaltungspausen genutzt werden, um oben auf dem Platz kurz frische Luft zu schnappen. Der bauliche Aufwand sei mit dem nachträglichen Neubau einer Kelleraußentreppe an ein Wohngebäude vergleichbar. Die Kosten schätzt sie auf 36 000 Euro (42 840 Euro inklusive Mehrwertsteuer). Die Architektin hat aber nicht nur die bauliche Seite geprüft, sondern auch die baurechtliche. Von Kreisbaumeister, Denkmalamt und Kreisbrandmeister gab’s unisono grünes Licht.

Die Sicht der Stadt: Das Gebäudemanagement der Stadt beziehungsweise Fachgruppenleiter Bertram Ludwig allerdings hat dazu kritische Anmerkungen. Zum einen wegen der Kosten. So seien Baunebenkosten sowie die aktuelle Preissteigerung noch nicht einberechnet. Dies einkalkuliert, würde sich das Projekt gemäß der Zahlen der Architektin auf rund 70 000 Euro belaufen, das Gebäudemanagement der Stadt kommt in einer eigenen Rechnung auf rund 76 000 Euro. Jedoch müssten vor einer Entscheidung noch andere Punkte bedacht werden. Da sei zum einen das noch zu lösende Thema Feuchtigkeit im Keller. Vor allem aber sollte „bei einer solchen Investition vorher abgecheckt werden, ob alle mit dem Spielort rundum zufrieden sind und sich die Investition lohnt“.

So verweist Ludwig einerseits darauf, dass sich zuletzt die Einnahmen durch Vermietungen im Schnitt auf 2500 Euro pro Jahr belaufen hatten – andererseits hätten sich einige Gruppen aus dem Kleinkunstbereich mittlerweile „sehr positiv“ über den Veranstaltungsraum in der Kirche St. Agathe geäußert. Ludwig jedenfalls erachtet mit Blick auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die städtischen Sparbemühungen den Bau eines zweiten Rettungsweges „nicht für sinnvoll“. Stattdessen sollte der Keller einer „dem Museum zugehörigen Nutzung zugeführt werden.“ Die Vorlage beinhaltet allerdings keinen konkreten Beschlussvorschlag. Dieser soll erst in der Sitzung formuliert werden.