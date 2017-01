Schopfheim Guggen im Ring: Ring frei für die Fasnacht

Die Schopfheimer Guggenmusik D'Namelose lädt am Samstag, 7. Januar, in der Stadthalle Schopfheim zum Spektakel Gugge im Ring ein. Mit dem Gugge-Event feiert die Musik-Combo auch ihr 20-jähriges Bestehen.

Die Schopfheimer Guggenmusik D'Namelose feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Auftakt der Feierlichkeiten bildet das Guggemusik-Spektakel Gugge im Ring am kommenden Samstag, 7. Januar, in der Stadthalle Schopfheim, sagen der neue Vorsitzende Chris Amler und der langjährige Musikchef Thomas Lenz.

Der Geburtstagsanlass ist der bereits elfte Gugge-Event mit den D'Namelose als Gastgeber und Organisatoren. Acht Mal richteten die Guggemusiker ein Gugge-Open-Air auf dem Marktplatz aus und zwei Mal ein Gugge im Ring in der Stadthalle. Beim diesjährigen Gugge im Ring wird es unter dem Kupferdach wieder zünftig und lautstark zugehen, verraten die Veranstalter. Gleichzeitig werden die teilnehmenden Guggemusiken aber auch deutlich machen, dass sie musikalisch Einiges drauf haben. In dem Boxring, der in der Stadthalle als Bühne dient, werden nicht nur närrische Gassenhauer erklingen, sondern auch Rock- und Popsongs sowie Schlager in Gugge-Version.

Beginn des Spektakels mit der Bewirtung der Besucher ist um 18.30 Uhr. Gegen 20 Uhr werden die Besucher begrüßt und danach legen die sechs Gast-Guggen (Bättelsäck Fahrnau, Schotte Clique Basel, Strauschueh Schlurbi Heitersheim, Guggis'81 Rheinfelden, Chaibeloch-Lärtschi Schönenberg und die Frösche-Clique Höllstein) los. Zwischen den Auftritten der Guggen wird DJ Dirk für Stimmung sorgen. Für die Verköstigung sorgt beim Namelose-Geburtstagsfest die Feuerwehr Schopfheim. Die D'Namelose kümmern sich um die Getränke an der Bar. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 7 Euro (Bestellung möglich im Internet unter www.d-namelose.de).

Die Guggemusik "D'Namelose" gibt es schon einige Jahre länger als seit ihrer Gründung im Jahr 1997. Als "freie Gugge" bereicherten die jungen Leute aus Schopfheim seit Anfang der 90er Jahre die Narretei in der Region. Dabei wurden sie immer nach dem Namen, den sie nicht hatten, gefragt. Als man sich dann 1997 zur Gründung eines eingetragenen Vereins entschloss, entstand so der ungewöhnliche Name. Die Geburtstags-Gugge hat derzeit wie eigentlich von Anfang an rund 30 aktive Mitglieder. Seit vielen Jahren ist Thomas Lenz Musikchef. Er versteht es, die Gugge mit aktuellem Liedgut auszustatten und mit intensiven Proben auch für ein harmonisches, tolles Klangbild zu sorgen. Geübt wird immer Donnerstag im Stadtmusikhaus als Gesamtkapelle und am Dienstag in den Registerproben. Neben der Fasnacht nehmen die D'Namelosen auch am Städtlifest teil, bewirten beim Weihnachtsmarkt und starteten kürzlich mit einem Probenwochenende in die "heiße Phase" der Fasnacht 2017.





