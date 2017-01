Schopfheim Hilfe aus Süddeutschland für Kunst auf Island

Schopfheimer Gerhard König engagiert sich. Jugendliche unterstützen Künstler bei seiner Arbeit

Schopfheim (mj) „Im Sommer 2016 ist vieles geschaffen worden auf Brautarholt, dem Anwesen, auf dem sich das Museum befindet“, schreibt der Schopfheimer Künstler Gerhard König aus Island, wo er seit 2010 lebt. Er engagiert sich in einem Förderverein, der sich um das Lebenswerk des isländischen Künstlers Samuel Jonsson kümmert, wozu nicht nur Skulpturen, sondern auch drei Häuser gehören: Wohnhaus, Museum und Kirche.

Im Jahr 1996 besuchte Gerhard König als Tourist Island – auf Spurensuche nach der altisländischen Mythologie. Bereits in Deutschland war Gerhard König, der in Schopfheim einige Skulpturen hinterlassen hat, auf ein Bild von der Wirkungsstätte des isländischen Künstlers Samuel Jonsson gestoßen, das sein Interesse weckte. Er machte sich in Island auf den Weg in die abgelegenen Westfjorde und stieß im Selardalur, dem „Tal der Seehunde“, auf Ruinen dreier Häuser, die Jonsson im Alter von 65 bis 85 Jahren mit bloßen Händen errichtet hatte. Hinter der maroden Bausubstanz entdeckte Bildhauer Gerhard König unzählige Kleinode und ein bemerkenswertes Skulpturenensemble, das viel von der Lebensgeschichte des Farmers Samuel Jonsson erzählte, der sich später für den Weg der Kunst entschied. Es bildete sich ein isländischer Förderkreis, um die Häuser und Skulpturen zu restaurieren, dem sich Gerhard König 1998 anschloss. Und er begann damit, Skulpturen von Samuel Jonsson (einen Löwen als Teil eines Brunnens) zu restaurieren.

Von Island in den Bann gezogen, entschloss sich der Schopfheimer, als Kunstpädagoge in einer sozialen Einrichtung zu arbeiten und auch seiner Arbeit als Bildhauer weiter nachzugehen. Drei Jahre blieb er in Island, kehrte dann nach Deutschland zurück. Als eine Anfrage aus Reykjavik kam, ob er auch die restlichen Löwen restaurieren wolle, sagte Gerhard König zu. Im Jahr 2003 sollte König dann auch eines der Gebäude, das Samuel Jonsson als Museum nutzte, auf Vordermann bringen. Da sich diese Arbeit nicht aus eigener Kraft stemmen ließ, begeisterte er die Freiburger Gesellschaft für Erlebnispädagogik für das Projekt und startete die ersten Workcamps, die es seither regelmäßig gab. Inzwischen wird auf dem einstigen Anwesen von Samuel Jonsson das Wohnhaus restauriert. Mit der Fertigstellung rechnet Gerhard König vermutlich 2018.

Für die umfangreiche Arbeit am Museum und an der Einfriedung „hatten wir diesen Sommer großartige Freiwilligenhilfe“, freute sich Gerhard König. „Da wir uns dieses Jahr aus finanziellen Gründen kein zehnköpfiges professionell organisiertes Workcamp leisten konnten, war ich für den Sommer recht besorgt über den möglichen Fortschritt unseres Projektes“, schreibt König. Zum Glück habe sich alles zum Guten gewendet. Im vergangenen Winter und Frühjahr habe er in Kontakt mit jungen Leuten aus Deutschland gestanden, die Interesse hatten, auf ihren geplanten Islandreisen einige Tage in Selardalur Halt zu machen, „um mir bei der Arbeit zu helfen“. Am Ende habe er sieben junge Leute auf Brautarholt begrüßen können. Sie kamen aus Dortmund, eine aus den USA, aus Dresden und zwei junge Frauen aus Schopfheim.

Die beiden Schopfheimerinnen hatten das Glück, Anfang September den Nachthimmel mit Nordlichtern bedeckt zu sehen. „Das war großartig, denn selbst ich hatte in all den vielen Jahren über Brautarholt nie Nordlichter gesehen“, freut sich Gerhard König. Auf Brautarholt gebe es immer nette menschliche Begegnungen, erzählt er. Vor allem seien es Deutsche, die an dem Projekt interessiert seien.

Einen Vortrag über die isländischen Bildhauer Einar Jonsson und Asmundur Sveinsson wird Gerhard König am 2. Februar im Artrü (Kulturzentrum für Kunst – Ausstellungen – Projekte) in Rünenberg (zwischen Liestal und Olten) halten.