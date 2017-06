Schopfheim Hanf-Union: Gewerbeschau mit Musik und vielen Informationen

Die Hanf-Union in der Belchenstraße ist das älteste Gewerbegebiet Schopfheims. Heute sind dort viele kleine und mittelständische Unternehmen ansässig. Am Samstag, 8. Juli, gibt es die Gelegenheit, einen Teil davon näher kennenzulernen. Sieben Betriebe laden von 10 bis 17 Uhr Besucher zu sich ein und informieren über ihre Produkte und Dienstleistungen.

Schopfheim – Die Hanf-Union in der Belchenstraße ist das älteste Gewerbegebiet Schopfheims. Wo früher Bindfäden aus Hanf hergestellt wurden, haben sich heute viele kleine und mittelständische Unternehmen niedergelassen.

Am Samstag, 8. Juli, gibt es die Gelegenheit, einen Teil davon näher kennenzulernen. Sieben Betriebe laden von 10 bis 17 Uhr Besucher zu sich ein und informieren über ihre Produkte und Dienstleistungen. Es gibt ein musikalisches Unterhaltungsprogramm mit den „Blechmeisen“ und der Blaskapelle „Holzlos“ sowie drei Aufführungen des Puppentheaterstücks „Sommergeschichten mit der Familie McMouse“ von Pfeils Puppenspielbühneli. Der Erlös des Fests wird an die DKMS gespendet, die am Samstag auch mit einem Stand vertreten ist; dort informieren Betroffene aus der Region, denen durch diese Knochenmarkspendedatei der DKMS geholfen werden konnte.

Drei Betriebe feiern dazu noch ihr Firmenjubiläum. So bestehen die Firmen Mannsbart Autoservice und MMS Pfeiffer seit 30 Jahren, und die Firma Ohoven, die Kachelöfen und Kamine herstellt, feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Größere Veränderungen gab es im letzten Jahr bei Mannsbart Autoservice und Ingo Faller Bauservice, die beide ihre Werkstätten erweitert haben. Letztere hat in der größeren Halle eine Schlosserabteilung eröffnet. Seit Ende 2016 gibt es das Polster-Atelier Oswald in der Hanf-Union, das Polsterarbeiten und individuelle Näharbeiten durchführt. 2009 wurde die Papeteria Verlags-Unternehmergesellschaft gegründet, deren Schwerpunkt hochwertige Geschenkpapiere sind. 2013 hat die Papeteria den ehemaligen Werksverkaufsladen der Hanf-Union übernommen und macht darin Privatkunden das Sortiment zugänglich. Auch während der Gewerbeschau ist der Direktverkauf geöffnet. Parkplätze gibt es im vorderen Bereich des Geländes und im hinteren Teil, in dem früher der Recyclinghof war.

1920 wurde das Fabrikgebäude der Hanf-Union erbaut. Für das Hauptgebäude konnte man die Eisenträger der Halle von der Weltausstellung in Berlin erwerben. Es entstand ein zweischiffiger Bau mit 200 Metern Länge und 32 Metern Breite. Dazu kamen Nebenbauten wie ein Kesselhaus, Werkstätten, ein Hochkamin sowie ein Badhaus. Sogar ein eigener Gleisanschluss wurde erstellt. 1921 wurde die Produktionsfirma Hanf-Union AG gegründet, in der Hanf-Bindfäden, Schnüre und Kordeln hergestellt wurden. Mit dabei war eine Spinnerei, Zwirnerei, Spulerei und ein Versand. Gebraucht wurde dafür ein Lager, eine mechanische Werkstatt, eine Schmiede, eine Nadeltrichterei, eine Färberei und ein eigener Tiefbrunnen.

Da mit Kohle geheizt wurde, benötigten die Betreiber eine große Heizanlage mit Kamin und Kohlekeller. Die Seile wurden auf einer 50 Meter langen Seilerbahn gedreht. Ende der 70er Jahre hatte die Kunststoffschnur die Hanfschnur preislich massiv unterboten, sodass Hanfschnüre nicht mehr gefragt waren. Anfang der 80er Jahre wurde die Spinnerei in Schopfheim verkauft, das fertige Garn bezog man von anderen Herstellern. Hauptartikel der Hanf-Union waren zu dieser Zeit die Wurstgarne. Diese stellte man aus Leinen her; Würste wurden abgebunden und mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Die Garne wurden indanthren gefärbt, also farb- und lebensmittelecht behandelt. Später ersetzten Klammern das Wurstgarn.

2013 wurde die Produktion und auch der Kundenstamm an die Firma Bächi-Cord AG, den einzigen Schnurhersteller in der Schweiz, übergeben. Nachdem 1999 das gesamte Untergeschoss durch ein Hochwasser des Schlierbachs überschwemmt wurde, wurde ein Erdwall zum Schutz errichtet. Durch Umbauten und Renovierungen ist man bestrebt, den Charakter an diesem Industrie-Gebäude zu erhalten. Außer den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen haben auf dem Areal auch Privatpersonen Kleinlagerflächen oder Hobbyräume angemietet. Bereits in den 90er Jahren hatte die Vermietung von Flächen und Nebengebäuden begonnen.